Nová vláda podpoří fotovoltaické elektrárny. Čeká nás další boom solárního byznysu?

Žádoucí podpora fotovoltaiky v programovém prohlášení vlády

Velká slova před volbami mnohdy z reálných programových prohlášení vymizí. To ale není tento případ. V rámci programu zaznělo, že: „podpoříme fotovoltaická zařízení na minimálně sto tisících střech do roku 2025.“ Opětovné oživení solárních panelů je rozhodně na místě, protože jde o velmi důležitý obnovitelný zdroj, který se dá v našich podmínkách velmi dobře využívat. Nastavení cíle na sto tisíc solárních střech zase není tak úplně velké. Otázka ale je, co na to instalační firmy, kterých není dostatečné množství a mají práce nad hlavu. Podpora pro fotovoltaické systémy přitom již běží. Je součástí dotačního programu Nová zelená úsporám. Možná i to bude důvodem, proč mají instalační firmy tolik práce i na delší dobu dopředu.

Konkrétní programové prohlášení vlády najdete zde: https://www.vlada.cz/cz/programove-prohlaseni-vlady-193547

Kdo nové fotovoltaické elektrárny nainstaluje?

Velký problém, který značně ztěžuje faktické provedení programového prohlášení vlády o nových fotovoltaických systémech, spočívá v tom, že není dostatek kvalifikovaných pracovníků. Odborné instalační firmy mají poptávky na dlouhou dobu dopředu. Hlavním důvodem tohoto nového boomu fotovoltaických elektráren je mimo jiné také nekontrolovatelně stoupající cena elektřiny od distributorů, což pociťuje naprosto každý koncový zákazník. Výhodou, která hovoří ve prospěch fotovoltaiky, mohou být i dotační programy. Díky programu Nová zelená úsporám tak může vyjít pořízení solárního panelu na střechu o poznání výhodněji. I to může být důležité pro konečné rozhodnutí.

Pokud máte v plánu realizaci fotovoltaické elektrárny, zamluvte si svůj termín co nejdříve. Můžete tak získat panely a celé systémy ještě za nižší ceny. Další zdražování je totiž na spadnutí kvůli velkému tlaku na nedostatek materiálu a komponentů.

Málo materiálů a komponentů povede ke zdražení fotovoltaických elektráren

Již nyní jde o poměrně velkou investici, kdy trvá třeba i pár let, než se vám pořizovací cena fotovoltaiky vrátí na úsporách za elektřinu. Do budoucna to navíc vypadá, že ceny fotovoltaických systémů půjdou ještě nahoru. Na vině je zdražování materiálů i jednotlivých speciálních komponentů přímo pro tuto techniku. Na druhou stranu je možné, že doba návratnosti investice do fotovoltaické elektrárny zůstane podobná, protože i ceny elektřiny vystřelily nahoru a možná budou ještě stoupat. Je tak na zvážení každého, jestli se chce pustit do takové investice

Snaha o zvětšení množství fotovoltaických elektráren si projde těžkou zkouškou

Je jistě velmi pozitivní, že vládní programy a prohlášení směřují správným směrem a kladou si za cíl podporovat fotovoltaická zařízení. Firmy, ale i jednotlivci, kteří si budou chtít fotovoltaiku pořídit, však budou muset překonat hned několik praktických překážek. V následujícím období se možná situace na trhu ustálí, ale aktuální situace rozhodně není příznivým výchozím nastavením pro rychlejší a efektivnější rozvoj fotovoltaiky. Je však na místě dále se pokoušet o zlepšení a zkoušet hledat cesty tam, kde by bylo jenom trochu možné.