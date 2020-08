Martin Pech (UPgates): E-shopy přicházejí o možnost znásobit své tržby

UPgates je „software jako služba“ (SaaS). Zaměřuje se na tvorbu a pronájem e-shopů. Služba umožňuje komukoliv založit internetový obchod a začít podnikat online. To vše za zlomek ceny řešení na míru. Součástí týmu UPgates je také Martin Pech, který má na starost péči o zákazníky a zahraniční e-commerce obchod.

Právě s ním probereme, jak náročná je v dnešních podmínkách expanze e-shopu do zahraničí. Zjistíme pro vás, co vše je potřeba vyřešit, než svůj internetový byznys rozšíříte za hranice. A také to, jak vše zvládnout tak, aby byl pro vás příchod na nový trh snadný, levný a úspěšný zároveň.

Můžete nám říct, jak v UPgates řešíte klienty, kteří chtějí svůj e-shop dostat za hranice?

Na zahraniční trhy naši klienti vstupují pravidelně a zcela plynule. Vidíme v tomto směru mimořádně velký potenciál pro růst jejich obratů. Proto naše e-shop řešení nabízí neomezené množství jazykových mutací internetového obchodu. Skutečnou krásou tohoto systému je, že se spravují vždy jen v jedné společné administraci. A nabízíme je buď zdarma, nebo na samostatné doméně jako příplatkovou službu. Osobně doporučuji umístění různých jazykových variant obchodu na samostatných doménách. Tak to ostatně dělá i řada velkých obchodů. Toto řešení je výrazně lepší pro optimalizaci vyhledávačů a zároveň působí lépe na koncové zákazníky, kteří pak obvykle vůbec nepoznají, že je obchod spravován z jiné země, což zvyšuje důvěryhodnost.

A do kterých zemí vaši zákazníci nejčastěji putují?

Čeští zákazníci rozhodně nejčastěji na slovenský trh. Slovenští, kterých máme poslední dobou více a více, pak zase naopak k nám. To je úplný základ, do kterého jde hodně e-shopů včetně těch nejmenších. Zdaleka této možnosti však nevyužívají ještě všichni. Někteří si neuvědomují, že prakticky pouze rozšířením typu dopravy na Slovensko mohou zdvojnásobit své tržby. Expanze do sousední země s téměř nulovou jazykovou bariérou, je totiž sen každého online podnikatele. V tomto máme s UPgates velkou výhodu proti konkurenčním řešením, kde lidé až příliš často nemají takové možnosti. My v tomto směru vycházíme podnikatelům vstříc s cílem podpořit jejich růst a plány.

Které další země kromě Slovenska byste doporučoval?

Majitelé e-shopů UPgates dál nejčastěji směřují do Polska nebo Německa. Já osobně bych mířil také více na východ. Například do Maďarska. Tam je skoro stejný počet obyvatel jako u nás, ale jen 6 tisíc e-shopů. U nás se blížíme k počtu až 45 tisíc. Nevýhodou u Maďarska může být vyšší daňové zatížení. Extrémní meziroční růst v minulosti zaznamenalo také Rumunsko. V tom je to s počtem aktivních e-shopů podobně jako u Maďarska. Je tam však ještě dvakrát více obyvatel. Velmi zajímavé jsou z mého pohledu také země bývalé Jugoslávie.





Všechny tyto trhy jsou opravdu velice perspektivní. Jak to však v takových případech bývá, je složitější na ně proniknout. Na druhou stranu existuje spousta agentur, které se na tyto země specializují. Některé z nich jsou také partneři UPgates. A klienti je mohou zcela nezávazně poptat na našem Marketplace.

Jak by měl klient postupovat, když se pro expanzi rozhodne?

