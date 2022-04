Notebook je pro mnohé profese základní pracovní nástroj. Asi jako stetoskop pro praktického lékaře. Laptop ke své práci potřebují nejen ti, co tráví 8 hodin denně v kanceláři, ale i ti, kteří se pohybují v terénu a svým nadřízeným předávají data o své činnosti nebo komunikují s klienty.

Notebook pro zaměstnance – co vás při koupi zajímá?

Laptop pro zaměstnance musí splňovat specifické parametry. Především chcete, aby na něm váš zaměstnanec mohl co nejlépe odvést svoji práci. V neposlední řadě, ruku na srdce, jste velmi kritičtí k poměru ceny a výkonu. Aby byl notebook pro zaměstnance nejlepším nástrojem k práci, je třeba si položit několik správně mířených otázek.

1) Malý, ale šikovný, nebo velký a výkonný?

Důležitá je velikost úhlopříčky a také velikost a hmotnost samotného notebooku. Pro zaměstnance, který je na cestách se hodí notebook minimalistický. Úhlopříčka 14" je dobrým kompromisem mezi velikostí a přenositelností. Naopak pro někoho, kdo notebook potřebuje na vícero úkonů než jen zápis dat do firemního CRM, se vyplatí zařízení větší a s numerickým blokem.

2) S filtrem nebo bez filtru… modrého světla?

Modré světlo je v dnešní době žhavé téma. Odfiltrovat ho proto dnes umí většina monitorů a notebooků. Například technika HP se může pochlubit funkcí HP Eye Ease s Eyesafe certifikací, která automaticky vyfiltruje modré světlo bez vlivu na barevné spektrum. Pohlídat si tuto superschopnost u zařízení, které pořizujete pro své zaměstnance, je dobré už kvůli tomu, aby vám u práce déle vydrželi a neusínali.

3) Kdo potřebuje baterii s dlouhou výdrží?

Sedí vaši zaměstnanci celý den za stolem nebo cestují? Proč se ptáme? Výdrž baterie, to je, oč tu běží. Člověku v kanceláři ke štěstí stačí, aby seděl u zásuvky a aby mu celou prodlužovačku nezabrali kolegové. Zaměstnanec na cestách si na vás určitě v dobrém vzpomene, když nebude muset shánět „šťávu“ po celém vlaku, nebo ještě hůř – přímo na schůzce s klientem.

4) Notebook s dotykovou obrazovkou – pro koho dává smysl?

Pokud kupujete zařízení pro zaměstnance, který tráví většinu pracovní doby u excelových tabulek, je dotykový displej laptopu zbytečnost. Hodí se ale pro manažery, tvůrčí práci a na prohlížení multimédií. Když vybavujete zaměstnance, jehož denním chlebem je prezentace vaší práce klientovi, určitě vyberte notebook s dotykovým displejem. Pro ukázku videí, prezentací a fotografií vašich produktů a služeb je nepřekonatelný.

5) Konvertibilní notebooky aneb 2v1 není jen káva s cukrem

Tablet a notebook v jednom zařízení má podobnou cílovou skupinu jako výše zmíněné zařízení s dotykovým displejem. Manažeři i tvůrčí duše ocení, že si od notebooku mohou odpojit obrazovku a používat zařízení dál jako tablet. Komu ale konvertibilní notebook opravdu usnadní práci, jsou zaměstnanci v terénu – typicky obchodní zástupci.

Nemáme ajťáka, co teď?

Větší firmy mají ve svých řadách zpravidla IT manažera, který má na starosti hardware i software a obvykle hasí všechny akutní „požáry“. Pokud taková osoba nebo celé oddělení chybí, může to pro firmu představovat skutečnou Achillovu patu. Na místě je si zajistit kvalitní podporu servisu, který bude firmě „krýt záda“ pro případ, že se vyskytne problém. „Ono to prostě nefunguje,“ se dozvíte většinou ve chvíli, kdy atmosféra houstne a deadline se blíží.

„Pro firmy bez IT manažera jsou k dispozici i speciální „balíčky“, které zaměstnance vybaví vším, co potřebuje –od notebooku až po myš, a vy už nemusíte vůbec nic řešit. Máte jistotu, že kupujete kompatibilní zařízení a že sestavu tak, jak je, váš zaměstnanec naplno využije. Ve výsledku ušetříte čas i peníze.“ říká produktový expert Karel Kotík ze společnosti HPmarket, který do svého balíčku pro zaměstnance chytře zakomponoval mimo jiné notebook s prodlouženou zárukou a monitor s nonstop filtrem modrého světla.