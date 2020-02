Mnohé banky si své podnikání zjednodušují a půjčují pouze klientům na první pohled čistým jako lilie. Zdaleka to však nemusí být bezproblémový klient. Stále platí, že vstřícnější ke klientům jsou nebankovky. Měli jste s nimi v minulosti problém? Možná, ale to je minulost. Trh s poskytovateli nebankovních půjček se zcela zásadně pročistil. Každá musí vlastnit licenci a na její získání splnit přísné podmínky. Navíc jsou nebankovní společnosti pod přísným drobnohledem České národní banky. Chcete jim vyčítat, že jsou někdy dražší než klasická banka? I to je velice zavádějící. Protože u malých a krátkodobých půjček je to samozřejmostí. Navíc pokud nebankovní společnost půjčuje rizikovějším klientům, je jasné, že se musí více jistit. Ale přesto mnohdy překvapí, že dokážou poskytnout výhodnější úvěry, než klasické banky.

Lepší je si nepůjčovat, ale co když…

Existuje celá řada životních situací, kdy se bez půjčky neobejdeme. Až 73 % Čechů prý věří rčení „Kdo šetří, má za tři“, ale pokud jde o finanční úspory, tak se nám to zas tak moc nedaří. Až polovina českých rodin má problém zaplatit nečekaný výdaj vyšší než 10 000 Kč. Což je dost alarmující informace. Pokud jste na tom podobně, je logické, že si z času na čas půjčit musíme. Co vše se nám někdy přihodí?

Pokažený automobil? Průměrná cena opravy kolem 10 000 Kč, mnohdy i dvounásobek. Jezdíme ve starších autech, jejichž průměrný věk je 15 let. Často jde o zahraniční ojetiny. Jejich oprava se umí prodražit. A pro mnohé není automobil otázkou pohodlnosti, ale naprosté nutností.

Pokažený některý ze základních domácích spotřebičů – například pračka: obvykle opět výdaj kolem 10 000 Kč. Jenom oprava nefunkčního programátoru na pračce vyjde na min. 5000 Kč, a to jen v levné opravně.

Nemluvě o výdajích na zdraví. V určitém věku už naše zuby dosluhují a potřebují kompletní rekonstrukci. Divíte se, když vám zubař oznámí, že si máte připravit 200 000 na kompletní rekonstrukci chrupu? To je běžná cena – 90 000 až 100 000 Kč za vrchní, ta stejná částka za spodní zuby. Obvykle nás tato situace čeká už mezi 45 až 55 lety. Ano, zdarma máte „vyklápěčky“, to se ale musíte vzdát i svých zdravých zubů. A skutečně chcete být „v nejlepších” letech bez zubů? Nejde jen o estetiku a pocit méněcennosti. Se zubní protézou se mnohem hůř jí, což se odráží na našem zdravotním stavu.

Nastávají též situace, se kterými se skutečně počítat nedá. Nejsme zrovna nejbohatší, a tak se chováme šetrně a spořivě. Jenomže pak přijde domů vaše dítě s tím, že poškodilo kamarádovi mobil za 20 000 Kč a jeho rodiče to chtějí zaplatit. Jste proti tomu pojištěni? Nejspíš ne.

Jsou nebankovní půjčky skutečně problematické? Nebo je to jinak?

To bylo jen pár případů, které vás potkají, ani nevíte jak. Mnohdy vám stačí půjčka pouze do výplaty. Jindy se nám hodí delší doba splatnosti. Ne vždy nám je však ochotna klasická banka půjčit. To, že jsme v registru, ještě nemusí znamenat, že jsme nezodpovědný klient. Přesto se banky takto k nám chovají. Dostat se tam dokážeme omylem, nebo prostě kvůli naší zapomnětlivosti, nenadálému problému (třeba zdravotnímu), i jinak. Běžné banky nás nemají rády, ani pokud máme více let, nedej Bože jsme na mateřské, nebo na rodičovské, s nezaměstnanými se nebaví vůbec. Nic z toho však ještě nemusí znamenat, že půjčku nebudeme schopni splácet. Nebankovní půjčka je k nám však obvykle mnohem přívětivější, a když plníme podmínky, nejde ani o drahou půjčku. Nebankovní online půjčka bývá i extrémně rychlá a bez zbytečného papírování.

Když potřebujete půjčit, dobře vybírejte

Velké banky jsou naprosto nepružné, pokud zcela nezapadáte do mantinelů, které si nastaví. Navíc, když už půjčují, tak mnohdy více než potřebujeme. A to je přesně ten problém, kdy se dostáváme do situace, že se zadlužíme více, než zvládáme splácet. Pouze nebankovní půjčka je cesta k chybějící tisícikoruně do výplaty. Nebo k částce do 10 000 Kč.

Nebankovní společnosti ale půjčí i mnohem více a na delší dobu než jen do výplaty. Bez zbytečného lustrování, zdržování a po online schválení putuje půjčka na účet. Vyplníte online formulář, půjčka je rychle schválena, a do 15 minut putuje na váš účet. Nebo ji získáte v hotovosti. Za vyřízení půjčky nic neplatíte. Půjčit si lze od 10 000 do 100 000 Kč. Splátky lze nastavit až na 84 měsíců a úvěr můžete kdykoliv bez sankcí splatit. Pokud se dostanete do finanční tísně, nebo vás zastihne pracovní neschopnost, máte si možnost splátky odložit až o čtyři měsíce. Od půjčky máte samozřejmě možnost odstoupit do 14 dnů.