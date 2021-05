Jste OSVČ? Životní pojištění vás ochrání, když vám vypadnou příjmy

Zaměstnanci mají v rámci sociálního systému výhodu. Když onemocní nebo když se zotavují po úrazu, nahradí jim stát a zaměstnavatel aspoň část mzdy. Pokud jste však na volné noze a neplatíte si dobrovolné nemocenské pojištění, nedostanete od státu bohužel vůbec nic.

Nemoci často podceňujeme

Lidé se obvykle obávají hlavně úrazů a nemoci podceňují. Jenže za výpadek příjmů můžou většinou právě nemoci, ať už tělesné, nebo duševní. Ve výzkumu z roku 2017 více než polovina Čechů a Češek přiznala, že vážná zdravotní situace velmi negativně ovlivnila jejich domácí rozpočet. OSVČ se tak v lepším případě „jen“ sníží životní úroveň. V horších případech nebudou schopni splácet závazky nebo uživit rodinu.

Myslete na budoucnost

Neberte nemoci na lehkou váhu a sjednejte si vhodné životní pojištění. Zvlášť důležité to je pro OSVČ, kteří živí domácnost (ať už žijí sami, nebo mají rodinu), a také pro ty, kteří splácejí hypotéku nebo by si ji chtěli pořídit. A co si přesně pojistit? Proti výpadku příjmů vás nejlépe ochrání pojištění pracovní neschopnosti, ale nezapomeňte ani na pojištění invalidity, díky kterému se nebudete muset spoléhat jen na invalidní důchod.

Když nemáte úspory…

Předpokládejme, že první dny ještě máte příjem za svou práci před nemocí. Další dny jste už ale bez příjmu. Zde máte dvě možnosti: pojistit si pracovní neschopnost od 30. dne, nebo si začít platit dobrovolné nemocenské pojištění. To začíná vyplácet dávky po 15. dni nemoci, ale vyjde vás dráž než životko, a abyste měli nárok na výplatu dávek, musíte si ho platit alespoň 12 měsíců. Když si pracovní neschopnost pojistíte v rámci životního pojištění, peníze dostanete od 30. dne neschopenky. Dlouhodobě pak budete v pohodě i bez úspor.

… a když úspory máte

V tom případě si životní pojištění nastavte tak, aby vám krylo výpadek příjmu od chvíle, kdy na to vaše rezerva už nebude stačit. Například u Mutumutu můžete zvolit pojištění pracovní neschopnosti od 60. dne. Pojistnou částku vždy volte podle svých aktuálních příjmů. Kdyby se něco stalo, pojišťovna vám je dorovná, ať už budete marodit měsíc, nebo rok.