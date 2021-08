Z běžných účtů se ztrácejí peníze. Proč se tak děje?

Vládními opatřeními sužovaná ekonomika způsobila růst cen téměř všeho, od potravin po pohonné hmoty. Všechno je dražší a tak si za své peníze pořídíme méně výrobků. Před zhruba rokem jsme za 50 litrů nafty zaplatili 1 380 Kč, dnes by to bylo 1 580 Kč. Odborníci bijí na poplach, protože pětina peněz z běžných účtů ztratí po deseti let hodnotu. Důvodem, proč se tak děje, je inflace.

Podle údajů Českého statistického úřadu se v České republice v červenci inflace nacházela nad 3 %. Takto vysoká inflace soustavně odkrajuje z uložených peněz, protože zhodnocení na běžných účtech je téměř nulové a ve většině případů nepřekročí míru 0,5 %.

Co to znamená v běžném životě?

Pokud předpokládáme průměrnou roční inflaci ve výši 2 %, tak z vašich naspořených 250 000 Kč na běžném účtu si za deset let koupíte věci v hodnotě jen 205 087,1 Kč. Ve výsledku sice stále máte na účtu 250 000 Kč, ale jejich hodnota výrazně klesla a vy jste ztratili 44 912,9 Kč. Případně si představte dědictví, kde prarodiče měli na začátku 90. let naspořených 300 tis. Kč, na tu dobu obrovské peníze. Za ty peníze si mohli koupit tři a půl nového auta, ruského Žiguli. Dnes tato částka nepředstavuje ani 100 tis. Kč, což je zhruba třetina ceny ruské Lady Niva.

Inflace ujídá úspory

Dobrou zprávou je, že podle detailnějších statistik nejvíce narostly – a to až dvojnásobně – úspory zejména lidem s vyššími příjmy. Stejně si polepšila lépe vydělávající střední třída. Problémem však je, že úspory nechávají znehodnocovat na běžných účtech. Ani poznání, že se každým měsícem reálná hodnota peněz ležících na běžných, ale i spořicích účtech zmenšuje, většinu lidí „nerozhýbe“ k akci, nebo alespoň k úvahám, jak peníze využít smysluplnější.

Hrstka majetnějších lidí sice investuje do realit, pozemků, drahých kovů či umění, ale pro běžného smrtelníka ze střední třídy, který nemá k dispozici volné statisíce korun, to je docela jiný svět. Ti, kteří mají alespoň pár tisíc volných peněz a okamžitě je nepotřebují, mohou zkusit investovat do různých aplikací či služeb, které mohou v relativně krátkém časovém úseku přinést zajímavý výnos.

