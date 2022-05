Americká hypotéka je zavedený úvěrový produkt, který umožňuje financovat jakýkoli záměr. Je vhodná pro řešení krátkodobých finančních problémů, ať už v osobním životě, nebo v podnikání. Úrokové sazby amerických hypoték jsou oproti klasickým hypotékám trochu vyšší, získání úvěru je ale jednodušší a odpadá také dokládání příjmů. Například NEY spořitelní družstvo nabízí americkou hypotéku s úrokem 9,5 % p. a.

Podobně jako běžná hypotéka je i americká hypotéka kryta zástavou nemovitosti. Co je ale důležité, klient takový úvěr nemusí po sjednanou dobu – například u NEY spořitelního družstva je to 1 rok až 5 let – vůbec splácet. Úroky se po tuto dobu připočítávají k jistině, kterou klient po uplynutí sjednané doby celou splatí třeba právě prodejem zastavené nemovitosti, případně z dalších zdrojů, u nichž je však nutné doložit jejich původ.

„Americkou hypotéku bez pravidelných splátek mohou využít lidé, kteří vlastní nemovitost a potřebují rychle peníze na cokoliv, nemají čas řešit zdlouhavé bankovní financování anebo patří do skupiny lidí, u nichž je vykazování příjmů složité. Mohou to být třeba jednatelé společností s ručením omezeným, kteří si nevyplácejí mzdu, nebo čerství podnikatelé, kteří ještě nejsou schopni prokázat příjem daňovým přiznáním, případně daně optimalizují,“ vysvětluje Lukáš Hartl, předseda představenstva NEY spořitelního družstva. Dodává ale, že i spořitelní družstvo schopnosti klienta splácet ověřuje, klíčovou však zůstává hlavně hodnota zastavené nemovitosti.

Americká investiční hypotéka – když potřebujete rychle koupit nemovitost

Zatímco běžnou americkou hypotékou lze financovat cokoli, americká investiční hypotéka slouží pouze k nákupu nemovitosti pro bydlení. Zachovány jsou přitom všechny podstatné výhody tohoto typu financování – klient dostane peníze rychle, nemusí dokládat příjmy a nejsou zde pravidelné měsíční splátky. Úvěr se splácí celý najednou po skončení sjednané doby.

Při financování bydlení americkou investiční hypotékou se sice předpokládají také nějaké vlastní finanční zdroje, obvykle 30 % ceny nemovitosti, nemusí to ale být pravidlem. Při výhodné koupi nemovitosti může tato hypotéka pokrýt celou kupní cenu. Financování americkou hypotékou se může hodit také pro investiční nákup nemovitosti. Roční úroková sazba americké investiční hypotéky u NEY spořitelního družstva činí 9,99 %. Oba typy americké hypotéky je samozřejmě možné splatit předčasně.