O osudu módní značky PIETRO FILIPI rozhodne 28. července internetová aukce pod taktovkou společnosti GAUTE.

Zpeněžování majetku oblíbené oděvní značky PIETRO FILIPI zřejmě směřuje

do svého finále. Insolvenční správce Lukáš Vlašaný, v součinnosti s věřiteli, zahájil opakovaný prodej ochranných známek firem pietro filipi, s.r.o. a pietro filipi stores, s.r.o., tentokrát bez minimální požadované ceny. Jednou z podmínek účasti v internetovém klání o prestižní značku je složení kauce ve výši 1,5 mil. korun.

Prodejem byla pověřena společnost GAUTE, a.s., která dražila například ochranné známky OP Prostějov nebo realizovala prodej běžícího podniku Vítkovice Heavy Machinery, což bylo jedno z největších insolvenčních řízení v historii České republiky. Výběrové řízení bude probíhat v aukčním systému GAUTE na adrese www.verejnedrazby.cz/A6644.

Módní autorská značka PIETRO FILIPI působilave světě módy už více než čtvrt století. V roce 1993 ji založil podnikatel Petr Hendrych, kterému se v té době narodil syn Filip. Název s italským nádechem vznikl kombinací jejich křestních jmen a také díky návrhářské inspiraci Itálií. První vlastní prodejní pobočku otevřela značka v roce 2001. Z malé prodejny v pražských Nuslích a hrstky zaměstnanců se firma rozrostla na více než 50 monobrandových prodejen v osmi zemích světa. Tržby za prodej zboží pod značkou PIETRO FILIPI činily v letech 2018 a 2019 více jak 400 mil. Kč. Česká módní ikona nabízející dámské a pánské kolekce vynikala špičkovými materiály, nadčasovostí, kvalitním zpracováním i originálním rukopisem návrhářů.Veškeré kousky byly navíc vyrobeny v limitovaném množství a to podtrhovalo jejich jedinečnost.

Kromě stálého týmu českých a slovenských návrhářů, jejichž vizuální cítění patří na špičku české módní scény, spolupracovala značka i s hostujícími návrháři a oblékala významné osobnosti nejen uměleckého světa.

V listopadu 2017 koupil firmu Pietro Filipi investor Michal Mička a firma se později potýkala s dluhy. Od února 2021 je společnost v úpadku. V současné době má za sebou úspěšný rozprodej kolekcí za desítky milionů korun. Posledním hodnotným aktivem společnosti je její značka. „Předmětem prodeje ve výběrovém řízení budou čtyři slovní ochranné známky, dvě jsou zapsané v českých registrech a dvě v registrech mezinárodních. Cena obvyklá, kterou určil soudní znalec posudkem, je 31,25 mil. Kč,“ upřesnil Petr Charvát ze společnosti GAUTE.

Výběrové řízení bude probíhat ve třech kolech, rozhodne anglická aukce

Pro možnost účastnit se tohoto klání vyžaduje pořadatel složení kauce nejpozději do skončení 1. kola, tedy do středy 27. července 2022 do 18:00 hodin. V druhém kole musí účastníci, kteří splnili předem stanovené podmínky, předložit ve výběrovém řízení návrhy kupní ceny, a to výhradně elektronicky v systému společnosti GAUTE a.s. do 12:00 následujícího dne, tedy do 28. července. Dvě nejvyšší nabídky následně postoupí do kola třetího, které proběhne téhož dne od 14:00 do 15:00. O konečném vítězi rozhodne anglická aukce s vyvolávací cenou založenou na nejvyšší předložené nabídce. Nejvyšší nabídka kupní ceny v závěrečném duelu určí vítěze.

„Z výtěžku připadnou dvě třetiny do majetkové podstaty společnosti Pietro Filipi a třetina bude náležet k majetku Pietro Filipi Stores, která provozovala obchody oděvní značky,“ dodává Petr Charvát.

Nový majitel značky Pietro Filipi bude moci pod daným brandem vyrábět a prodávat zboží dál.

Podrobné podmínky a informace o výběrovém řízení jsou dostupné na adrese

www.verejnedrazby.cz/A6644