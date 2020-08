Jak si vybrat terminál pro platby kartou

Dnes se platí i pár rohlíků kartou nebo mobilem. Obchody, které nenabízejí bezhotovostní transakce, jsou už spíše raritou. Obchodníci mají na výběr ze spousty řešení od různých poskytovatelů platebních služeb. Jak se v nabídce vyznat a na co si dát pozor, pokud chcete přijímat platby kartou?

Kolik mě to bude stát?

Při výběru se určitě nejdříve zaměřte na cenovou nabídku. Nejde jen o samotné sazby z transakcí, ale také o poplatky za převod peněz na váš účet nebo za pronájem terminálu. Narazíte na výhodné nabídky “zdarma”, ale je potřeba se dobře podívat na konkrétní podmínky. Nejčastěji je provoz zdarma omezen objemem transakcí. Takováto nabídka vás často zavazuje k uzavření smlouvy, kterou není možné bez sankcí vypovědět i několik let. V ceníku platebních terminálů ComGate se dozvíte, že to jde i jinak. Procento i výše měsíčního poplatku za terminál se automaticky snižuje podle vašeho objemu transakcí. Pro běžné transakce se pohybuje od 0,79 do 0,99%. Smlouva s ComGate je jednoduchá a neobsahuje žádné závazky a s nimi související sankce.

Musím jít do banky, kde mám svůj účet?

Je pravda, že dříve platební terminály nabízely pouze banky a museli jste mít v této bance také účet. Dnes je situace jiná. Platební služby poskytují i nezávislé společnosti na základě příslušných oprávnění. U ComGate si můžete objednat platební terminál na dálku, přes internet. Instalace platebního terminálu na prodejně a jeho aktivace je zdarma. A peníze si můžete nechat posílat na libovolný bankovní účet zdarma a každý den.

Co všechno by měl terminál umět?

Přijímání platebních karet jako je VISA a Mastercard nebo plateb prostřednictvím mobilních telefonů se služnou Apple Pay nebo Google Pay je samozřejmostí. Pokud podnikáte v gastronomii, zajímejte se o možnost přijímat také stravenkové karty.

Terminál vám navíc může sloužit jako zařízení pro evidenci tržeb (EET). Platební terminály ComGate také nabízejí možnost označit každou platbu kódem (variabilním symbolem) pro jednodušší zpracování při účtování.

Další výhodou může být možnost sdílet jeden terminál mezi více subjekty, které působí v jedné provozovně. U každé transakce je pak rozlišeno, pro kterého z podnikatelů je určena příslušná platba a na jaký bankovní účet bude vyplacena. Například v jednom kadeřnictví často pracuje několik kadeřnic nebo v jedné ordinaci působí společně zubní lékař a dentální hygienistka. Není nutné, aby každý měl svůj vlastní terminál.

Provozujete také e-shop?

Pokud kromě kamenné prodejny, restaurace nebo jiného zařízení prodáváte také přes internet, můžete využít výhody jednoho poskytovatele platebních služeb. U ComGate se vám pro výpočet procenta z transakcí sčítají objemy na platební bráně a platebních terminálech. Provozní náklady na obě platební služby se vám sníží.