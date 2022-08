Pojištění nemovitosti s kalkulačkou? Ušetříte i tisíce korun!

Jaké pojištění majetku potřebujete právě vy

V první řadě je třeba si uvědomit, jaké pojištění majetku vlastně potřebujete. Váš domov totiž můžete chránit pojištěním domácnosti (vybavení domácnosti od elektroniky, přes nábytek až po věci osobní potřeby), pojištěním nemovitosti (pevné stavební součásti jako jsou zdi, střecha atd.) nebo kombinací těch dvou produktů, který je ideální cestou pro komplexní ochranu vašeho domova.

Pojistitelné objekty v rámci pojištění nemovitosti

Standardně můžete do pojištění nemovitosti zahrnout:

Rodinný, bytový nebo činžovní dům

Rekreační objekt, chalupu, chatu

Byt v osobním vlastnictví

Půdní vestavbu, garáž

Související objekty jako bazén, skleník, studnu, kůlnu i plot

Nově zahajovanou stavbu domu

Stavební materiál, stroje, nářadí

Před čím vás pojištění nemovitosti ochrání

Pojištění nemovitosti vás ochrání hned před několika riziky, přičemž jejich přesný rozsah je definovaný v pojistné smlouvě. Sami si je navíc můžete určit při modelaci pojistky v online kalkulačce pojištění nemovitosti. Mezi pojistitelná rizika patří poškození nemovitosti:

Výbuchem a požárem

Vodou z vodovodního zařízení, vodou vystouplou z odpadního potrubí

Povodní či záplavou

Vichřicí či krupobitím

Krádeží vloupáním, vloupáním a vandalismem

Náhlým sesuv půdy, sněhu, laviny

Pádem stromu

Tíhou sněhu

Nárazem vozidla

Zemětřesením

Zřícením letadla

A spoustou dalších rizik

Autor: Shutterstock.com

Proč nepodceňovat pojištění stavby

Na stavbě se v průběhu prací nachází nejen stavební materiál, ale také nejrůznější stroje a nářadí, které jsou pro zloděje velkým lákadlem. Jedná se například o míchačky, kolečka, komponenty podlahového vytápění, sanitární techniku a vše, co se dá následně hezky zpeněžit. Proto je dobré stavbu chránit odpovídajícím pojištěním majetku. V praxi se stavba pojišťuje na hodnotu dostavěného domu, přičemž od pojišťoven dostanete slevu na pojistném, a to až do výše 50 %. Počítejte ovšem s tím, že pojišťovna bude požadovat, aby vaše stavba byla chráněna oplocením po celém obvodu pozemku a měla zabezpečený přístup. Stavba pak jako předmět pojištění nemovitosti zaniká kolaudací stavby a smlouva se „převede“ na pojištění domu jako takového.

U hypotéky je pojištění nemovitosti doslova nutností

Pokud jste si na svou stavbu půjčili peníze od banky, počítejte s tím, že u hypotéky je pojištění nemovitosti doslova nutností. Proč? V případě velké škody (například požárem, vichřicí, povodní, tornádem apod.) by nemovitost, na kterou vám banka dala peníze, ztratila na své hodnotě. Právě proti těmto případům se banky chrání pojištěním nemovitosti, které bývá podmínkou proto, abyste hypotéku vůbec dostali.

Na co si dát u pojištění nemovitosti pozor

V první řadě na odpovídající stanovení pojistné částky nemovitosti – tzn. částky, na kterou bude nemovitosti pojištěna, a která bude v případě pojistné události vyplacena pojišťovnou. Stanovujte ji proto s ohledem na skutečnou hodnotu vaší nemovitosti. Nechtějte zbytečně ušetřit pár stokorun na pojistném – pokud by došlo ke škodě, částka od pojišťovny by nemusela stačit na opravu nebo dokonce zásadní rekonstrukci, kterou byste tím pádem museli platit z vlastních úspor.

Dále si vyberte pojistitelná rizika podle toho, která vašemu domu opravdu nejvíce hrozí a zvolte pojištění nemovitosti, které je dobře kryje.

Autor: Shutterstock.com

Proč použít online kalkulačku pojištění nemovitosti

Online kalkulačka pojištění nemovitosti vám pomůže rychle a přehledně namodelovat pojištění nemovitosti přímo vám na míru. Celou záležitost navíc zvládnete z pohodlí vlastního domova. Jediné, co budete potřebovat je připojení k internetu a chytrý počítač, telefon nebo tablet a parametry vaší stavby či nemovitosti.

Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně obsáhlý a komplexní produkt, jsou vám k dispozici také odborníci, které můžete kontaktovat telefonicky, e-mailem nebo přes chatovací okno. Výsledkem celého procesu bude přehledné srovnání pojištění nemovitosti, které na trhu aktuálně najdete, díky čemuž můžete na pojistném ušetřit i několik tisíc korun.

Stejně snadno a online pojištění nemovitosti také sjednáte, zkrátka aniž byste museli navštívit pobočku dané pojišťovny. Smlouva k podpisu a všechny další potřebné dokumenty vám dorazí do e-mailové schránky a v platnost pojištění vstoupí po uhrazení pojistného.