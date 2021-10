Kde se dá nejlépe uschovat Cardano?

Co je Cardano?

Cardano je průkopnická blockchainová síť typu proof-of-stake, vyvinutá do platformy pro vývoj decentralizovaných aplikací (DApp) s víceúčelovou účetní knihou a ověřitelnými inteligentními smlouvami. Podívejte si také na Cardano kurz pro lepší sledování vývoje této měny. Cardano blockchain je domovem kryptoměny ADA (₳).

Co je peněženka Cardano?

Peněženka Cardano je v podstatě nástroj, který vám umožňuje komunikovat s blockchainem Cardano. Tímto způsobem budete moci odesílat, přijímat, ukládat a sázet Cardano nativní kryptoměnu ADA. Některé peněženky mají vestavěné výměny, takže si můžete také koupit nebo vyměnit ADA.

S tolika bezpečnostními hrozbami ve světě kryptoměn je velmi důležité používat bezpečnou peněženku Cardano. Ponechat ADA (₳) na burzách není chytrý nápad, protože je vystavuje nebezpečí odcizení nebo hacknutí. Můžete si také nechat ujít příležitost získat zdarma odměny ADA jejím vložením. Kromě toho jsou burzy ve vazbě nebo ve vlastnictví vašich peněženek soukromé klíče, což znamená mince. To platí také pro úschovné peněženky, které v našich seznamech nikdy nenajdou místo pro žádný z blockchainů.

Jak funguje peněženka Cardano?

Když nastavíte novou peněženku Cardano, vygeneruje se pár klíčů – veřejný a soukromý klíč. Adresa vaší peněženky ADA je generována pomocí veřejného klíče a můžete ji sdílet, abyste mohli přijímat ADA. Když posíláte ADA, soukromý klíč se používá k digitálnímu podpisu transakcí, které pak lze přidat do účetní knihy blockchainu Cardano. To znamená, že soukromý klíč musí být utajen. V závislosti na tom, jak peněženka zpracovává vaše klíče a další funkce, můžeme rozlišit horké a studené peněženky Cardano.

Peněženky Cardano Hot vs Cold

Cardano hot wallet je v zásadě jakákoli peněženka, která může spravovat ADA ak je připojena k internetu. Mohou to být také směnárny nebo depozitní peněženky, které mají pod kontrolou oba vaše klíče, což znamená vaši kryptoměnu. Jedno staré přísloví říká: Pokud nevlastníte soukromé klíče od svých mincí, nevlastníte je.

Hardwarové peněženky jsou studené peněženky – fyzická zařízení jako Ledger Nano X nebo Trezor Model T, která zajišťují vaše soukromé klíče v bezpečném čipu, a nikdy nejsou odhalena. Obvykle se tomu říká „chladírna“. Hardwarové peněženky Ledger Nano X a Trezor Model T fungují perfektně s peněženkami Daedalus a Yoroi Cardano a můžete také bezpečně vsadit svou ADA a získat pasivní příjem, ale také všechny ostatní druhy transakcí a operací, které tyto softwarové peněženky Cardano poskytují.

Hardwarové peněženky Cardano

Hardwarové peněženky jsou nejlepším způsobem, jak udržet vaše Cardano (ADA) v bezpečí. Hardwarové peněženky jsou fyzická zařízení, která zabezpečují vaše soukromé klíče uvnitř bezpečného čipu a která se používají k podepisování transakcí a prokazování vašeho vlastnictví vaší peněženky Cardano (je to váš digitální podpis) a ze které je odvozen veřejný klíč. A veřejný klíč používá peněženka k vytváření různých veřejných adres (v našem případě těch Cardano). Soukromé klíče nejsou nikdy zveřejněny a všechny procesy podepisování transakcí se provádějí interně na samotném hardwarovém zařízení, nikoli na počítači nebo mobilním zařízení, a musí být na něm potvrzeny ručně.

Všechny počítače a mobily jsou náchylné k hackerům a malwaru (včetně burz). Přesun finančních prostředků do hardwarové peněženky zajistí, že vaše Cardano (ADA) nebo jakákoli jiná kryptoměna bude tak bezpečná, jak jen může být. Je to malá investice, která udrží vaši mysl. Pokud si to nemůžete dovolit, pravděpodobně byste neměli investovat ani do kryptoměny. Je velmi snadné je konfigurovat a používat.

Například peněženka Yoroi umožňuje integraci hardwarové peněženky. Působí pouze na front -end. Veřejnou adresu poskytuje vaše hardwarová peněženka. Máte všechny funkce běžné peněženky Yoroi, ale jde o to, abyste z ní odeslali nebo vložili ADA, musíte transakci potvrdit na svém fyzickém zařízení, kde je interně podepsáno vaším soukromým klíčem. To hackerům znemožňuje chytit soukromý klíč a získat přístup k vaší ADA.

Fráze pro obnovení – mnemotechnické pomůcky, které získáte při první instalaci hardwarové peněženky, se zobrazí na samotném fyzickém zařízení. Zapište si to a uložte na bezpečném místě offline. Toto je ve skutečnosti forma vašeho soukromého klíče, který v případě potřeby a kdykoli použijete k obnovení peněženky.

Totéž platí pro softwarové peněženky, ale fráze pro obnovení (soukromý klíč) se zobrazuje na vašem počítači nebo mobilním zařízení a je to informace, kterou od té chvíle mohou hackeři odcizit jako jakékoli jiné informace z vašeho zařízení. Pokud ztratíte kontrolu nad svým soukromým klíčem, ztratíte navždy svou kryptoměnu. Kromě softwarových peněženek jsou často náchylné k poruchám, špatnému kódování, chybám a mnoha dalším problémům, a pokud je používáte, jste vydáni na milost jejich vývojářům.