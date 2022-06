Freedom Finance: Akcie těchto 7 podhodnocených společností mají růstový potenciál až 135 %

Podhodnocené společnosti investorům ale přináší také zajímavou příležitost, jak obohatit portfolio o cenné papíry s potenciálem generovat nadprůměrné výnosy. Analytici z Freedom Finance vytipovali akcie sedmi společností, které mají až 135% růstový potenciál. Mezi nimi jsou například farmaceutická společnost Moderna, softwarový lídr GitLab či automobilka Rivian.

Investování do podhodnocených společností s sebou přináší vysoké riziko, ale také vidinu velmi zajímavých výnosů. Konzervativní investoři však mají příležitost doplnit část svého portfolia o akcie, jejichž reálná hodnota převyšuje průměrnou prodejní cenu.

„Portfolio by mělo kombinovat všechny typy aktiv, od dividendových akcií pro vytváření stabilního příjmu až po podhodnocené cenné papíry s potenciálem vysokých zisků. Reálná hodnota podhodnocených akcií je obecně vyšší než jejich tržní hodnota. Pro investory, kteří chtějí získat kapitál, má smysl přidat do svých portfolií akcie několika takových společností,“ doporučuje Maxim Manturov, vedoucí investičního poradenství ve Freedom Finance Europe.

Ti, kteří očekávají nejvyšší možné výnosy, si mohou sami vybudovat agresivní růstové portfolio. Experti z Freedom Finance vybrali sedm společností, jejichž akcie jsou aktuálně podhodnocené.

Akvizice hardwarového giganta ženou tržby nahoru

Společnost AMD, která vyvíjí hardwarové komponenty pro stolní počítače, notebooky a herní konzole, v únoru dokončila akvizici společnosti Xilinx. Tento krok by mohl přinést zvýšení zisku a volný peněžní tok. Druhá akvizice, která proběhla v dubnu, kdy AMD získala Pensando, urychlí posun firmy na trh cloudových, podnikových a periferních aplikací. Uvedení nových produktů na trh v průběhu letošního roku také pravděpodobně osloví stávající a přiláká nové zákazníky, což následně ještě více zvýší její hodnotu.

Vesmírný průmysl požene dopředu komercializace

Astra Space (ASTR) je soukromá americká vesmírná společnost, jejíž raketa Astra 0007 v listopadu 2021 odstartovala z Kodiaku a dostala se na oběžnou dráhu Země. Tento moment trh uvítal 42% nárůstem ceny akcií, takže si lze představit, jaký dopad budou mít budoucí úspěšné starty. Astra Space má na rok 2022 naplánovaných několik dalších startů a plánuje přejít z „testovací“ fáze ke „komercializaci“. Očekává se, že tržby do konce roku porostou. Společnost má čistou hotovostní pozici, která se odhaduje na další 2 roky, což z ní činí velice atraktivní záležitost v očích investorů.

Vakcíny jsou žhavým tématem

Dá se konstatovat, že pandemie Covid-19 začíná ustupovat, nicméně je těžké předvídat budoucnost. Farmaceutický gigant Moderna (MRNA) věří, že virus směřuje k endemické fázi a lidstvo se s ním prostě naučí žít. Jakýkoli vývoj bude stále vyžadovat použití vakcín. Moderna již očekává velké objednávky pro Spikevax v letošním roce a dále v roce 2023. Moderna pracuje na celkem 44 programech. Nejvýznamnější z nich bude vakcína proti chřipce a vakcína proti HIV. Lze očekávat, že úspěchy ve vývoji rychle dostanou akcie emitenta do hledáčku investorů.

Rychlý růst hlásí vývojáři

Platforma GitLab je jádrem pro psaní kódu, kterou specialisté ze světa informačních technologií využívají k vytvoření nové generace předních aplikací. Je to kritický software, který může pokračovat v růstu navzdory inflaci napříč trhy. Softwarová společnost GitLab (GTLB), která působí v DevOps prostředí, má příležitost na zhodnocení ve výši 40 miliard dolarů.

Elektromobily jsou stále na vzestupu

Automobilka Rivian vyrobila v prvním čtvrtletí letošního roku 2 553 elektrických vozidel a do konce roku plánuje výrobu navýšit. Jejich partnerství s Amazonem poskytuje konkurenční výhodu, protože zaručuje firmě stabilní peněžní tok a zvyšuje důvěru ve značku. Akcie Rivian Automotive (RIVN) se obchoduje s nízkou hodnotou, která je pouze 5,3násobkem jejich budoucího prodeje objednávek, takže jedinou velkou překážkou úspěchu firmy je současné narušení dodavatelského řetězce.

Trh nejdražšího drahého kovu je v přebytku

Investoři, kteří se chtějí zajistit proti volatilitě nekryté měny, by se mohli poohlédnout po platině. Kov zůstává na úrovních z roku 2016 především kvůli oslabení v celosvětové produkci vozidel. Nicméně ohrožení ruského exportu nebo obnovená poptávka ze strany investorů by mohly jeho přebytek ukončit. Akcie společnosti Sibanye Stillwater Limited (SBSW) mají extrémně nízké ocenění ve srovnání s trhem a obdobnými akciemi. Jejich dividendový výnos je 8 %. Společnost má také silnou hotovostní pozici, dobrou úroveň zadlužení a má plány na snížení kapitálových výdajů v nadcházejících letech.

Zájem o coworking stoupá

Společnost WeWork (WE), která poskytuje fyzické i virtuální kancelářské prostory a řešení pracovních míst, se finančně přetížila, upřednostnila růst před ziskovostí a stabilitou a byla blízko kolapsu. WeWork má ale zajímavý produkt, který se v postpandemickém období ukázal jako překvapivě odolný. Současná kapitalizace kolem 4,4 miliardy dolarů nabízí zajímavý růstový potenciál. Pokud by se v určitém okamžiku společnosti podařilo dosáhnout využití nad 90 %, akcie by mohly několikanásobně stoupnout oproti současné ceně.

