Oběhová móda chrání přírodu

Pokud jste si tuto otázku nepoložili nebo kvůli tak vážným otázkám tiše panikaříte – nebojte, nejste sami. Jsme tak zvyklí na škody, které naše konzumní společnost způsobuje, že slovo „příroda“ v nás okamžitě vyvolává pocit viny. Přesto se ukazuje, že některá naše rozhodnutí přírodě pomáhají, aniž bychom si to uvědomovali!

Zeptali jste se sami sebe, co jste loni udělali pro životní prostředí, ve kterém žijete?

Pokud jste loni nakoupili na Remix, gratulujeme! Udělali jste něco pro váš styl, váš rozpočet i přírodu. Věděli jste, že každou věcí, kterou koupíte v outletu nebo z druhé ruky, šetříte cenné zdroje a chráníte přírodu? To byste asi nečekali! Už samotné nošení šatů z druhé ruky namísto zbrusu nových ušetří planetě skoro 12 litrů vody, což odpovídá množství, které člověk vypije za šest dní*. Pokud si vyberete kabát z druhé ruky, ušetříte přírodě takové množství elektřiny, ze kterého by jedna žárovka svítila 2 800 hodin nebo 118 dní*! Takže můžete mít skvělý styl a všechny outfity, které chcete nosit, a zároveň nezatěžujete svůj rozpočet ani přírodu.

Letos Remix, jeden z největších online obchodů s oběhovou módou, umožnil svým zákazníkům vidět, jak přispěli k ochraně přírody. Aby na sebe mohli být pyšní, že udělali něco dobrého.

Výběrem oblečení a doplňků z druhé druhy a z outletu prostřednictvím remixshop.com ušetřili zákazníci Remix planetě 1 301 661 451 litrů vody, 63 723 696 kWh energie a 14 744 994 kg škodlivých emisí CO 2 , to vše za jediný rok. Zdá se to hodně, ale je těžké si to představit, že? Množství vody ušetřené z výroby nového oblečení díky nákupu v second handu nebo outletu by za jediný rok naplnilo 520 olympijských bazénů. Škodlivé emise, které nebyly vypuštěny do přírody a ochránila se tím planeta, odpovídají 57 milionům kilometrů ujetým jedním autem, nebo 380 000 vysazeným stromům. A ušetřená energie by mohla zásobovat jednu domácnost po dobu 2 milionů dnů nebo malé město s 5 000 domácnostmi po celý rok!

Pokud jste ještě nevstoupili do světa oběhové módy, jednoho z nejmodernějších trendů druhé poloviny roku 2022 a stále sílícího v nadcházejícím roce 2023, je čas nejen na nový outfit v novém roce, ale také podívat se na to, jak můžete chránit naši planetu, aniž byste omezovali váš styl nebo rozpočet.

* Podle výzkumu společnosti Green Story Inc. pro thredUP