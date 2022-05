S bankovní identitou si zažádáte o Rychloúvěr online

Slyšeli jste už o bankovní identitě? Pravděpodobně ji máte, i pokud jste ji doposud nepoužili a nevíte, o co jde. Můžete se s ní přihlásit do celé řady aplikací státní správy a různých soukromých firem. Mimo jiné například i do mobilní aplikace Modré pyramidy.