Až se důchod zeptá, co jsi udělal pro to, aby sis mě užil?

Státní důchody budou, vzhledem ke spoustě faktorů jako např. rostoucí počet seniorů, růst inflace, zdražování energií apod., stále více nedostačující. Jak se připravit a zajistit na dobu seniorského věku, která by navíc měla být odměnou za celoživotní práci? Jednou z možností je Doplňkové penzijní spoření.

Každý snad někdy slyšel o „penzijku“. Škála řešení penzijního spoření je až překvapivě široká.

Začněme tím, že bychom ho v podstatě měli brát jako investici. A to investici nejen pro svou budoucnost, ale třeba i budoucnost svých dětí nebo vnoučat. Bohužel mnoho lidí o tom neví, ale jde o jeden ze způsobů, jak nejen zajistit děti v pokročilejším věku, ale například také spořit na jejich vzdělání či pohodlnější start do života po dosažení 18 let.

Abyste si zachovali nějaké rozumné finanční zajištění v penzi, měli byste mít naspořeny alespoň 2 až 3 miliony korun. Tato částka vám při dnešních cenách zabezpečí slušnou životní úroveň. Usmíváte se? Ano, dostat se k takové částce není jednoduché a znamená to, že čím dříve do systému penzijního spoření vstoupíte, tím máte samozřejmě větší šanci cíle dosáhnout. Měl by o tom tedy přemýšlet každý z nás a každý rodič by měl v tomto duchu myslet na své děti. Čím dříve, tím lépe.

Ukládat a spořit může každý podle svých možností. Přispívat vám může i zaměstnavatel a pokud uložíte 1 000 korun měsíčně, dostanete od státu každý měsíc 230 korun. Což znamená, že ročně tak získáte 2 760 korun navíc. O výši pravidelných vkladů rozhodujete sami podle svých aktuálních možností. Navíc například u KB Penzijní společnosti si výši vkladů snadno upravíte přes mobilní aplikaci KB Mobilní banka.

Ptáte se, zda lze s prostředky nakládat i dříve, než v důchodu? Ano. Po dvou odspořených letech můžete vaše naspořené prostředky i výnos po zdanění využít na cokoliv. Děti mohou v 18 letech, pokud mají penzijní spoření alespoň 10 let, vybrat jednu třetinu naspořených vlastních prostředků a opět ji využít na cokoliv.

Ještě stojí za zmínku vhodnost penzijka za situace, která se docela opomíjí a není tak známá. Doplňkové penzijní spoření je velice vhodné pro převody majetku, a to ať jsou to mezigenerační převody majetků například z prarodičů na vnoučata nebo je to způsob předávání majetku na tzv. určenou osobu, kdy vlastně můžete své prostředky odkázat komukoliv mimo dědické řízení.

No a pokud se vám nechce čekat do 65 let a rádi byste do penze odešli dříve, je to jeden z nejlepších způsobů, jak vyřešit svůj finanční příjem, a to až pět let před odchodem do důchodu.

Ještě stále zvažujete možnosti, jak se připravit na „nepracovní“ období vašeho života? Podívejte se na novinku od KB Penzijní společnosti a nechte si ušít penzijní strategii na míru.

Výhody Doplňkového penzijního spoření: Akční bonus 1 000 Kč při uzavření smlouvy v KB Mobilní bance s min. vlastním příspěvkem 500 Kč, platí do 31. 12. 2022.

Ročně můžete získat na státní příspěvcích až 2 760 Kč a na daňových úlevách až 3 600 Kč

Může vám přispívat i zaměstnavatel

O výši pravidelných vkladů rozhodujete sami podle svých aktuálních možností

Doporučíme vám penzijní strategii na míru, kterou můžete sami kdykoliv upravovat a měnit

Spoření můžete předčasně ukončit a vybrat už po 2 odspořených letech (bez státních příspěvků)

Možnost využití předdůchodu

Spořit na důchod můžete i svým dětem. Teď s bonusem 1 000 Kč, při min. příspěvku 500 Kč. Akční nabídka KB Penzijní společnosti platí do konce letošního roku.

Více informací na: https://www.kb.cz/penzijko, https://www.kb.cz/psdeti

Upozornění: Upozorňujeme, že s Doplňkovým penzijním spořením jsou spojena jistá rizika – hodnota investice není garantována a může kolísat v závislosti na vývoji trhu.