Karneval Media a UPC sjednocují telefonní tarify

„Tarify Basic a Freetime jsou pro zákazníky výhodnější než dřívější tarify Karnevalu Povídej a Povídej více. U tarifu Basic je cena paušálního poplatku nižší o 59 Kč. Nižší jsou rovněž minutové ceny při volání do všech pevných linek v ČR. Výjimku představuje volání do mobilních sítí mimo špičku. V případě tarifu Freetime je sice cena paušálu o 1Kč vyšší v porovnání s Povídej víc, nicméně nově může účastník volat mimo špičku (denně od 19.00 do 7.00 hod) a od pátku 19.00 hod do pondělka 7.00 hod. a o státních svátcích zdarma. Nižší jsou opět minutové ceny za volání do pevných sítí, ceny při volání do mobilních sítí pak o něco vyšší,“ komentuje změny Robert Kacovský, jeden z jednatelů společnosti Karneval Media a dodává: „jsem si jist, že zákazníci tyto změny uvítají“.

Telefonní služby společností UPC a Karneval Media nevyžadují internetové připojení a vlastnictví počítače a jsou, stejně jako tradiční pevné linky, pohodlné a přátelské zejména vůči starším osobám. Telefonování po pevné lince a telefonování prostřednictvím UPC a Karneval Media se pro uživatele od sebe nijak neliší – obě možnosti využívají jen aparát zapojený do zásuvky, bez nutnosti vlastnit počítač a platit internetové připojení. Jediným viditelným rozdílem je výrazně nižší cena, za kterou jak UPC tak nově i Karneval Media své služby nabízejí. V rámci aktuální kampaně obě společnosti stanovily na první dva měsíce paušální poplatek 1 Kč. Vedle toho poskytují za 1 Kč i telefonní přístroj do osobního vlastnictví a profesionální instalaci služby.

Karneval Media telefonní služby poskytuje v Praze, Brně, Plzni, Ostravě a dalších několika desítkách měst (blíže viz www.karneval.cz).