Pandemie přinesla na kapitálový trh neopakovatelnou konstelaci. Využijí Češi jedinečné příležitosti?

Zvykli jsme si, že zpravodajské titulky plní spíše negativní události. Už rok žijeme v tom, že covid drancuje světové ekonomiky, lidé přicházejí o práci a firmy krachují. Ano, i to se sice děje, ale na druhé straně nelze přehlížet pozitivní faktory a s nimi související příležitosti, které pandemie přinesla.

Češi šetří nejvíc za posledních pětadvacet let

Třeba, že všechny tři hlavní akciové indexy v USA zakončily rok 2020 na nových historických maximech, technologický NASDAQ si polepšil dokonce o 44 %. Že Američané si letos v lednu uložili do bank více peněz než v kterémkoli jiném měsíci během pěti let před pandemií, že britské domácnosti loni ušetřily o více než dvě stě miliard liber víc než v jiných letech a že rekordní úspory mají i sousední Němci.

A jinak tomu není ani v Česku. Češi šetří nejvíc za posledních pětadvacet let, do bank si loni vložili o 12 % víc než rok předtím a tři z pěti Čechů mají dnes celkově větší úspory než před covidem.

Poměrně raritní je také fakt, že data z bank a průzkumů potvrzují čtenářské ankety na zpravodajských webech. To je zkrátka ta “lepší stránka” zavřených restaurací, obchodů a kin nebo zakázaného cestování.

Běžné spořicí nástroje nestačí inflaci

Otázka ale je, zda oněch o 12 % víc úspor na běžných a spořících účtech, zůstane i v blízké budoucnosti dobrou zprávou. Inflace za loňský rok totiž vzrostla z 2,8 % na 3,2 %, a přestože Česká národní banka předpokládá návrat k inflačnímu cíli (ke dvěma procentům), není zcela vyloučeno, že restartování ekonomiky, zvýšená spotřeba (ze zvýšených úspor) a vyrovnání se s ekonomickými škodami covidu požene inflaci ještě výš.

V takové situaci jsou běžné i spořicí účty samozřejmě neefektivní, ale nepomohou ani termínované vklady, státní dluhopisy a stavební spoření. O peníze, které Češi díky omezené spotřebě během pandemie ušetřily, tak brzy přijdou právě kvůli vysoké inflaci.

Možností, jak inflaci překonat je mnoho, a Češi už mnohé z nich využívají. Roste počet lidí samostatně investujících do akcií nebo ETF fondů a korporátních dluhopisů.

Krize? Nejlepší čas investovat

Právě dluhopisy jsou s každou finanční krizí velmi úzce spjaty, protože firmám umožňují návrat k normálu v situaci, kdy se banky zdráhají půjčovat.

A že právě “krizové” roky jsou nejlepší dobou pro investování do neznámých společností, potvrzují i příklady nejúspěšnějších firem současnosti.

Uber, Airbnb, Instagram, Pinterest, Square, WhatsApp, Slack… Tyhle všechny služby (a mnoho dalších) vznikly právě během minulé finanční krize v letech 2008 až 2010, protože do jisté míry řešily problémy či odpovídaly na otázky, které s sebou krize přinesla.

A podobně, byť v menším měřítku, je tomu i dnes. Během pandemie si třeba lidé zvykli na nakupování online. Služby jako Rohlík či Košík hlásí rekordní tržby a lidé si zvykají na úsporu energie i času při nakupování potravin z domova.

Vítězové pandemie – firmy umožňující “dělat věci z domova”

Jenže ne všichni, kteří by měli zájem, bydlí v oblastech, kam tyto služby rozváží. Právě tenhle problém se rozhodl řešit východočeský Nákuppodnos.cz, který ze svých skladů v Královéhradeckém kraji obsluhuje i města jako Liberec, Hradec Králové, Mladá Boleslav, Pardubice či Jičín.

Otevírá se mu tak trh o nejméně čtvrt milionu zákaznících, na kterém nemá konkurenci. Na svůj rozvoj (hustou síť menších skladů a vozový park) nyní potřebuje pět milionů, za které investorům do jeho dluhopisů nabízí dostatečně “protiinflační” úrok 8,2 %.

A není sám. Z průzkumu společnosti GLS vyplynulo, že 60 % Čechů přijalo v roce 2020 více balíčků než v roce předcházejícím. Většina z nich také potvrdila, že u nakupování online chtějí zůstat i poté, co se “svět vrátí k normálu”.

To nahrává například službě ŽabkaPoint, která provozuje výdejní místa v prodejnách Žabka a která loni zaznamenala 30% nárůst vydaných zásilek. Za takto optimistické situaci proto vydala dluhopisy výnosem 8 % na další rozšíření a uvedení nových služeb.

Z domova i k doktorovi

Globálnější ambice chce z Česka naplnit také revoluční lékařská služba HealHello, která umí pacientům na základě jejich příznaků najít vhodného specialistu, a “navštívit” ho online, včetně sdílení lékařské zprávy či rentgenových snímků.

Do 3 let chce firma s aplikací vstoupit do 20 zemí EU, Asie a Afriky a do 5 let dosáhnout na 50 milionů uživatelů. V současné době už má podepsanou investorskou smlouvu na 5 milionů eur, ale k překlenutí prvních dvou let hledá investory do dluhopisů se zajímavým výnosem 8,5 %.

Kdo zachrání průmysl?

Rozšíření nových potřeb ale samozřejmě neznamená, že zmizí ty staré. Česká ekonomika je stále především výrobní, a právě výrobní firmy inkasovaly během pandemie mnoho tvrdých ran.

Pro mnohé z nich může uplynulý rok znamenat konec. Bez zajištěného financování, úspor, propuštěných zaměstnanců a bez krizového plánu nemohou přežít. Jejich majitelé to dobře vědí, a prodávají proto vlastnické podíly za zlomek „předpandemické“ ceny, což je zase jedna z těch “příležitostí”, které by jinak nevznikly.

Společnost mCZECH industry chce tyto levné podíly nakoupit a výrobním firmám pomoci zpátky na nohy. Jednu strojírenskou firmu z Vysočiny už vlastní – aktuálně pro ní chce stavět novou výrobní halu na pozemku, který právě kupuje – a další obdobné společnosti má v hledáčku.

A protože těch příležitostí je na trhu mnohem víc, než na které by jí stačil kapitál, nabízí investorům možnost se na záchraně českého průmyslu podílet prostřednictvím dluhopisů příhodně nazvaných Podpora českého průmyslu.

To všechno jsou jen střípky z finančního obrazu, který už přes rok maluje pandemie koronaviru. Jestli je temně černý, nebo vesele pestrobarevný, záleží jen na vašem úhlu pohledu.