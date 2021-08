Online aukce podnikatelských úvěrů zvyšuje šanci firem přežít těžké období

To snižuje šanci, že firmy získají investiční či provozní úvěry ve chvíli, kdy je nejvíce potřebují. Již i v Česku vznikají projekty, které pro podnikatele tento problém řeší. Nejviditelnějším z nich je CorporateCredit.cz.

Pandemie COVID banky poučila a ty konečně zainvestovaly i do digitalizace. To se však odrazilo v rušení poboček v řádech desítek. Mnohým podnikatelům se cesta za úvěrem přes pobočku prodloužila. Tento trend bude dále pokračovat. Méně poboček, méně bankovních poradců, ale více webových formulářů.

Dnes už sice lze ve většině bank požádat o podnikatelský úvěr přes jejich internetové bankovnictví, ale většinou to nabízí jen svým klientům. Pro ostatní je na webu jen tupý formulář, který získá jen kontaktní údaje a opět pošle člověka na nejbližší pobočku. Tedy o digitalizaci se nedá vůbec mluvit.

Tuto neúnosnou situaci se rozhodl vyřešit nový projekt, který vznikl brzy po na začátku COVIDu. Projekt CorporateCredit.czkomunikujete s podnikateli plně on-line a navíc zdarma připraví nabídky financování hned od několika bank a několika nebankovních poskytovatelů úvěrů.

Před měsícem tento projekt využil i majitel firmy pan Roman Neuman a odpovídá na několik otázek:

Proč jste se rozhodli využít specializované služby od CorporateCredit.cz?

Vyřizování podnikatelského úvěru je náročná disciplína, která mně i mojí účetní sebere spoustu času. Banky mají často zcela přemrštěné nároky na podklady a jejich představa o tom, jak funguje skutečné podnikání, je často zcela naivní. Proto jsme se rozhodli pro corporatecredit.cz, který pro nás zajistil veškerou komunikaci s bankami.

Ale podklady jste museli přesto připravovat. V čem byla vaše úspora?

Základní finanční podklady jsme připravit museli. My ale žádali o náš první velký úvěr, tak jsme si nebyli úplně jistí. Navíc jsme ho potřebovali nutně pro další financování rozvoje firmy.

V Corporatecredit.cz jsou lidi, kteří vyjednávají s bankami desítky úvěru měsíčně, a tak ví jak v tom chodit. Zkoukli naše podklady, vyžádali si doplnění, které dávalo smysl, a pak už s bankami jednali sami.

Dokázali nás zcela odstínit od nesmyslných požadavků bank. Operativu vyřešili za nás a my jsme za pár týdnů dostali nabídku od několika bank, ze kterých jsme si vybrali tu nejvýhodnější.

Od kolika bank jste nakonec nabídku dostal?

Poslali mi 3 nabídky, ze kterých jsem si vybíral. Už to byly nabídky, které banky udělali přímo pro mou firmu na mé údaje, takže jsem věděl, že je skutečně dostanu. Nakonec jsem si jednu vybral a úvěr jsme uzavřeli.

Tato služba je podnikatele zadarmo. Překvapilo vás to?

To nás překvapilo nejvíc. Neplatili jsme vůbec nic. A když jsem přece jen pátral, z čeho má projekt zisk, tak mi vysvětlili, že provizi jim banky hradí ze svých zisků a úspory za obchodní aktivitu.

Tento start-up dostává banky pod tlak, vědí, že nabídku dávají i ostatní banky, a vyhraje jen ta, která dá nejvýhodnější nabídku. Nemusí jít jen o cenu, ale třeba o delší splatnost nebo menší rozsah zajištění.

Nebáli jste se v této neklidné době změnit financující banku?

Už několik let střídáme několik bank. Můžete si myslet, že je nějaká lepší, nějaká horší, ale naše zkušenost je ta, že to je všude stejné.

Tento on-line proces bude asi vhodný jen pro menší úvěry.

Naopak. My jsme takto získali několikamiliónový úvěr na investice a pokud vím, tak se nebrání ani desetimiliónovým částkám.

Jak celý proces trval dlouho?

S corporatecredit.cz jsme si hned v úvodu vyjasnili očekávání. Na úvěr jsme celkem spěchali. Potřebovali jsme mít vše vyřešené do jednoho, maximálně dvou měsíců a tak to také dopadlo. Nabízeli ale i rychlejší varianty v řádu 1–2 týdnů, ale tam jsme to zdržovali nejvíce my s dodáním finančních výkazů. Pak asi do 3 týdnů jsme měli peníze na účtu.

A co když chci nějakou banku vyloučit, třeba s ním mám špatnou zkušenost?

Corporatecredit.cz se nás v úvodu zeptal, které poskytovatele financování si přejeme oslovit.

My jsme si vybrali a od nich jsme také dostali nabídky. A nebo si od té banky prostě jen nabídku nakonec nevyberete, rozhodnutí je vždy na vás.

Děkuji za rozhovor.