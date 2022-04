Pronájem e-shopu. Nejlepší cesta, jak začít podnikat online

Internetoví nakupující oceňují především komfort, kterému offline svět konkuruje jen stěží.

A jsou to právě tyto faktory, které dávají tušit, že nejen čeká e-commerce scéna má to nejlepší ještě před sebou. Proto rozhodně neuškodí shrnout si, jaké možnost jako zájemce o nový internetový obchod máte.

Vidina úspěšného internetového obchodu je totiž nanejvýš lákavá.

V jeden okamžik vás může navštívit i několik tisíc zákazníků. Dokonce nemusí být jen z České republiky, ale rovněž i ze zahraničí. Takové množství zákazníků by se vám těžko vešlo do prodejny.

E-shop nezná zavírací dobu, což je další obrovská výhoda. Zákazníci mohou nakupovat v kteroukoliv hodinu i den.

Zatímco kamenná prodejna vás otevře maximálně jednomu městu, v případě e-shopu můžete své zboží rovnou nabídnout celé zemi.

Je pravdou, že nejvíce e-shopů doslova vykvetlo v době pandemie, protože šlo mnohdy o jediný způsob, jak své zboží nabídnout. Také proto zažila během posledních let česká e-commerce bezprecedentní růst.

Neváhejte a založte si rovněž e-shop

Zapomeňte na to, že vám už ujel vlak a již nemáte šanci. Tady platí úplně jiná pravidla, než dobře vyzdobený kamenný obchod a lákavá cedule s nabídkou. Je pravdou, že bez práce se to neobejde, ale na druhou stranu je škoda nevyužít této možnosti. Nevíte nebo netušíte, jak na to? To většina začínajících internetových obchodníků zpočátku nevěděla. V současné době existují různé možnosti e-shopových řešenía my se na některé podíváme.

Jak založit e-shop?

Můžeme se podívat na tři hlavní možnosti, jak si založit svůj vlastní internetový byznys. Přirozeně musíte počítat s tím, že narazíte i na některé jejich nevýhody, ale pokud budete své rozhodnutí odkládat, poté se moc z místa dál nepohnete. Určitě každý krok má své plusové výhody.

Open source platformy mají základní provoz zdarma, nicméně pokud neumíte programovat, poté si budete muset najít někoho, kdo má zkušenosti a vše vám vypracuje. To zrovna nemusí být levná investice.

E-shop na míru, který vám vyhotoví specializovaná firma. Je to naprosto ideální možnost a váš obchod bude splňovat vše, co budete potřebovat. Vše bude do detailu vypracované a dokonce i po technické stránce funkční. Ovšem pozor, ani v tomto případě se nebude jednat o levnou investici. Naopak cena e-shopu na míru začíná okolo jednoho milionu korun. Spíše se tato možnost hodí pro větší obchody.

Pronájem e-shopu na již zavedené platformě to je skutečně perla pro začínající obchodníky a toto řešení má vše, co opravdu budete potřebovat. Za malý měsíční poplatek si můžete pronajmout celý systém, který má mnoho různých přednastavitelných možností. Spravovat ho zvládne každý a začít se dá rovněž prakticky hned. Navíc oceníte i rychlou zákaznickou podporu, pokud si nebudete vědět s něčím rady. Nejpokročilejším systémem, který pronájem e-shopu nabízí, je Upgates.

Neváhejte, teď je pravý čas roztáhnout kolíky svého podnikání.