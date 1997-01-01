Kooperativa za tři čtvrtletí zvýšila předpis na 14,6 miliardy Kč

Nejvýznamnější událostí třetího čtvrtletí bylo vítězství v tendru na koupi neživotní části Pojišťovny České spořitelny. Jedná se o největší transakci svého druhu na českém finančním trhu.
Jsme velmi rádi, že jsme uspěli v tomto výběru. Nejen proto, že jde o velmi kvalitním kmeny neživotního pojištění, které vybudoval tým špičkových odborníků Pojišťovny ČS, ale i vzhledem k budoucím efektům strategické spolupráce s celou Finanční skupinou ČS. Jsem přesvědčen, že partnerství těchto významných firem, které patří k lídrům českého finančního trhu, bude v budoucnu výhodou pro všechny klienty, uvedl Diviš.
Z produktových novinek letošního roku připomněl Diviš novinku na českém trhu, kterou začala nabízet Kooperativa od počátku listopadu – pojištění bonusu povinného ručení BONUS Garant.
Podle předběžných zpráv z agentur a podle informací z naší zelené linky můžeme konstatovat, že tento produkt se setkává s velkým ohlasem veřejnosti, doplnil. BONUS Garant je pojištění bonusu v povinném ručení, který pro většinu klientů znamená slevu z pojistného od jednoho do několika tisíc Kč.
I na dobrého řidiče totiž na silnici čeká spousta nástrah. Může také auto půjčit někomu, kdo není až tak dobrý řidič. Jedině u Kooperativy si však bonus může ochránit, vysvětluje Diviš. Jednorázové pojistné činí 250 nebo 350 Kč (podle skupiny vozidla) a stačí zaplatit jednou a BONUS Garant chrání bonus po celou dobu trvání smlouvy o povinném ručení. Toto pojištění lze sjednat také prostřednictvím internetu na www.koop.cz.
Kooperativa, pojišťovna, a. s., je druhým největším pojišťovacím ústavem v České republice. V povinném ručení pojišťuje přes 1,26 milionu vozidel, což představuje přibližně čtvrtinu trhu. Po dokončení transakce s Pojišťovnou ČS bude činit počet Kooperativou pojištěných vozidel téměř 1,5 milionu. Hlavním akcionářem a strategickým partnerem Kooperativy je jedna z největších evropských pojišťovacích skupin Wiener Städtische Group, která má v Evropě celkem deset milionů klientů a spravuje 13 milionů pojistných smluv.