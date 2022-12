Vánoce jsou tím pádem také chvílí, která má velký dopad na finanční rozpočet. Proto si řada lidí na vánoční radovánky musí půjčit. Pokud se k takovému kroku musíte odhodlat také, možná byste měli znát některá úskalí. Půjčka na vánoční dárky? Buďte obezřetní.

Půjčku spíš jen výjimečně

Hned zkraje je dobré říct, že půjčovat si na vánoční dárky jen pro tu chvilku nadšení, které mohou způsobit, není ten nejlepší nápad. Na vánoční dárky je lepší si půjčovat, pokud samozřejmě máte v plánu pořídit něco opravdu hodnotného a trvalého. Mějte na mysli, že půjčku budete muset splácet a bylo by škoda si několik měsíců vyčítat, že jste koupili nějakou zbytečnost, kvůli které si budete snižovat rodinné finance.

Na co dát při hledání půjčky pozor

Předvánoční čas, a především pak advent je vyloženě nejočekávanější částí roku pro řadu nejrůznějších lichvářů a pochybných poskytovatelů půjček. Kvalitní bankovní půjčka vás tak můžete snadno minout. Je dobré se vyvarovat především základních chyb:

nepodléhejte lákavým sloganům na „nejlepší“ půjčky,

na „nejlepší“ půjčky, nepřijímejte nabídky půjčky v obchodních centrech, na ulici, ale ani po telefonu,

nabídky půjčky v obchodních centrech, na ulici, ale ani po telefonu, nepůjčujte si od lidí nebo společností , o kterých nejsou dostupné žádné informace ,

, o kterých nejsou dostupné , nepůjčujte si zbytečně na vysoký úrok, informujte se na přesné platební podmínky a na částku, kterou budete nakonec vracet,

a na částku, kterou budete nakonec vracet, dejte si pozor na lhůty splátek ,

, vždy trvejte na sepsání vyvážené smlouvy (pokud si jí nejste jistí, nechcete ji zkontrolovat libovolným právníkem).

Půjčka jako obchodní vztah

Ve chvíli, kdy se rozhodujete vzít si půjčku, je dobré si uvědomit, že vy jste pro půjčující stranu zákazník. Není to o tom, že si vy půjčujete, protože jste bez peněz a někdo vám tak zvaně vytrhne trn z paty. Půjčka peněz je klasickým obchodním vztahem, kdy vy si vlastně kupujete peníze, za které v konečném důsledku zaplatíte o něco víc – to je zisk pro poskytovatele půjčky. Máte tak právo vybrat si u koho si budete půjčovat, a to ideálně podle nabídky.

Půjčku už dávno neposkytují jenom banky a bankovní instituce. Můžete si půjčit i od soukromé osoby. Ale vždy je třeba si ohlídat podmínky.

Autor: Freepik.com

Jak poznat seriózní společnost?

Ideální je získat si o společnosti co nejvíce informací. Základem je vyhledání si dat v obchodním rejstříku (jednoduše třeba přes internet), nebo hledat na internetu webové stránky. Nejlepší jsou ovšem zkušenosti jiných, je dobré se tedy zajímat i o recenze. Společnost, která se zabývá půjčováním peněz musí mít licenci od České národní banky.

Co zahrnují splátky půjčky

Obvykle se jedná o výši půjčené částky, dále pak úrok a také RPSN.

Úrok je vlastně sazba, která vás u půjčky bude zajímat nejvíce. Jedná se o sazbu vyjádřenou v procentech, za kterou si peníze půjčíte. Současně je to odměna tomu, kdo vám půjčil. V úroku se pak ukrývá výše celkové částky, kterou si půjčujete, poté úroková sazba a čas, na který si půjčujete.

je vlastně sazba, která vás u půjčky bude zajímat nejvíce. Jedná se o sazbu vyjádřenou v procentech, za kterou si peníze půjčíte. Současně je to odměna tomu, kdo vám půjčil. V úroku se pak ukrývá výše celkové částky, kterou si půjčujete, poté úroková sazba a čas, na který si půjčujete. RPSN (roční procentní sazba nákladů) je pak číselná hodnota, která vám může napomoci zhodnotit, jestli je pro vás půjčka výhodná nebo ne. Jedná se o tzv. cenu úvěru – kolik procent z půjčené částky skutečně zaplatíte za jeden rok.

Všechny tyto údaje jsou celkem komplikované. Ale poctivá společnost by vám je měla umět dobře vysvětlit. Každopádně by vás měla i informovat o tom, kolik dohromady celkem vlastně za půjčku zaplatíte.

Pokud si dobře zvolíte, nemusí být ani půjčka na vánoční dárky, tou špatnou volbou. Pořídit si mimochodem můžete i užitečně zboží, například nádobí do kuchyně, nebo praktické pomocníky, jako jsou robotické vysavače, kvalitní chytré televize, ale i ledničky, mrazničky, notebook a podo