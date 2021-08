Založení sro přináší do podnikání mnoho benefitů

I když je podnikání na živnost lákavé, pozor na něj. Na úřadu získáte živnostenské oprávnění k podnikání obvykle do druhého dne a zaplatíte pouhých 1000 Kč. Tady ale výhody obvykle končí. Pokud podnikáme skutečně v malém, může být živnost pro nás daňově výhodnější, ale i to je sporné.Kdo to myslí s podnikáním vážně, ten si rozhodně založí s.r.o.

Ani na založení sro dnes dlouho nečekáte

Firmu vám dnes do obchodního rejstříku zapíšou do pěti dnů. S pomocí profesionální firmy specializované na založení sro tak dokážete podnikat do týdne, a to obvykle i bez toho, abyste do této firmy vůbec museli dojet. Čeká vás jen návštěva pošty s Czech Pointem, kde ověříte potřebné podpisy. Podnikat se svojí firmou tak dokážete záhy poté, co se pro tento typ podnikání rozhodnete.

Stojí to více, ale nijak závratné ceny za založení

Státem stanovený poplatek za podání na obchodní rejstříkový soud činí 2700 Kč. Živnostenské oprávnění vám vystaví za poplatek 1000 Kč. Pravděpodobně budete potřebovat výpis z katastru pro budovu, kde budete mít sídlo firmy. Nebo si zvolíte virtuální sídlo s běžným měsíčním či ročním poplatkem. Společnost specializující se na zakládání s. r. o. vám obvykle rovnou nějaké sídlo nabídne. Této firmě platíte rovněž poplatek za sepsání společenské smlouvy. Nejčastěji jde o částku kolem 4000 až 5000 Kč. Další poplatky jsou již minimální. Může jít třeba o poplatek bance za to, že vám vystaví potvrzení o složení základního kapitálu. A s výší kapitálu si dnes hlavu lámat nemusíte. Může být totiž ve výši 1 Kč. Avšak i kvůli této 1 Kč budete muset založit firemní účet a korunu vložit skutečně fyzicky jako základní kapitál.

Svépomocné založení s.r.o. není bez rizik

Neradi utrácíte, byť korunu navíc? Tak se hlavně nepouštějte do založení s.r.o. svépomocí. Za každý omyl se totiž platí. Například nevhodný název společnosti, který je zaměnitelný s jiným již existujícím, znamená opětovné podání listin k obchodnímu soudu za další poplatek a rovněž velké časové prodlení. Nechte si společenskou smlouvu i všechny náležitosti zpracovat od profesionálů. Ušetříte čas i peníze. Potřebné služby najdete na webových stránkách Zaloze­nifirmyonline.cz.