Stačí, aby v administraci vytvořil novou jazykovou mutaci. U té si zvolí předem vytvořenou měnu. Vlastní texty i překlady frází jako „do košíku“ lze automaticky a bez práce zkopírovat z již existujícího jazyku. Tyto překlady na e-shopu máme k dispozici hotové pro nejčastěji používanou angličtinu a slovenštinu. Překlady dalších jazyků je potřeba udělat ve vlastní režii, případně jsou na zmíněném Marketplace k dispozici zkušení překladatelé a rodilí mluvčí. V nabídce jsou dokonce hotové překlady mnoha dalších jazyků od našich klientů, kteří je nabízí na prodej. V takovém případě na ně není třeba ani čekat. Stačí je zakoupit a ihned začít používat.





Správa jazykových mutací probíhá jednoduše ve společné administraci. Při editaci libovolné položky (kategorie, produktu, článku apod.) si klient zvolí, v jakém jazyku a tudíž zemi se má obsah zobrazovat. Poté vepíše text pro danou jazykovou mutaci. Například u produktu tak přeloží zvlášť jeho název a popis, ale také mu nastaví individuální cenu v dané měně. Stejně tak umožňuje nastavení SEO parametrů.

Nabízíte zahraničním klientům dostatek dopravců a platebních bran?

To je výborná otázka. Bez toho by nebylo možné expandovat. Díky naší široké nabídce propojení s logistickými a platebními systémy nemají klienti žádný problém a obvykle ani dotazy. Systém nastavení dopravy a plateb je velmi intuitivní. Spolupracujeme s největšími hráči na trhu.

Z pohledu dopravy máme pochopitelně nejlépe pokrytou Českou republiku a slovenský trh. Máme ale také mnoho e-shopů, které působí napříč celou Evropou včetně Itálie, Francie, Španělska, Německa či Polska. Většina tuzemských dopravců, které jim nabízíme, je schopna doručovat i mezinárodně. Nedávno jsme zahájili spolupráci s expertem specializujícím se přímo na mezinárodní dopravu, s Poštou bez hranic.

Platby ze zahraničí umí ideálně pokrýt platební brána GoPay, kterou nabízíme. Dále máme bránu Comgate, která zvládá kromě Česka také Slovensko a Polsko. Prakticky neomezenou možnost plateb umožňuje globální peněženka PayPal.

Na závěr. Co byste doporučil e-shopům k úspěšnému vstupu a udržení se na zahraničních trzích?

V prvé řadě si vybrat UPgates jako e-shopové řešení, které jim to umožní. Překlady si nedělat svépomocí, ale pokud možno si zaplatit rodilého mluvčího. Většina zákazníků je z mé zkušenosti totiž velmi citlivá na jakékoliv chyby v překladu. Je vhodné přizpůsobit také grafickou stránku obchodu. Tím mám na mysli především bannery, odlišné výhody obchodu na lokálním trhu nebo logo.

Důležité je věnovat se naplno také marketingu na zahraničním trhu. Nespoléhat na to, že to půjde samo, jen díky menší konkurenci. Z dlouhodobého hlediska se soustředit na SEO, budování zpětných odkazů na místních portálech a tvorbu kvalitního obsahu. Stejnou pozornost věnovat i PPC reklamám, bez kterých dnes již pomalu nejde fungovat. S tím souvisí analýza klíčových slov pro daný trh a jazyk. Dalším důležitým faktorem jsou místní zbožové srovnávače. Díky naší spolupráci s Mergado toto nepředstavuje pro UPgates klienty žádnou bariéru. Dostat se mohou na více než 300 světových srovnávačů ve více než 40 zemích.

A pochopitelně vždy raději využít pomoc profesionálů. Každá země má svá specifika. Jazyková bariéra pro nás bude zákonitě větší například v Maďarsku, než je na Slovensku. Také legislativní a daňové podmínky se budou lišit. Je proto lepší řešit právní poradenství s odborníky. Co se týče obchodních podmínek, daňových dokladů a dokumentů je vhodné využít pomoci profesionálů. V neposlední řadě neopomenout zákaznickou linku. Tudíž mít někoho, kdo bude schopen se zákazníky komunikovat v jejich jazyce. Ideálně jak v psané, tak mluvené formě. Jakmile jsou tyto formality a provozní záležitosti vyřešeny, otevřou se majiteli e-shopu zcela nový trh a zdroj příjmů.