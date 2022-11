Vrací se trhy k normálu?

Jak se situace projevila v chování investorů? Vrací se trhy zpět k normálu?

Dobrá investorská nálada, která byla spojena s oživením trhu po konci covidových opatřeních, byla rázně utnuta konfliktem na Ukrajině a sérií navazujících událostí v čele s rekordní inflací. Mnoho investorů začalo ztrácet nervy a své investiční kohouty utáhli.

“Pokud vezmu příklad na naší investiční platformě Fingood.cz, tak začátek roku vypadal velmi slibně. Investoři byli takzvaně při chuti a nebáli se investovat vyšší statisíce. To se ovšem zlomilo v březnu, kdy nastalo absolutní ochlazení a lidé začali spíše “sedět na penězích” s očekáváním, co přijde,” popisuje situaci jednatel a spolumajitel Fingood.cz Vít Endler.

Přej si něco, padají trhy

Jeho slova potvrdila jarní nálada na investičních trzích. Válečná krize následovaná energetickou, znamenala propad napříč trhem. Těžko se hledal investiční nástroj, který nezaznamenal pokles. Namátkou kryptoměny, ETF fondy i akcie byly v červených číslech.

Propad trhů spolu s neutuchající inflací vzbudil značnou nervozitu. Svou troškou do mlýna přispěly i hypotéky a zpřísnění jejich pravidel. To vedlo k poklesu zájmu o investiční byty. “Investoři najednou začali dávat přednost investičním příležitostem s velmi krátkou splatností. Z nabídek, o které v loňském roce byl ohromný zájem, se najednou staly investorsky nezajímavé položky. Museli jsme proto promptně reagovat,” doplňuje Endler.

Investoři se rozhodli jít cestou jistoty. Zvlášť v investičním crowdfundingu se poptávka přehoupla k investicím s návratností do 1 roku. “Jakákoliv příležitost s investičním horizontem delší než 12 měsíců, byla nezajímavá,” říká o situaci Endler.

Fingood.cz v tomto období sloužil pro investory jako velmi dobrá investiční brzda. Pevně stanovené a v čase neměnné zhodnocení, které se pohybuje od 7 do 12 % bylo hlavním důvodem investorského zájmu.

Zpátky k normálu?

Na začátku měsíce vydala ČNB predikci inflačního vývoje. Dle jejich odhadů by se inflace příští rok měla dostat do jednociferných hodnot. Konkrétně na hladinu 9,1 %. Rok 2024 dokonce slibuje inflaci již na úrovni inflačního cíle, a to 2,4 %.

Obrat je také vidět v investorské náladě. “Na jaře byla investorská nálada na bodu mrazu, s jarem už jsme viděli náznaky optimismu, ale na podzim už opravdu můžeme říci, že investoři jsou opět při chuti,” mluví Endler o současné náladě chování investorů na platformě Fingood.cz.

Jeho slova potvrzují tvrdá čísla. Jen za říjen zafinacoval Fingood.czl projekty za 110 milionů korun. Výrazně tomu pomohla také investice do společnosti Remoska. Ta spojila síly s investičním crowdfundingem a během dvou tranší se jí podařilo vybrat 32 milionů od bezmála tisícovky individuálních investorů.

Značný obrat byl vidět také v rostoucím zájmu o investice s delším časovým horizontem. “Investoři začínají chápat, že časy vysokých zhodnocení se blíží ke konci a získat 12% zhodnocení bude u zajištěných investic, jaké na FIngood.cz nabízíme, skoro nemožné,” doplňuje Endler.

Zdá se tak, že se investiční svět opět obrací ke svému standardu a špatnou investorskou náladu střídá investorský apetit. Je tak otázkou času, kdy se trhy opět přehoupnou do zelených čísel. Nebude to trvat dlouho…snad.