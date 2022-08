Zmírněte dopady inflace s termínovaným vkladem. Úroky na nich narostly až na 7,25 % p.a.

Z peněz na běžném účtu lidem letos vydatně ukusuje dvouciferná inflace. A zatím to moc nevypadá, že by mělo být v tomto směru lépe. Mnoho lidí proto hledá možnosti, kam se ziskem a přijatelným rizikem uložit peníze. Investice třeba do akcií nebo podílových fondů většinou vyžadují hlubší znalosti. Naproti tomu termínovaný vklad je jednoduchý, bezpečný a dostupný téměř pro každého.

Nejlépe se zhodnotí peníze uložené po dobu jednoho roku

Na rozdíl od běžného spořicího účtu nabízí termínované vklady o pár procent lepší zhodnocení. Peníze ale musíte mít v termínovaném vkladu uložené po celou smluvenou dobu. Ta může být různě dlouhá, například NEY spořitelní družstvo nabízí termínované vklady s délkou od 3 měsíců do 10 let.

Úročení termínovaného vkladu je závislé na délce trvání vkladu a výši vložené částky. Pokud si například u NEY spořitelního družstva uložíte peníze na půl roku, můžete se dostat na roční úrokovou sazbu 7 %. A roční vklad nyní zúročíte až 7,25 %. Úrokovou sazbu navíc NEY spořitelní družstvo garantuje po celou dobu trvání vkladu. „Díky nízké minimální částce může termínovaný vklad využívat téměř kdokoli, kdo má volné finanční prostředky a chce je zhodnotit. Nejlepší zhodnocení nabízíme na vkladech s dobou spoření jeden rok, velmi dobře se ale u nás zhodnotí i půlroční termínovaný klad,“ popisuje výhody tohoto typu investice Lukáš Hartl, předseda představenstva NEY spořitelního družstva.

Zatímco dříve byl největší zájem o střednědobé termínované vklady s délkou spoření tři roky, nyní lidé podstatně častěji volí krátkodobé vklady, kdy své peníze uloží pouze na několik měsíců, aby je měli případně opět brzy k dispozici. A tomu je také úročení termínovaných vkladů u NEY spořitelního družstva co nejlépe přizpůsobeno.

Úročení termínovaných vkladů u NEY spořitelního družstva

Doba spoření 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 2 roky 3 roky 4 roky 5 let 7 let 10 let Úroková sazba (p.a.) 6,75 % 7,00 % 7,25 % 6,00 % 4,00 % 4,00 % 4,10 % 4,20 % 4,20 %

Termínované vklady jsou ze zákona pojištěné

Termínovaný vklad můžete případně ukončit předčasně, připravte se ale na to, že v takovém případě přijdete o zhodnocení, nejspíš budete muset uhradit poplatek a sníží se vám také výnos.

Termínovaný vklad je zkrátka dobrý spořicí nástroj pro krátkodobé i delší uložení volných peněz s minimálním až nulovým rizikem ztráty. Navíc se na takové vklady vztahuje zákonné pojištění do výše 100 000 EUR. Jedná se tedy o velmi bezpečný druh spoření.

Termínovaný vklad u NEY spořitelního družstva ocení jak konzervativní investoři nebo drobní střadatelé, kteří nechtějí nést vyšší riziko poklesu hodnoty investice a své volné peníze investovat třeba do akcií, tak i zkušenější investoři. Pro ně může termínovaný vklad tvořit bezpečnou konzervativní složku portfolia.