Plánujete si založit web? CZ doména by měla být samozřejmostí

V dnešní době už neplatí, že by k založení webových stránek bylo potřeba technického vzdělání, nebo spolupráce se specializovanými firmami. Zakoupit si webhosting s doménou a spravovat web, ale také internetový obchod tak zvládne i menší podnikatel nebo například maminka na mateřské dovolené. Podle statistik zveřejněných nic.cz je celkem zaregistrováno přes 1,4 milionu .cz domén a z toho něco přes 1,3 milionu drží tuzemské subjekty.

.CZ je naše národní koncovka, takže je obvykle první, která člověka napadne, když hledá cokoliv v prostředí českého internetu. Pokud je vaše webová stránka zaměřená primárně na české návštěvníky, nebo chcete, aby z mailové adresy bylo patrné, že jde o český subjekt, adresa s koncovkou .CZ je nejvíce intuitivní volbou.

„Za další výhodu .cz domény považuju fakt, že ji provozuje lokální česká nezisková organizace, respektive zájmové sdružení nic.cz. Je to zásadní rozdíl oproti doménám (typicky tzv. nové gTLDs), které jsou spravovány komerčními subjekty, a to se promítá mimo jiné do ceny registrace a údržby doménového jména,“ dodává na úvod Martina Pohořelická, country manager CR ze společnosti ACTIVE 24.

Vše začíná doménou a hostingem

Základ webu tvoří doména a hosting. Hosting představuje pronájem prostoru pro samotný web – díky tomu tak nepotřebujete vlastní servery pro jeho provoz a doména je pak internetová adresa samotné webové stránky. Při volbě webhostingu je důležité, jakou reputaci má hostingový provider a vyplatí se informovat se o tom, jestli a jakým způsobem budou data zálohována.

Prvním krokem při zakládání webu je snadná registrace domény, v rámci, které si zaberete danou adresu a nejprve si tak ověříte, zda je ta vámi požadovaná adresa dostupná. Jak radí Martina Pohořelická, tak při výběru domény je dobré zvolit variantu, která nejlépe vystihuje záměr a obsah webové stránky, kterou na adrese hodláte provozovat.

Také je vhodné se zamyslet, zda má jednoznačný pravopis a bude se snadno diktovat.Ideální adresa by neměla být příliš dlouhá a Martina Pohořelická by se vyhnula názvům s pomlčkou.

„Přitom je v některých případech dobré si alternativu s pomlčkou zaregistrovat jako pojistku, že ji neobsadí někdo z konkurence. Atraktivní názvy domén jsou už ale často přebrané, takže nakonec je možné, že nějaké kompromisy budete muset udělat,“ doplňuje.

Doménu je možné zaregistrovat si nejméně na jeden rok a nejdéle na 10 let s tím, že je doména zaregistrovaná po zaplacení registrátorovi. Jedním z nich je ACTIVE 24, který nyní nabízí prodej webhostingu + CZ domény na 1 rok jako dárek za 59 Kč měsíčně bez DPH.

Martina Pohořelická by službu nabízenou jako hostingový balíček vybírala podle toho, jestli zahrnuje předinstalovaný redakční systém a zeptala by se, zda jsou do ceny zahrnuté e-mailové schránky a jak je limitovaný jejich počet nebo kapacita.

Složitá není ani správa webu

U registrátora Active24 je možné napojení webových stránek na redakční systém WordPress. Jedná se o nejpoužívanější open source redakční systém, ve kterém je možné snadno spravovat obsah a také vzhled webu. Stačí si vybrat z dostupného množství šablon a vylepšit je za pomoci takzvaných widgetů.

Komu nestačí základní funkce tohoto redakčního systému, může si je rozšířit za pomoci pluginů, a to zdarma. Největší výhodou je masivní používání WordPressu, a to po celém světě. Uvádí se, že kolem 60 % webů s redakčním systémem je vytvořeno právě ve WordPressu.

Díky tomu má silnou uživatelskou i vývojářskou základnou a s tím souvisí právě nepřeberné množství šablon a desítky tisíc placených i bezplatných pluginů, a navíc jistotu dalšího rozvoje platformy do budoucna.

„Administrační rozhraní má přitom jednoduchou logiku a nevyžaduje žádnou odbornou průpravu. Uživatelská fóra jsou navíc velmi živá, takže pokud potřebujete cokoliv konzultovat, odpověď na nich stoprocentně najdete do pár minut a zdarma,“ podotýká Martina Pohořelická.

Ti, co mají doménu a hosting od ACTIVE 24 mají instalaci a spuštění WordPressu jednoduché. Při spuštění webového serveru jen vyplní název domény, kliknout na „Instalace WordPressu“ a za chvíli budou mít webové stránky připravené k úpravám s tím, že jim přístupové údaje včetně hesla do WordPressu dorazí na e-mail. Na webu registrátora navíc najdou srozumitelné návody, kdyby si s něčím nevěděli rady.