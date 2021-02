Stavební spoření držíte déle než šest let? Děláte velkou chybu!

Zhodnocení skoro na úrovni investic

Více než 4 procenta ročně? To je míra zhodnocení srovnatelná s konzervativními investicemi typu nemovitostní fond, kde se ziskovost pohybuje na podobné míře. Tohoto zhodnocení ale u stavebního spoření dosáhnete jen při zachování několika pravidel, mezi něž patří i neprotahování doby trvání smlouvy. Podívejme se na pravidla podrobněji. Postup však není vhodný pro ty, kdo plánují úvěr ze stavebního spoření.

Správná stavební spořitelna

Získat co nejlepší stavební spoření s sebou nese nutnost výběru té nejlepší stavební spořitelny, a to jak po stránce zhodnocení, tak poplatku za vedení účtu. Rychlé srovnání si můžete udělat přímo na stránkách měšec.cz (srovnávač stavebního spoření), anebo pečlivě prostudovat podmínky jednotlivých stavebních spořitelen, na českém trhu je jich jen několik.

Správný čas uzavření smlouvy

Dalším předpokladem co nejlepšího zhodnocení je správná doba uzavření smlouvy o stavebním spoření, aneb vychytání těch týdnů, kdy spořitelna láká odpuštěným poplatkem za uzavření smlouvy. Většinou se tato akce objevuje ke konci kalendářního roku, či během září (s novým školním a často i pracovním rokem). Je potřeba si takové akce hlídat, bezpracně například povolením spořitelně, aby zasílala novinky na váš email.

Správná cílová částka

I cílová částka je předmětem smlouvy o stavebním spoření. Jednak se z ní odvíjí poplatek za uzavření smlouvy ve výši jednoho procenta z cílové částky (pokud nezvládnete využít nabídky bezpoplatkového sjednání), jednak ji nesmíte „přespořit“, platili byste pak sankce.

Vzhledem k tomu, že maximální částka, kterou se vyplatí spořit, je 20 000 Kč za rok po dobu šesti let, plus nějaké to zhodnocení, nemá smysl jít s cílovou částkou výrazně nad 150 000 Kč. Vždy pak ale myslete na včasné ukončení spoření!

Správný čas vypovězení smlouvy

Hlavní podmínkou zachování v úvodu zmíněné výnosnosti je pravidelné „otáčení“ smluv po šesti letech (nebo i v kratším intervalu – viz závěr článku). Vynechat byste neměli ani přesouvání naspořených částek po ukončení šestiletého stavebního spoření do zajištěných konzervativních investic, kde vám budou pokračovat v podobné výnosnosti.

Proč nenechávat peníze na stavebním spoření déle než šest let? Důvod je právě ve zhodnocení. Sice i nadále získáváte příspěvek od státu v maximální výši 2 000 Kč (resp. deset procent z částky vložené během roku, z max. 20 tisíc korun), ovšem nezapomínejte, že zbylá část toho, co už máte z předchozích let naspořeno, se zhodnotí jen například 0,5 či jedním procentem.

Správné umístění naspořených peněz

Výsledné zhodnocení vkladu je u stavební spořitelny rok od roku nižší a nižší, kdežto po přesunutí do investic se vám bude stále zhodnocovat částka celá. Jen dodejme, že u stavebního spoření jsou vklady pojištěny, u investic nikoliv. Než se do investování, byť sebekonzervativnějšího, pustíte, musíte znát i následující 4 pravidla správného investování, díky kterým budete úspěšnější.

Zkuste třeba řetězení smluv, pokud jste ochotní myslet na spoření častěji

Povinné minimálně šestileté trvání stavebního spoření není spojeno se vklady, ale s trváním samotné smlouvy. Na jedno rodné číslo může být uzavřeno více smluv, přičemž státní podpora jde vždy jen na jednu z nich. Těchto faktů využívají lidé, kteří řetězí své smlouvy tak, aby vklady vynášely ještě více.

Smlouvy uzavírají jednou za tři roky. První cyklus nechají projet celý – celých šest let, ale třetím rokem už uzavřou druhou smlouvu o stavebním spoření a na účet vloží jen tolik peněz, aby pokryli poplatky za vedení účtu (povinnost spořit totiž ve smlouvě také dána není).

Po šesti letech první smlouvu ukončí a vyberou, přičemž na druhé smlouvě tou dobou kroutí už čtvrtý rok jejího trvání – takže z druhé smlouvy budou moci vybrat peníze po třech letech – tím využijí tři roky toho nejvyššího zhodnocení.