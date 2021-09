Investice s jasnou hodnotou a budoucností. Volte zlato jako komoditu bez DPH

Investiční zlato jako jistota pro budoucnost

Při výběru investice je důležitých hned několik různých parametrů. Zajímat by vás mělo nejenom potenciální zhodnocení v určitém časového horizontu, ale také to, jak si investice vedla v minulosti. Zlato má bohatou historii, kdy vždy dokázalo, že dokáže odolávat inflaci i případné ekonomické krizi. A přesně to jsou důvody, proč jde o tolik doporučovanou investici vhodnou nejenom pro zkušené, ale i pro začátečníky, kteří přemýšlí, do čeho uschovat své úspory a ochránit je tak před pohlcením inflací. V porovnání s akciemi, jinými komoditami a podobně je u zlata opravdu velmi pravděpodobné, že jeho vývoj bude v následující budoucnosti stále stejný. To znamená, že jeho hodnota se bude držet nad úrovní inflace.

Osvobození od DPH

Aby bylo pořízení investičního zlata ještě o něco více lákavé, je potřeba zmínit také to, že je osvobozeno od DPH. Za nákup zlatého slitku či mince tak vlastně nezaplatíte nic zbytečně navíc. Jednoduše získáte tolik drahého kovu, kolik peněz máte k dispozici. Jde o výhodu v porovnání s nákupem starožitností, obrazů, nejrůznějších šperků, ale třeba i investičního stříbra, které je také bohužel zatíženo DPH. Výjimečnost investování do zlata tak korunuje právě fakt, že při jeho nákupu neplatíte nic navíc státu, což samozřejmě platí i při prodeji zlata.

Možnost nákupu takového množství, jaké chcete

Že nemáte k dispozici statisíce či milióny pro nakupování investičních nemovitostí a podobně? Právě zlato může být ideální, protože si sami určíte výši investice. Když máte k dispozici větší finanční obnos, jednoduše nakoupíte větší slitky či více mincí. A ve chvíli, kdy si chcete jen něco málo přidat do své sbírky, opět není problém a snadno si nakoupíte menší kousek za cenu v řádech tisíců. To dává skvělý prostor i k pravidelnému investování do zlata, kdy postupně přikupujete. Tento způsob je vhodný především pro všechny, kteří mají tendenci své ušetřené peníze utrácet za zbytečnosti.

Podoba klasických slitků i krásných investičních mincí od Karla IV.

A že se vám obyčejné zlaté slitky příliš nelíbí? Ani nemusí, protože investování do zlata může znamenat i nákup krásných mincí v limitovaných ražbách. Takové kousky časem získají i sběratelskou hodnotu. Krásným příkladem jsou svatováclavské dukáty. Každý z nich je vyroben na základě standardů, které určil sám český panovník a římský císař Karel IV. Zakoupený dukát bude ve velikosti, rozměrech i s ryzostí zlata jako za období středověku, kdy se jednalo o platidlo.

Jednoduchý nákup na internetu i navštívení kamenné pobočky

Když si pro investování vyberete zlato nebo stříbro, připravte se na opravdu jednoduchý proces. Celý nákup totiž můžete realizovat přes internet na specializovaném e-shopu zlate-mince.cz. Kromě toho je k dispozici i možnost navštívit kamennou pobočku v Obecním domě v Praze.

České investiční zlato oceňují i nákupčí ze Slovenska

O investiční zlato prodávané v Česku mají zájem také slovenští investoři. Pro ně je tu opět možnost objednávání přes internet, nebo snadný nákup v blízké pobočce na Moravě ve Vsetíně, kam je to blíže než do Prahy. Díky pestrému výběru slitků od prověřených švýcarských rafinérií a krásným mincím v povedených ražbách se není čemu divit, že právě slovenští klienti tvoří značný podíl nakupujících.