Jak je to se spotřební daní z tabáku

Stručný průvodce spotřební dan í z tabáku

Určité typy výrobků — mezi něž patří vedle alkoholu, nafty, benzínu, sladkých nápojů i výrobky tabákové — podléhají tzv. spotřební dani. Její sazby se v průběhu posledních let dynamicky mění a změny se přirozeně dotkly i světa zahřívaných tabákových výrobků. Další novinky v této oblasti přináší i rok 2024. Jak to tedy s daněmi z tabáku aktuálně vypadá?

Vývoj spotřební daně z tabáku

Spotřební daní jsou u nás ze zákona zatíženy všechny tabákové výrobky, ať už se jedná o cigarety, doutníky, tabák ke kouření či zahřívané tabákové výrobky. Nově navíc začaly spotřební dani podléhat i cigarety elektronické. Konkrétní skladba daně u jednotlivých tabákových výrobků se skládá z procentní a pevné části, přičemž legislativa ukládá i minimální povinné sazby — detailně se s podobou spotřební daně u cigaret a tabákových výrobků můžete přehledně seznámit například prostřednictvím online kalkulačky.

Obecně lze ale konstatovat, že spotřební daň z tabáku průběžně stoupá — podíváme-li se na konkrétní čísla, zjistíme, že za posledních pět let v tuzemsku narostla téměř o 50 %. A vzhledem k tomu, že se výše spotřební daně odráží též v cenách tabákových výrobků, pociťují to přirozeně i sami spotřebitelé. Nejedná se však o růst celoplošný.

Mezi tabákovými výrobky existují v daňovém zatížení poměrně výrazné rozdíly. Například výše spotřební daně u alternativních tabákových výrobků v České republice je v současnosti stále zhruba pouze čtvrtinová oproti klasickým cigaretám, což se i v tomto případě projevuje na cenách pro koncové zákazníky.

Navyšování sazeb spotřební daně u tabákových výrobků je zároveň třeba vnímat jako globální trend, k němuž postupně přistupují i další evropské státy, včetně většiny sousedních zemí.

Kalendář daňových změn u spotřební daně na tabák

V rámci daňového balíčku ke konsolidaci veřejných financí, který loni schválila česká vláda, vzrostla od ledna 2024 daň z klasických cigaret o 10 % a vládní strategie počítá s dalším 5% nárůstem také v každém ze tří následujících let. Navýšení spotřební daně vstoupilo u těchto produktů v platnost již 1. února 2024, nicméně pro cigarety následně platilo (do konce dubna 2024) přechodné tříměsíční období, kdy mohli prodejci doprodávat zásoby se starými kolky. Ostatní tradiční tabákové výrobky pak lze doprodávat až do vyčerpání zásob.

U zahřívaného tabáku — což se tedy týká například i tabákových náplnípro zahřívače tabáku — pak vláda rozhodla o pravidelném 15% navyšování sazeb v průběhu čtyřletého období 2024–2027, a to s tím, že při každé změně sazby bude doprodej těchto výrobků možný ještě po dobu šesti měsíců.

Od dubna 2024 se pak změny dotkly i všech ostatních tabákových výrobků, které nyní spotřební dani nově také podléhají, ať už se jedná o žvýkací a šňupací tabák, nebo o nikotinové sáčky či náplně do e-cigaret. U těchto výrobků, které dosud spotřební dani nepodléhaly, umožňuje legislativa prodejcům jejich doprodej do konce září 2024.