Jak je rozdělení zlatých slitků? Znáte všechny?

Zlaté slitky jsou oblíbeným způsobem, jak pořídit investiční zlato. Jejich předností je akceptace na světových trzích, kdy si můžete koupit slitek v České republice a prodat jej na druhém konci světa.

Slitků se vyrábí velké množství v mnoha různých tvarech a velikostech. Při jejich výrobě se používají různé technologie a podle toho lze rozlišit několik typů. Jaký je mezi nimi rozdíl?

Ražené slitky

Razí se zlaté slitky o hmotnosti do 100 gramů. Během výroby jsou vyřezávány ze zlatého pásu. Celý proces musí být naprosto přesný. Samotná ražba se provádí tlakovou formou. Podobně se vyrábí i investiční mince. Do slitku je vtisknuto logo rafinéra, údaj o hmotnosti, ryzost a výrobní číslo. Ke každému slitku musí být přiložen také certifikát se stejnými údaji.

Lité slitky

Odlévání probíhá tak, že se zlatý kov nejdříve zváží a poté přesype do speciálních pytlíků, které se většinou vloží do indukční pece. Tekuté zlato se pak přelévá do připravených různě velkých forem. Formy se následně zchladí ve vodě, ztuhlý produkt očistí, znovu zváží a putuje k hydraulickému lisu, který vytiskne potřebné údaje.

Toto investiční zlato v podobě zlatých slitků je obvykle o hmotnosti od 250 do 1000 gramů a slitky nemusí být přímo zatavené pod ochrannou fólií.

Zlaté nebo stříbrné slitky?

Investiční zlaté slitky zakoupíte v hmotnostech od 1 g do 1000 g, a také o váze jedné trojské unce. Nejznámější rafinérie produkující slitky jsou např. Argor-Heraeus SA, Perth Mint, PAMP, Münze Österreich či Rand Rafinery. Jejich velkou výhodou je to, že jsou osvobozené od DPH.

Mimo zlata lidé rádi vkládají peníze do slitků z investičního stříbra. Na trhu působí velké množství rafinérií. Nejznámější jsou Argor-Heraeus SA, PAMP či Scottsdale Mint. Zlaťáky nabízí slitky od 2,5 g do 15 000 g. Není problém zakoupit stříbrný slitek třeba o váze 1 kg či jedné trojské unce.