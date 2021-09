Rostoucí ceny stavebních materiálů vzdalují sen o vlastním bydlení

Pořízení domu či bytu v novostavbě je kvůli vysokým cenám nemovitostí pro mnohé nedosažitelným snem. Lidé proto kupují levnější byty nebo domy, které před nastěhováním potřebují rekonstrukci. Poslední dobou však raketově rostou i ceny materiálů, což prodražuje potřebné stavební úpravy. Mnoho lidí se tak dostalo do situace, že jim na vylepšení bydlení nezbývají finance a na požadovanou výši úvěru nedosáhnou. Stavební spořitelna České spořitelny (Buřinka) proto prodlužuje maximální dobu splatnosti nezajištěného úvěru nad 1 mil Kč až na 25 let. Rozložením splácení do delší doby dojde ke snížení měsíčních splátek a lidé tak dosáhnou na vyšší úvěr. Zároveň Buřinka ještě více zjednodušuje způsob dokládání účelu úvěru fotkami.

„Z dat, které jsou dostupné, víme, že ceny některých materiálu stouply až o 100 % a původně plánovaný rozpočet klientům na rekonstrukci nestačí. Navýšení úvěru by ale příliš zatížilo rodinné finance,“ vysvětluje Milan Pospíšil ze Stavební spořitelny České spořitelny. Buřinka proto nově umožňuje pro nezajištěné úvěry ve výši 1— 3,5 milionu prodloužit dobu splácení až na 25 let. Např.: Dříve by si klient se splátkou 5 695 Kč půjčil 900 000 Kč, nově se stejnou splátkou dosáhne na 1 027 000 Kč, tedy o 127 000 Kč více. Pokud využije maximální dobu splácení má u úvěrů od Buřinky jistotu nejnižší měsíční splátky na trhu stavebních spořitelen.

Při rekonstrukci je často potřeba mít peníze na účtu co nejrychleji. Nově proto Buřinka nepodmiňuje čerpání úvěru zasláním fotek před zahájením prací. Fotky „před a po“ je možné poslat najednou, až budou všechny práce dokončené. Nejjednodušší způsob je přes www.burinka.cz z pohodlí domova.

Cílem obou novinek je, aby klienti Buřinky měli peníze na svou rekonstrukci nebo výstavbu rychleji na svém účtu a měli méně starostí. Zároveň umožňují udržet zdravý rodinný rozpočet.