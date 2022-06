Za zdravý životní styl sleva na životním pojištění a další bonusy k tomu. Na trend naskočila další pojišťovna

Životní pojištění (dále jen „ŽP“) by mělo být naprostou samozřejmostí pro každou výdělečně činnou osobu, která potřebuje zabezpečit své blízké nebo sama sebe v případě, že dojde k jejímu úmrtí nebo vážné nemoci. Kvalitní ŽP vyjde i více než na 1000 Kč měsíčně. Neuzavíráte jej na rok či dva, ale i na deset, dvacet, třicet let. To je už docela dost peněz, které dáte životní pojišťovně za jistotu, že se finančně postará o vaše pozůstalé.

Když se o své zdraví staráte, tedy zmenšujete riziko zvláště tzv. civilizačních chorob, proč byste měli platit pořád stejné pojistné? Trendem je odměňovat své pojištěnce za zdravý životní styl.

První vlaštovkou bylo pojištění Mutumutu, o kterém jsme psali. Ale nezahálí ani zdravotní pojišťovny. Česká průmyslová zdravotní pojišťovna začala v rámci benefitů pro rok 2022 nabízet bonus 1000 Kč (10× 100 Kč) za váš pravidelný pohyb. V březnu 2022 pak Generali Česká pojišťovna představila svůj nový produkt s názvem Program Generali Vitality, o kterém je tento článek.

Všechny novinky ale mají jedno společné: za zdravý životní styl dávají bonusy a slevy. Sleduje vás buď mobilní aplikace, nebo různá nositelná zařízení, která s aplikací data synchronizují.

Ale nejde jen o samotný pohyb a stravu. Do hodnocení se počítají i preventivní kontroly a návštěvy u lékařů. Díky ním lze totiž často odhalit začínající onemocnění a jeho včasným záchytem šetříte peníze nejen zdravotní a komerční pojišťovně, ale hlavně sami sobě.

Zpětná sleva na pojistném pro nové smlouvy

Novinka s názvem Generali Vitality od Generali České pojišťovny funguje jako benefit v podobě zpětné slevy na pojistném. Nabídka je určena jen pro nově uzavírané smlouvy Můj život (s dovětkem Aktiv) nebo BelMondo (opět s dovětkem Aktiv). Ke starším typům ŽP tento program bohužel přidat nelze.

Klientům v den výročí jejich pojistné smlouvy každoročně vyčíslíme nárok na slevu a peníze jim následně zašleme automaticky na jejich účet, popisuje princip Aleš Krejdl. Sleva se vypočítává z předepsaného ročního pojistného za životní a zdravotní rizika a reálná výše zpětné slevy může dosáhnout i tisíců korun.

Jak to funguje

Na nové smlouvě ŽP s dovětkem „Aktiv“ si zvolíte benefit zpětné slevy na pojistném a uvedete svoji kontaktní e-mailovou adresu. S tímto benefitem pak můžete za rok dostat peníze zpět za pojistné životních a zdravotních rizik.

Program Generali Vitality Program provozuje německá společnost Generali Vitality GmbH, Adenauerring 9, 81737, Mnichov. Tato společnost zastřešuje řešení Generali Vitality pro všechny pojišťovny skupiny Generali v Česku, Francii, Německu, Polsku, Rakousku a Španělsku.

Výše slevy je podle vaší úrovně v programu, maximem je 25 % z pojistného (ročně).





Po sjednání smlouvy obdržíte instrukce/letáček, abyste se zaregistrovali do Programu Generali Vitality. Ten proces má dvě fáze.

V následujících dnech dostanete od GČP e-mail s žádostí o ověření e-mailové adresy. Ta pak slouží i jako váš login do benefitního programu. Poté vám přijde pozvánka s pokyny k registraci do programu, kterou provedete.

V rámci registrace vyplňujete běžné údaje o sobě. Zásadní je ale vyplnit číslo vašeho účtu pro povolení inkasa platby pojistného a souhlas s inkasem zadat i ve své bance.

I chůze se počítá Za nachozené kroky se pro postup do vyšší úrovně počítá maximálně 10 000 bodů ročně (z maximálně 20 000 dosažitelných bodů). Body za kroky přes 10 000 bodů ročně se ale i nadále počítají pro týdenní výzvy a Apple Watch Cashback.

Na celý proces registrace máte 5 měsíců od obdržení prvního e-mailu s nabídkou účasti v programu Generali Vitality. To je dlouhá doba na rozmyšlení, ale pokud ji propásnete, do programu se už poté nebudete moci registrovat.

