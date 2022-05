90% hypotéka? Pro mladé ano

ČNB změnila limity pro posuzování hypoték

Ještě do března 2022 vám banky i stavební spořitelny mohly poskytnout hypoteční úvěr až do 90% hodnoty zastavené nemovitosti. To už teď bohužel neplatí. Jedinou výjimku tvoří lidé mladší než 36 let. Těm mohou banky poskytnout i 90% hypotéku. Tato výjimka však platí jen v případě, že vám úvěr poslouží k nákupu vlastního bydlení, na investiční bydlení se to nevztahuje.

Hypotéka pro mladé vám tak dává možnost, jak si splnit sen o vlastním bydlení. Stačí mít bokem jen 10 % z ceny nemovitosti. A pokud nemáte naspořeno, můžete požádat o pomoc rodinu. Dotyčná osoba se zaručí vlastním bytem nebo domem. V takovém případě nepotřebujete vlastní prostředky a vystačíte si jen s penězi od banky. Nemovitost se z úvěru vyváže hned, jakmile se zůstatek úvěru dostane pod hranici, kdy bude pro zajištění hypotéky dostačovat pouze vaše pořizovaná nemovitost.

Dobrou zprávou je, že zákonodárci v rámci ukazatele DSTI a DTI zvýhodnili uchazeče o hypotéku mladší 36 let. Ukazatel DSTI vyjadřuje poměr mezi celkovou výší měsíčních splátek dluhu žadatele o úvěr a jeho čistým měsíčním příjmem. Pro mladé žadatele platí limit 50 %, starší žadatelé nesmí překročit limit 45 %. Ukazatel DTI pak vyjadřuje poměr mezi celkovou výší dluhů a čistým ročním příjmem žadatele o úvěr. Pro mladé žadatele platí limit 9,5. Starší žadatelé nesmí překročit limit 8,5.

Čím dříve si hypotéku vezmete, tím nižší splátky budete mít

Ještě vám není 30 let a uvažujete nad hypotékou? Čím dříve si hypotéku vezmete, tím nižší splátky budete mít, protože si její splácení rozložíte na delší dobu. Maximální doba splácení je okolo 30 let. Když si ve 25 pořídíte vlastní bydlení na hypotéku, můžete mít už v 55 volné ruce a z příjmu vám zbydou prostředky na investování nebo třeba na velkou cestu kolem světa. A zároveň budete mít životní jistotu v podobě vlastní nemovitosti.

Česká spořitelna nabízí hypotéku pro mladé

Zvýhodněnou hypotéku pro mladé nabízí i Česká spořitelna. Speciální hypoteční kalkulačka vám spočítá, kolik si můžete celkem půjčit. Získáte z ní také výpočet splátky hypotéky, abyste si mohli spočítat, jak moc zasáhne hypotéka do rodinného rozpočtu. A také vám ukáže, jak se mění výše splátky, když zvolíte kratší, nebo naopak delší dobu splácení.

Jen v minulém roce sjednala Česká spořitelna 38 493 hypoték v objemu 124 miliard Kč, což je nejvíce ze všech bank v ČR.

Vyškolení hypoteční specialisté tak mají zkušenosti i s neobvyklými případy, dokáží nabídnout flexibilní řešení na míru. Pobočku najdete prakticky na každém rohu a spoustu věcí vyřídíte i v online aplikaci George. Od požádání o hypotéku, přes úpravu výše splátek, až po změnu pojištění nemovitosti. To všechno z pohodlí domova.

Nemusíte se bát, že by vám vyřízení hypotéky trvalo 3 měsíce. V případě, že máte vybrané budoucí vlastní bydlení, máte u sebe veškeré potřebné dokumenty, můžete mít vyřízenou hypotéku už za 2 až 3 týdny. Pokud jste klientem České spořitelny, proces schválení se může ještě urychlit.

Jak říká Marian Holub z České spořitelny: „Jsou klienti, kteří na vyřízení úvěru spěchají. Pokud mají vše připraveno, odhadli dobře své finanční možnosti a známe jejich platební historii, protože u nás mají svůj běžný účet, pak může být smlouva připravena i do jednoho týdne. Hypotéku mohou čerpat už druhý den od podpisu úvěrové smlouvy.“