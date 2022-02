Využijte spojení DUELu a Cashbota i ve svém podnikání

DUEL a Cashbot podnikatelům usnadní práci s fakturami i cashflow

DUEL je především účetní program. Cashbot podnikatelům pomáhá s řízením finančních toků společnosti. Propojením těchto dvou služeb podnikatelé získají snadnou možnost řídit své finance lépe než kdy dřív. Jak přesně propojení těchto služeb funguje a co přesně pro podnikatele znamená?

DUEL a Cashbot – o co přesně se jedná?

DUEL má s Cashbotem společnou zásadní myšlenku. Pomáhat podnikatelům co nejlépe zvládat administrativu a řízení financí.

Co je DUEL?

DUEL je komplexní účetní program od společnosti Ježek SW. Ta má zkušenosti s účetnictvím už přes 25 let a to s programem Účto, který si během prvních dvou let získal přes 10 000 uživatelů. S dobou však stále narůstal, až se proměnil v mnohem komplexnější DUEL.

DUEL kromě účetnictví zvládá evidovat faktury nebo např. optimalizovat skladové zásoby. Automatizace, kterou nabízí, firmám šetří nejen čas a nervy, ale s tím samozřejmě také peníze.

Co je Cashbot?

Cashbot je FinTech společnost, která se soustředí na snadné a bezstarostné financování podnikání. Pomáhá podnikům s řízením finančních toků a umožňuje podnikatelům zkrátit či naopak prodloužit splatnost faktur či financovat podnikání pomocí půjčky pro podnikatele.

Navíc podnikatelům pomáhá s řízení cashflow i po teoretické stránce a umožňuje snadné řešení v mnoha složitých situacích.

Jak funguje a co přináší propojení těchto služeb?

Co znamená propojení těchto služeb?

Především snadnou možnost proplatit fakturu přes DUEL na několik kliknutí. Stačí si zaregistrovat účet na Cashbotu, čímž podnik získá dostupnou finanční rezervu, po které může sáhnout, pokud potřebuje proplatit fakturu ihned.

K aplikaci Cashbot se z DUELu dostanete jedním kliknutím. Přímo v Cashbotu si pak můžete pomocí intuitivní kalkulačky snadno spočítat a nastavit parametry financování a peníze tak čerpat ihned.

Propojení DUELu s Cashbotem tak podnikatelům zvládne ušetřit spoustu zbytečných starostí.