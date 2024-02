5 důvodů, proč investovat do developerských projektů

1. Jsou stabilnější

Zatímco u akcií nebo bitcoinů se můžete dočkat výraznějších výkyvů jejich hodnoty, u developerských projektů bývá volatilita stabilní. Hned na začátku znáte úrokovou sazbu a riziko, že byste o investované peníze přišli, je minimální. „Tyto projekty jsou zajištěny konkrétní nemovitostí, například pozemkem nebo stavbou. Díky tomuto zajištění a dobře ošetřeným smlouvám představují tyto investice bezpečný způsob, jak zhodnotit peníze,“ vysvětluje Petr Rys, CEO online platformy sype.to.

2. Zajistí vás do budoucna

I když investujete třeba jen několik tisíc měsíčně, postupem času vám budou vydělávat i ty již vydělané peníze. A to díky složenému úročení, které počítá úrok nejen z vložených peněz, ale i z postupně vydělaných úroků. Pokud budete investovat 3 000 Kč měsíčně po dobu 3 let s úrokem 10 %, po prvním roce investování budete mít výnos „jen“ 1 697 Kč, po třech letech to ale bude již 17 345 Kč. A když vytrváte ještě další dva roky, dočkáte se výnosu 52 311 Kč.

3. Můžete pozitivně ovlivňovat okolí

U investování do developerských projektů si můžete vybrat, co podpoříte. Jestli výstavbu bytového domu na zelené louce, nebo rekonstrukci staré budovy, která třeba doposud hyzdila centrum města. Online platforma sype.to se například snaží přicházet s takovými projekty, které obnovují nebo modernizují nevyužívané objekty. „Líbí se nám myšlenka, že se drobní investoři společně zasadí o lepší urbanismus. V Česku je řada starých budov, které lze opravit a znovu je využívat. Nebo které je možné provozovat ekologičtěji. Přijde nám smysluplnější zaměřovat se na tyto projekty, než zabírat další a další novou půdu. A našim investorům taky,“ dodává Petr Rys.

4. Je to snadné

Nemusíte být profíkem na investování, ani hledat prostředníka, který bude investovat za vás. Ani nemusíte mít miliony, abyste si mohli pořídit a zrenovovat vlastní nemovitost. Stačí vám mobil a pár stovek měsíčně. „Na sype.to můžete investovat od 500 Kč, pravidelně nebo jednorázově. Účet si založíte online, my na dálku ověříme vaši identitu, do sype.to peněženky vložíte peníze a vyberete si projekt, který se vám líbí. Od prvního dne se vám počítají výnosy a investici můžete průběžně sledovat v mobilu,“ popisuje Petr Rys.

5. Zůstanete v obraze

Krom toho, že své investice neustále vidíte v mobilu, se také průběžně učíte. „V reálném čase vidíte, jak se dlouhodobé investování vyplatí. Brzy třeba zjistíte, že se vám nevyplatí vybírat si úroky. Na sype.to se také snažíme investory neustále vzdělávat. Prostřednictvím článků, podcastu Sypetalk i postů na sociálních sítích přinášíme zajímavé názory, příběhy a trendy. To vše vede ke kultivaci investorů a celého trhu,“ uzavírá Petr Rys.