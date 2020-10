Internet od UPC: vyšší rychlosti, větší objem přenášených dat, nové nabídky extrémně rychlých a levných služeb

Nabídka Starter je určena zájemcům o superlevný vysokorychlostní internet, zatímco nabídka Extreme všem, kteří milují vysoké internetové rychlosti nad 10 Mbit/s. Během následujících čtyř měsíců UPC rovněž postupně zvýší rychlosti nabídek Easy, Light a Classic a budou opět na špici. U nabídek Easy a Light se dále rozšíří doporučený objem přenášených dat a to hned o 100 % a u nabídky Professional se toto doporučení zcela ruší. Zásadní proměnou pak prochází nabídka Flex, která zlevnila a zrychlila. Každý nový zákazník od března do konce června pak získá zvláštní bonus – rychlosti u vybrané nabídky nebudou navyšovány postupně, ale naráz, hned po instalaci.

UPC tak jako jediná společnost v České republice nabízí celkem osm různých internetových služeb, z nichž si může vybrat skutečně každý, a to jak podle finančních, tak časových možností i podle požadavků na technické parametry. Internet od UPC je opět na špici co se týče šíře nabídky a poměru cena/rychlost/kvalita/zákaznické zázemí. Bezkonkurenční je pak při doporučování objemu přenášených dat, komentuje změny generální ředitel společnosti Václav Bartoň.

UPC nově nabízí hned dvě levné internetové služby a spouští extrémně rychlý internet

Nová, levná a přitom kvalitní nabídka Starter, která startuje 1. března, je určena všem, kteří s internetem začínají i těm, kteří chtějí mít k dispozici spolehlivou a standardní službu za nízký paušální poplatek. Starter má příchozí rychlost (downland) 512 kb/s, odchozí rychlost 128 kb/s a doporučený objem přenášených dat je 5 GB. Starter stojí 399 Kč bez DPH t.j. (475 Kč včetně DPH). Zákazník současně zdarma získá další výhody, jako e-mailové adresy s různým počtem aliasů, volný prostor pro vlastní stránku, volný prostor pro poštovní schránku (mailbox) a exkluzivní přístup na portál chello.

Nabídka Starter tak doplňuje dřívější nabídku Flex, která se v souladu s nejčastějšími přáními uživatelů upravuje od 1.března následovně: okamžitě, až do odvolání se snižuje aktivační poplatek pro nové klienty na 1 Kč. Dále se zvyšuje příchozí rychlost z 256/ kb/s (download) na 512 kb/s a odchozí rychlost (upload) z 64 kb/s na 128 kb/s. Zákazník se může i nadále připojit na internet v jakýkoliv den a hodinu a využívat ho již nikoliv 24, ale 12 hodin. Za tento základní časový interval neomezeného přístupu k internetu pak zpětně zaplatí poplatek, který se snižuje na 29,40 Kč bez DPH (35 Kč včetně DPH). Podmínkou je, aby využil službu nejméně 6× za měsíc. Doporučený objem přenášených dat za 12 hodin je 500 MB.

Superrychlá nabídka Extreme, která rovněž startuje 1. března,představuje vrchol co do obdobných nabídek na trhu.Má příchozí rychlost (download) 10240 Kb/s, odchozí rychlost 1024 kb/s. Doporučený objem přenášených dat je 100 GB. Nabídka stojí 1680 Kč bez DPH (1999 Kč včetně DPH). Měla by zaujmout především profesionály a dále mladé lidi, kteří stahují větší objem dat, rádi hrají hry a stráví na internetu více hodin denně.

Nabídky Starter a Extreme znovu potvrzují možnosti širokopásmové sítě, která je a bude na nejvyšší úrovni co do kapacity a kvality přenosu dat, vyzdvihuje možnosti broadbandu Petr Jílek, provozní ředitel společnosti UPC Česká republika a dále poodhaluje další možnosti:“V Praze jsme např. začali testovat u několika vybraných uživatelů na B2B síti rychlost 50Mbit/s“.

Navýšení rychlostí internetu UPC

Společnost dále v průběhu čtyř měsíců – tedy do 30.června – postupně zvýší rychlosti svých, již existujících internetových služeb. U internetové služby Easy se rychlost v příchozím směru (download) navýší z 256 kb/s na 1024 kb/s a v odchozím směru (upload) z 64 kb/s na 128 kb/s. Doporučený objem přenášených dat se rozšiřuje z 5 GB na 10 GB. U internetové služby Light se rychlost v příchozím směru (download) navýší z 1024 kb/s na 2560 kb/s. V odchozím směru se navýší z 128 kb/s na 256 kb/s. Doporučený objem přenášených dat se rozšiřuje z 10 GB na 20 GB. U internetové služby Classic se rychlost v příchozím směru (download) navýší z 3072 kb/s na 4096 kb/s a v odchozím směru (upload) z 384 kb/s na 512 kb/s. Doporučený objem přenášených dat se již před měsícem rozšířil na 30 GB. K 1. březnu UPC dále ruší doporučený objem přenášených dat u služby Professional. Ceny za jednotlivé nabídky zůstávají stejné.