ARMEX ENERGY letos zaznamenal rekordní růst počtu zákazníků, v novém roce se plánuje zaměřit na fotovoltaiku

Kromě vlastních obchodních aktivit společnost rostla na základě akvizic menších dodavatelů energií, ve kterých hodlá pokračovat i v roce 2023. Vyšší tisíce klientů tak zachránila před rizikem pádu do režimu dodavatele poslední instance. Jak hodnotí letošní rok a co chystá za novinky na příští sezónu?

Dodavatelé energií mají za sebou turbulentní období. Jen co se jim podařilo obsloužit téměř milion odběrných míst v režimu DPI, zažil trh další otřesy v souvislosti s nejistotami ohledně dostatku energií. Přesto se některým dodavatelům energií podařilo obrátit krizi v růst.

„Rostli jsme především díky akvizici menších dodavatelů, a také v příštím roce jsme připraveni akvizovat menší dodavatele, kteří budou chtít opustit energetický trh bez toho, aby ohrozili své klienty. Jsem rád, že se nám daří nové zákazníky i tyto dodavatele přesvědčit, že jsme dodavatel energií s jasnou budoucností,“ hodnotí Zdeněk Mráz, obchodní ředitel ARMEX ENERGY.

I díky těmto akvizicím se tak ARMEX ENERGY stabilně zařadil mezi desítku největších dodavatelů v Česku, kdy v září 2022 evidoval 78 349 připojených odběrných míst a dalších několik tisíc čekajících na připojení v nejbližší době.

Svět energií vzhůru nohama? Dle ARMEX ENERGY je třeba brát situaci s jistým nadhledem.

ARMEX ENERGY chce nyní potvrdit svou silnou pozici na trhu listopadovou kampaní, která se nese v odlehčeném duchu a na absurdních příkladech ukazuje strasti českých domácností v souvislosti s energetickou krizí. Zároveň chce své zákazníky ubezpečit, že ARMEX ENERGY je dodavatelem energií, na kterého se mohou spolehnout.

„Cítili jsme, že je potřeba stávající složitou situaci v energetice trochu odlehčit. Svět energií je podle nás pořád vzhůru nohama, ale ARMEX ENERGY touto kampaní připomíná, že již 17 let patří mezi stabilní dodavatele energií,“ vysvětluje Zdeněk Mráz.

Zdeněk Mráz

ARMEX ENERGY také potvrzuje, že má nakoupeno dostatek energií na celý příští rok pro své stávající i nové zákazníky. Navíc jako jeden z mála dodavatelů přijímal nové zákazníky i v době největší nejistoty na trhu. Také v současnosti nabízí zajímavé portfolio produktů, ať již klasické ceníkové, nebo tzv. spotové, odvozené od ceny na energetické burze.

Příští rok ve znamení fotovoltaiky

Do příštího roku chystá ARMEX ENERGY produktové novinky z oblasti fotovoltaiky. Uvede zcela nový produkt eBaterie s výkupem až do instalovaného výkonu 50 kW, kdy pro majitele nelicencovaných elektráren umožní výkup přebytečné energie za výhodných podmínek. Nejenže tedy přebytečně vyrobenou elektřinu započte zákazníkům v rámci spotřeby, ale zaplatí také za každou kilowattu dodanou do distribuční sítě. Tento produkt bude v nabídce jak pro domácnosti, tak pro podnikatele.

Kromě energetických produktů pro majitele fotovoltaické elektrárny navíc chystá revoluční pilotní projekt, který umožní domácnostem i podnikatelskému sektoru získat fotovoltaickou elektrárnu bez jakékoliv vstupní investice. „Firem montujících fotovoltaické systémy je nespočet a lidé si dnes mohou jednoduše pořídit vlastní elektrárnu. Nicméně i přes státní dotaci jde o poměrně nákladnou investici v řádu statisíců, kterou si nemůže dovolit každý. To chceme změnit a zajistit, aby každý mohl čerpat výhody obnovitelných zdrojů,“ upřesňuje David Otoupalík ze skupiny ARMEX.

Již nyní se zájemci o pilotní projekt mohou zaregistrovat na adrese www.mamstrechu.cz a nezávazně se přihlásit o podrobnější informace. „Tito lidé od nás získají právo na prioritní instalaci fotovoltaiky v novém režimu,“ dodává David Otoupalík. Na této adrese také ARMEX registruje zájemce z řad firem a subjektů, kteří se chtějí na tomto revolučním projektu podílet.