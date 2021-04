Konsolidace půjček: Co o ní musíte vědět, než o ni zažádáte

Za cizím slovem konsolidace se neskrývá nic jiného než sloučení půjček, tedy vlastně speciální typ úvěru. Jednoduše řečeno si od banky půjčíte tolik, kolik celkem dlužíte. Nejčastěji se pak banka sama postará o vypořádání všech vašich závazků u ostatních finančních institucí, nebo vám potřebné finance pošle na účet a vy sami z těchto peněz následně poplatíte všechny své dosavadní půjčky. Tento způsob není tak častý, ale setkat se s ním také můžete. Ve výsledku ale vždy místo několika malých půjček začnete splácet jen jednu větší a obvykle s výhodnějšími podmínkami.

3 výhody konsolidace, které vám pomůžou ukočírovat vaše půjčky:

1. Vyčistíte si stůl a získáte dokonalý přehled, na čem jste. Jediný podpis a místo štosu papírů a mnoha splátek s několik termíny splacení vám po konsolidaci zůstane jediná smlouva s jedinou splátkou, u jediné finanční instituce.

2. Ušetříte na poplatcích i úrocích – Díky tomu, že se zbavíte závazků jinde, vám banka při konsolidaci umí nabídnout výhodnější podmínky. Méně poplatků, nižší úrokovou sazbu a klidně také delší dobu splácení, čímž se vám sníží měsíční splátka.

3. Můžete si půjčit peníze navíc – Čím více dlužíte, tím těžší je sehnat další půjčku s rozumnými podmínkami. Nejsnadnější a úplně běžný způsob, jak na ni dosáhnout, je právě konsolidace. Vzít si k tomu, co již dlužíte, i něco navíc nebývá problém. Dobře takový krok ale zvažte: Zda peníze opravdu nezbytně potřebujete a vyšší zadlužení je opodstatněné.

Konsolidovat můžete všechny běžné půjčky

O konsolidaci popřemýšlejte, pokud splácíte více půjček. A dvojnásob v případě, že některé z nich jsou evidentně nevýhodné a stojí za to se jich co nejrychleji zbavit. Nemyslíme přitom pouze klasické účelové a neúčelové spotřebitelské úvěry, ale také půjčky a mikropůjčky od nebankovních společností, zboží koupené na splátky, a dokonce i kreditní karty a kontokorenty. Bez problémů můžete u většiny bank konsolidovat půjčky v součtu až do 1 milionu Kč.

Výjimkou jsou úvěry na bydlení, nejčastěji hypotéky, které sice do konsolidace většina bank nezahrnuje, ale zlepšení podmínek u těchto úvěrů můžete dosáhnout jinak – takzvaným refinancováním.

Dlužíte víc a splácení vám přerůstá přes hlavu? Začněte tím, že požádáte současné věřitele o odložení nebo snížení splátek, případně o individuální splátkový kalendář.

Konsolidovat můžete i dluh na kreditní kartě. Na ní bývají úroky velmi vysoké, a tak je její zahrnutí do konsolidace dobrá volba.

Jak konsolidace probíhá

U jednotlivých poskytovatelů se průběh a následné vypořádání závazků liší. Požádat o konsolidaci půjček není nic složitého. U solidních moderních bank jako je Hello bank! si o konsolidaci požádáte online: Na webové kalkulačce zadáte, kolik potřebujete půjčit, vyplníte pár osobních údajů a počkáte, až vám zavolá bankovní specialista a domluví se s vámi individuálně.

Pokud jste se báli, že budete muset hledat po zásuvkách a šanonech doklady o všech půjčkách, můžete si oddechnout: Podstatné údaje si banka načte sama z registrů. Na druhou stranu ale počítejte s tím, že stejně jako u ostatních úvěrových produktů si banka ověří, zda vaše jméno nefiguruje v registrech neplatičů.

Jestliže jste dosud spláceli bez problémů a všechny údaje budou v pořádku, od banky dostanete nabídku s přesnou částkou, novou úrokovou mírou a měsíční splátkou. A když ji přijmete, banka se buď zcela postará o vypořádání vašich závazků, nebo vám peníze přijdou najednou na účet. Na vás pak bude, abyste z nich sami co nejrychleji doplatili všechny dosavadní půjčky a začali pravidelně splácet novou, konsolidovanou půjčku u jediné finanční instituce.