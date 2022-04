Způsoby, jak se vyhnout půjčkám od lichvářů

Výběru půjčky se vyplatí věnovat dostatek času. Jednou z nejdůležitějších věcí je najít vhodného poskytovatele, který by měl být seriózní a prověřený. Bohužel ne vždy je jednoduché takového poskytovatele úvěru odlišit od lichváře, jehož hlavním cílem bude vylákat z klienta co největší množství peněz. Na co by měl člověk při výběru půjčky, potažmo úvěrové společnosti dávat pozor?