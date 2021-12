Cena zlata poroste. Otálet s jeho nákupem se nevyplatí

Český statistický úřad zveřejnil výši inflace za loňský rok. Činila 3,2 procenta. Už tato výše byla alarmující a Čechům by během deseti let ubrala z účtů třetinu úspor. Nyní je však situace ještě více alarmující. Za říjen činila meziroční inflace 5,8 %, a to se ještě inflační spirála vůbec nerozjela. Čekají nás časy, kdy mít peníze jen tak na bankovním účtu je méně výhodné než je utratit. Situaci však lze vyřešit i efektivněji – nákupem investičního zlata.

Co vlastně je investiční zlato?

Investiční zlato jsou především investiční zlaté slitky, které se nazývají i zlaté cihly. Nejde o žádný slang, ale o oficiální název. Koupit se dají v různých velikostech již od jednoho gramu. Tradičně největší cihlou je kilogramová, větší se nabízí jen zcela výjimečně. Zájem je též o cihly o hmotnosti jedné unce.

Cena zlata není jen o aktuální ceně na komoditní burze

Lidé, kteří chtějí zachránit své úspory před inflací, obvykle sledují cenu zlata na komoditní burze, což je určitě správné, má to však své ale… Důležité si je uvědomit, že nejde o cenu finální. Cena zlata se ještě navyšuje podle značky investičního slitku (tedy podle rafinerie, kde byl vyroben), a pak též podle konkrétního prodejce.Zde dochází k nejnepříjemnějšímu zjištění. Ceny zlata se liší mezi jednotlivými prodejci až o 10 %. Je proto zapotřebí sledovat i to, kde se dá investiční zlato koupit levněji. Existuje racionální důvody k těmto cenovým rozdílům? „Slitek ze stejné rafinérie, stejné hmotnosti a stejné ryzosti by měl mít ve stejné prodejní lokalitě i stejnou prodejní cenu,“ říká Pavel Trtík z e-shopu Zlate-mince.cz.

Kvůli vyšším cenám u některých obchodníků platí Češi za zlato výrazně více než Rakušané nebo Němci. Zlato tento fakt zbytečně znevýhodňuje. Přednost je proto podle Trtíka nutné dát zkušeným prodejcům s dlouholetým působením na trhu. Právě oni jsou schopni nabídnout ty nejvýhodnější ceny. Tohle je i případ Pavla Trtíka a jeho e-shopu či kamenných provozoven, které najdete v pražském Obecním domě (2 patro), ve Vsetíně v bývalé budově Státní banky, v Brně v Dorn Office Centre a taktéž za hranicemi na Slovensku, v Bratislavě (Dunajská 68).

Jak si vybrat investiční zlato?

V první řadě smutná zpráva pro české a slovenské patrioty. Žádná česká mincovna investiční zlato ve formě zlatých cihel nevyrábí. Mezi producenty světově uznávaných zlatých cihliček nepatří ani žádná slovenská mincovna.Proto se u nás prodávají především slitky švýcarských rafinerií. Oplatí se sáhnout po těch nejznámějších. Budou se vám jednou snadněji prodávat, protože je vykoupí jakýkoliv obchodník se zlatem.

Pět rad na závěr, jak na nákup investičního zlata