Šetření energiemi pomáhá. E.ON rozdělil ohroženým skupinám obyvatel 17 milionů korun

E.ON chtěl motivovat zákazníky k šetření energiemi a zároveň pomoci těm, jež energetická krize zasáhla nejvíce. A to se povedlo. Zákazníkům E.ONu se díky iniciativě Energie pomáhají podařilo uspořit 4 060 MWh elektrické energie a 4 468 MWh plynu. Projekt pokračuje až do května příštího roku, kdy by měla podle odhadů celková pomoc přesáhnout čtyřicetimilionovou hranici.

Podle Jana Zápotočného, místopředsedy představenstva společnosti E.ON Energie je to důkaz, že se společnost dokáže postarat nejen o své zákazníky, ale myslí i na ohrožené skupiny obyvatel, které to potřebují nejvíce. „Když vidíme, co se děje kolem nás, chtěli jsme pomoci i ohroženým skupinám obyvatel. Prakticky ve stejné chvíli, jako jsme snížili klientům ceny energií pod vládní stropy jako první na trhu, jsme odstartovali i tento projekt a mám radost, že u našich zákazníků rezonoval, zapojili se do něj a mohli jsme takovou částkou přispět, protože vidíme, že finanční prostředky opravdu pomáhají tam, kde je třeba,“ přibližuje Jan Zápotočný.

E.ON v letošním roce dvakrát snížil ceny energií pro svoje klienty. Poprvé hned v únoru, kdy jako první na trhu snížil ceny pod vládou dané stropy, podruhé pak před topnou sezonou – v září u plynu a v říjnu u elektřiny. Aktuálně tak mají zákazníci, kteří nemají fixované smlouvy, ceny nižší o 20 % u elektřiny a o 25 % u plynu oproti cenovým stropům. Výhodné nabídky pak dokázal E.ON předložit i pro nové klienty, o čemž svědčí i fakt, že si ho letos vybralo jako svého nového dodavatele více než 100 000 zákazníků.

„Zároveň evidujeme, že nám nepřibývá dlužníků. Lidé mají snahu své pravidelné platby hradit včas a v tomhle ohledu je aktuálně situace lepší, než bývala v minulosti. Problémy vidíme v situacích, kdy roční vyúčtování skončí výrazným nedoplatkem. To naznačuje, že řada domácností se dostává na hranici svých možností a neočekávatelné náklady dělají problém i rodinám, které jinak nijak problematické nejsou,“ dodává Radek Fišer, vedoucí prodeje energií domácnostem společnosti E.ON Energie.

Zapojení zákazníků a jejich úspory přinesly přes 17 milionů korun

Společnost se snaží klientům vycházet maximálně vstříc. Často je sama oslovuje a nabízí jim řešení jejich situace. E.ON navíc založil na svém webu speciální stránku Pomoc ve finanční tísni, kde shrnuje všechny možnosti řešení.

Projekt Energie pomáhají je pak dalším krokem, jímž E.ON pomáhá těm, kteří to potřebují. Zákazníci se mohli do programu zdarma registrovat. Za každou registraci E.ON vyplatil jednorázový poplatek a poté vyplatil za každou ušetřenou kWh elektřiny 2 koruny a za každou ušetřenou kWh plynu 1,5 koruny.

E.ON díky tomu zatím organizacím předal dohromady 17 026 780 korun. Přibližně dva miliony korun z toho byly za registrace a dalších 15 milionů korun díky úsporám klientů. Projekt Energie pomáhají tak přinesl Charitě Česká republika 4 623 510 korun, Nadaci Naše dítě 5 494 570 korun a SOS dětským vesničkám 6 908 700 korun. Peníze tak díky organizacím pomáhají rodinám v nouzi i dětem. „Projekt pak pokračuje až do května roku 2024. Předpokládáme, že ještě v tomto roce budeme moci rozdělit dalších 10 milionů Kč a celková částka v květnu příštího roku, která by měla putovat k jednotlivým organizacím, bude přesahovat 40 milionů Kč,“ uzavírá Jana Hrabětová, vedoucí oddělení Strategie a inovací společnosti E.ON Energie.