Skladové hospodářství: jak ho vést správně a přehledně

Příklad: Při fyzické inventuře zjistíte, že na skladě máte 30 ks vyrobených židlí. Podle účetnictví by jich mělo být 31 a neexistuje žádný doklad, který by dokazoval opak. To znamená, že vám vzniklo manko (škoda). Kdybyste židlí ve skutečnosti měli víc než v účetních zápisech, vznikl by vám přebytek.