Kooperativa za tři čtvrtletí zvýšila předpis na 14,6 miliardy Kč

[Tisková zpráva] Na téměř 15 miliard korun zvýšila v prvních devíti měsících letošního roku předepsané pojistné Kooperativa, která je druhou největší pojišťovnou českého trhu. Meziroční nárůst tedy činil přibližně 18 procent. Pojistné zaznamenalo nárůst v oblasti životního pojištění o 37 procent – ze dvou miliard loni na 2,75 miliardy v letošním roce. „Tento dynamický nárůst dokazuje, že v životním pojištění je stále na českém trhu prostor a možnosti růstu,“ komentoval výsledky ředitel marketingu a komunikace Martin Diviš. Neživotní pojištění vzrostlo na 11,9 miliardy, což představuje meziroční nárůst o 14 procent.

Nejvýznamnější událostí třetího čtvrtletí bylo vítězství v tendru na koupi neživotní části Pojišťovny České spořitelny. Jedná se o největší transakci svého druhu na českém finančním trhu. Jsme velmi rádi, že jsme uspěli v tomto výběru. Nejen proto, že jde o velmi kvalitním kmeny neživotního pojištění, které vybudoval tým špičkových odborníků Pojišťovny ČS, ale i vzhledem k budoucím efektům strategické spolupráce s celou Finanční skupinou ČS. Jsem přesvědčen, že partnerství těchto významných firem, které patří k lídrům českého finančního trhu, bude v budoucnu výhodou pro všechny klienty, uvedl Diviš.

Z produktových novinek letošního roku připomněl Diviš novinku na českém trhu, kterou začala nabízet Kooperativa od počátku listopadu – pojištění bonusu povinného ručení BONUS Garant. Podle předběžných zpráv z agentur a podle informací z naší zelené linky můžeme konstatovat, že tento produkt se setkává s velkým ohlasem veřejnosti, doplnil. BONUS Garant je pojištění bonusu v povinném ručení, který pro většinu klientů znamená slevu z pojistného od jednoho do několika tisíc Kč. I na dobrého řidiče totiž na silnici čeká spousta nástrah. Může také auto půjčit někomu, kdo není až tak dobrý řidič. Jedině u Kooperativy si však bonus může ochránit, vysvětluje Diviš. Jednorázové pojistné činí 250 nebo 350 Kč (podle skupiny vozidla) a stačí zaplatit jednou a BONUS Garant chrání bonus po celou dobu trvání smlouvy o povinném ručení. Toto pojištění lze sjednat také prostřednictvím internetu na www.koop.cz.

Kooperativa, pojišťovna, a. s., je druhým největším pojišťovacím ústavem v České republice. V povinném ručení pojišťuje přes 1,26 milionu vozidel, což představuje přibližně čtvrtinu trhu. Po dokončení transakce s Pojišťovnou ČS bude činit počet Kooperativou pojištěných vozidel téměř 1,5 milionu. Hlavním akcionářem a strategickým partnerem Kooperativy je jedna z největších evropských pojišťovacích skupin Wiener Städtische Group, která má v Evropě celkem deset milionů klientů a spravuje 13 milionů pojistných smluv.

