 »   »  Přemýšlíte, jak si pasivně vydělat v Praze? Zkuste koloběžky!

Dozvíte se:

proč je levná investice do sdílené koloběžky v Praze zajímavá;

kdo stojí za nápadem investování do sdílené ekologické dopravy;

kolik peněz budete na začátku potřebovat;

kolik, jak a proč můžete vydělat;

jak taková „investiční koloběžka“ vypadá a co dokáže.

Říká se, že nejlepší investicí je nemovitost nebo umění. Nebudeme to rozporovat. Koupit si 4 + kk v Praze nebo Gauginův obraz má jistě něco do sebe. Investovat ale můžete, i pokud na kontě nemáte miliony. A to navíc do něčeho, co je ekologické a je po tom poptávka. Jako třeba sdílená jízda. Elektroautem, elektrokolem nebo nejnověji elektrokoloběžkou. Díky společnosti re.volt vám odpadnou všechny starosti spojené s nákupem elektrokoloběžky i s jejím provozem.

Bude někdo opravdu jezdit na koloběžkách, které zakoupíte?

Tu situaci jste jistě zažili na vlastní kůži. Desítky minut kroužíte v pražské zácpě a říkáte si: „Kde, sakra, zaparkuji?“ S koloběžkou se vám to nemůže stát. Abychom byli upřímní, v evropských metropolích nejde o žádnou novinku. Třeba v Oslu je dojíždění do práce na elektrokoloběžce úplně běžnou záležitostí. Ať už jste manažerka, číšník, zdravotní sestra nebo majitel firmy.

U nás stojí za revoluční myšlenkou sdílené dopravy v hlavním městě firma re.volt. S poskytováním sdílené ekologické dopravy má několikaleté zkušenosti. V praxi to vypadá tak, že pomocí jednoduché aplikace si uživatel najde nejbližší koloběžku, naskočí na ni a sveze se, kam potřebuje. Žádné jízdenky, časový limit, či černí pasažéři. Stačí, aby si uživatel stáhl „apku“, našel nejbližší koloběžku, a pak už se jen pohodlně vozí městem.

Jak investovat?

Nemusíte brázdit internet a hledat speciální elektrokoloběžku. Investujete přímo do jedné z koloběžek re.voltu. Firma ji automaticky přidá do své flotily v aplikaci a od tohoto okamžiku ji můžou využívat ti, kteří ji potřebují. Kromě toho vám jako investorovi re.volt přidá i:

kompletní servis a provoz všech vašich koloběžek;

250 Kč kredit na půjčení všech re.volt vozidel za každou vaši koloběžku;

možnost pojmenovat si svou koloběžku a umístit na ni vzkaz.

Kolik můžete reálně vydělat?

Nákupní cena sdílené koloběžky je 12 500 Kč. Dostupné data ukazují, že jedna koloběžka se v průměru půjčí čtyřikrát denně. Váš průměrný měsíční výnos tak vychází na 1 137 Kč, což znamená zhodnocení investice p.a. 59,2 %.

Kdyby se vaší koloběžce nedařilo a byla by vytížena jen na 53 %, ještě stále by šlo o nejlepší roční zúročení na trhu investic, 9,6 p.a.

Jednoduše řečeno, 65 % ze zisku koloběžky putuje přímo k vám. Navíc je elektrokoloběžka po celou dobu vaše, což znamená, že pokud by se vám výnosy zdály nedostatečné, re.volt vám ji fyzicky předá a přestane nabízet ve své flotile. Buď tedy na své koloběžce vyděláte, nebo budete mít pro sebe novou nadupanou elektrokoloběžku za bezkonkurenční cenu.

Samozřejmě i re.volt jako provozovatel flotily je motivován k tomu, aby koloběžky měly úspěch. (Získáte tak další výhodu – nemusíte se starat o marketing své mašiny, vše zabezpečí firma.)

Co je to vlastně za koloběžku?

Voděodolná elektrokoloběžka má maximální výkon motoru 250 W a můžete na ní jezdit rychlostí až 25 km/h. I když váží jenom 16,5 kg, pohodlně unese až 130 kilového člověka a zvládne jakýkoli městský terén. Díky 9Ah a 36V baterii má dojezd až 30 km, nastartovat a vypnout ji lze jenom příkazem z aplikace. GPS lokalizace, alarm a systém zpětné vazby při neoprávněné manipulaci jsou samozřejmostí.

Je to prostě sympaťák na první pohled. Zamilují se do ní nejenom uživatelé, ale i investor. Vy.