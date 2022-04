Termínovaný vklad se stále těší velké oblibě

Nejde přitom jen o začínající střadatele, kteří hledají, jak své finance nechat vydělávat, nebo starší generaci, pro niž je právě termínovaný vklad nejbezpečnější a jistou investicí či formou spoření s bonusem. Finance do NEY spořitelního družstva vkládají i ostřílení investoři a s oblibou kombinují různé částky a délky vkladů.

„Termínovaný vklad je dlouhodobě jedním z nejoblíbenějších finančních produktů na trhu. Využívají jej hlavně lidé konzervativnějšího smýšlení, kteří vědí, že své finanční prostředky nebudou po nějakou dobu potřebovat, a přitom při investování nechtějí riskovat na trhu s akciemi, komoditami nebo kryptoměnami či vložit své peníze do podílových fondů. V případě spořicích účtů a termínovaných vkladů mají totiž jistotu, že o svůj vklad nepřijdou, a navíc jej zhodnotí,“ vysvětluje Lukáš Hartl, předseda představenstva NEY spořitelního družstva.

Právě Termínovaný vklad patří mezi dlouhodobě nejoblíbenější produkty NEY spořitelního družstva a byl opakovaně označen za vůbec nejvýhodnější ve své kategorii hned v několika prestižních žebříčcích.

„Ocenění nás velmi těší. Už šestým rokem se snažíme o úspěch na trhu právě s termínovaným vkladem a po celou dobu držíme prvenství a získáváme ocenění. Je to pro nás skvělá zpětná vazba, že je produkt oblíbený a úspěšný, a že ho děláme dobře,“ říká Hartl a dodává: „Trh je nyní, pokud jde o úrokové sazby, velice turbulentní a my na to, co se děje, okamžitě flexibilně reagujeme a sazby navyšujeme.“

Sazby se tedy v posledních měsících opakovaně zvýšily jak u měsíčních přípisů úroku, tak u přípisů úroku na konci období vkladu. Změnil se i trend investorských vkladů. Zatímco doposud byl největší zájem o střednědobé termínované vklady s délkou spoření tři roky, nyní lidé často volí i krátkodobé vklady, kdy své peníze uloží pouze na několik měsíců.

„V dnešní nejisté a proměnlivé době naši střadatelé častěji sahají i po krátkodobých vkladech, aby měli peníze brzy opět k dispozici. Právě to reflektujeme a navýšili jsme sazby i na těchto typech produktů,“ uvádí Lukáš Hartl.

Smlouvu je možné uzavřít minimálně na tři měsíce, maximálně pak na deset let. Například úroková sazba při vázanosti vkladu na rok dosahuje výše 3,6 % p. a. Ještě zajímavější jsou úrokové sazby u vkladů od 500 tisíc korun výše. V takovém případě je roční termínovaný vklad úročený 4,0 % ročně. Krátkodobě lze nyní zajímavě zhodnotit peníze už i na tříměsíční úložce. U vkladů od 500 tisíc korun výše činí sazba až 4,7 % ročně.

Aktuálně platné sazby: