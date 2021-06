Letošní léto je plné daňových a účetních aktualit, připravte se na ně

Naše další školení s názvem Účetní a daňové aktuality roku 2021 je určeno pro podnikatele, mzdové účetní, finanční ředitele, auditory a daňové poradce. Proběhne online, v úterý 29. června.

Jaká témata nás čekají?

Aktualizace tzv. koronavirových opatření v daňové oblasti

Probereme daňová opatření, daňové úlevy a návazná opatření vlády, která reagují na pandemii koronaviru.

Novela zákona o DPH

Od 1. 7. 2021 dochází ke změnám v uplatňování daně z přidané hodnoty (DPH) u elektronického obchodování (tzv. e-commerce). Vyjasníme si základní pojmy, sazby daně, podíváme se na aktuální problémy při podávání daňových přiznání a další záležitosti kolem DPH.

Novela AML zákona

Tato novela významným způsobem zasáhla do procesů provádění opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML/FT). Novela především rozšířila sledované činnosti o daňové poradenství v celém jeho rozsahu, a to včetně takového poradenství, které je prováděno jinými osobami (podnikateli), než jsou daňoví poradci. Podrobněji si vyložíme, co pro praxi tyto změny znamenají.

Zákon o evidenci skutečných majitelů

Zastavíme se u praktických ukázek evidence skutečných majitelů, sankcí za nezapsání údajů a nesprávný zápis a další aktuální změny.

Nové interpretace Národní účetní rady

Představíme si nejčerstvější odborné názory nezávislé odborné instituce, která přispívá k podpoře odborné způsobilosti a profesní etiky při rozvoji účetních profesí.

Kdo vás školením provede?

Školení proběhne pod taktovkou Jana Molína. Ten působí jako daňový poradce a zkušební komisař Komory daňových poradců České republiky. Působí na Vysoké škole ekonomické v Praze, kde je zástupcem vedoucího katedry finančního účetnictví a auditingu.

Podívejte se na krátkou ukázku z již proběhlého online školení s Janem Molínem:

Jak bude školení probíhat?

Školení proběhne přes aplikaci ZOOM. Připojení je velmi jednoduché, dva dny před školením vám zašleme návod na připojení a v den školení od nás dostanete přístupové údaje.

Cena online školení činí 1 990 Kč bez DPH. Pro účast stačí vyplnit jednoduchý formulář a 29. června se připojit. Všechny důležité informace najdete na webu.