Bonusový program je určen pro všechny fyzické osoby starší 18 let s bydlištěm v České republice, které jsou pojištěny u Generali České pojišťovny na základě uzavřené pojistné smlouvy životního pojištění relevantní pro Program Generali Vitality.

Data pro vyhodnocení sbírá mobilní aplikace (Android, iOS), kterou si nainstalujete do mobilu. Výhodou je dobrá podpora návazných aplikací, a tedy k nim i zapojených nositelných zařízení (náramků a hodinek):

Fitbit

Garmin

Health App (iOS)

Polar

Samsung Health

Strava

Suunto

Withings

Hra na cíle a úrovně za 199 Kč měsíčně

Výše slevy je přímo úměrná cílům, které splníte, a úrovním v programu, na které dosáhnete. Ale není to nic složitého: čím více se staráte o své zdraví, tím rychleji a snáz dosáhnete na úrovně a cíle.

Kromě samotné slevy na pojistném získáte další slevy na sportovní vybavení, oblečení, nebo třeba doplňky stravy.

Příklady slev:

Max. 800 Kč ročně na dárkové poukazy Adidas,

100–500 Kč další dárkové poukazy Adidas za úspěchy v loňském roce (1 poukaz za rok),

30% sleva na většinu nositelných zařízení Garmin,

max. 8400 Kč cashback z programu Generali Vitality za nákup Apple Watch 7 přímo na webu Apple.com.

Cílené bonusy a slevy se zobrazují přímo v aplikaci pojištěného. Podle orientační kalkulačky výhod programu si můžete nasimulovat, zda a v jaké výši byste slevy a bonusy dostali.

Příklad reálných slev a bonusů, které lze i opakovaně získat za zdravý životní styl u životního pojištění Generali České pojišťovny. Autor: Dalibor Z. Chvátal

Za službu programu Generali Vitality platíte měsíčně poplatek 199 Kč. Proto si musíte spočítat, zda se vám slevy za zdravý životní styl vyplatí. Pakliže je pro vás pohyb každodenní samozřejmost, slevy poplatek převýší.

Kdo je zdravý člověk?

Definice zdravého člověka podle Generali Vitality je jednoduchá. Pokud se na základě vložených dat do této tabulky vlezete, můžete dosáhnout na velké slevy a bonusy.

Ukazatele výsledku Vitality zdravotní prohlídky Ukazatel Rozmezí stanovená pro zdravého člověka Index tělesné hmotnosti (BMI) 18,5–24,9 Obvod pasu ≤ 80 cm u žen a ≤ 94 cm u mužů Krevní tlak < 140/90 Cholesterol celkem < 5,2 mmol/l Hladina glukózy v krvi Náhodně: < 7,8 mmol/l

Nalačno: < 5,6 mmol/l

Body za aktivitu

Tabulka uvádí počet bodů, které můžete získat za sportovní aktivitu během jednoho dne.

Body za pohyb Kategorie Pravidlo Počet bodů Chůze 7500–9999 kroků 50 10 000+ kroků 100 Tepová frekvence 30 minut pohybové aktivity při 60 % věkem dané maximální tepové frekvence 100 60 minut pohybové aktivity při 60 % věkem dané maximální tepové frekvence 150 30 minut pohybové aktivity při 70 % věkem dané maximální tepové frekvence 150 60 minut pohybové aktivity při 70 % věkem dané maximální tepové frekvence 200 90 minut pohybové aktivity při 60 % věkem dané maximální tepové frekvence 200 Spálené kalorie 30 minut pohybové aktivity při vydané energii nejméně 400 kcal za hodinu 100 60 minut pohybové aktivity při vydané energii nejméně 400 kcal za hodinu 150 30 minut pohybové aktivity při vydané energii nejméně 700 kcal za hodinu 150 60 minut pohybové aktivity při vydané energii nejméně 700 kcal za hodinu 200 90 minut pohybové aktivity při vydané energii nejméně 400 kcal za hodinu 200

Nejprve určete svoji maximální tepovou frekvenci tak, že odečtete svůj věk od čísla 220. Je-li vám 30 let, vaše maximální tepová frekvence je 220–30 = 190 tepů za minutu. Pak vynásobte maximální tepovou frekvenci 60 % nebo 70 % a získáte požadovanou tepovou frekvenci. Je-li vám 30 let, vaše cílová tepová frekvence je 114 (60 % × 190) nebo 133 (70 % × 190) tepů za minutu.

Body za plnění výzev

Jenom váš samotný pohyb nestačí, appka vás bude motivovat také sama. V rámci Generali Vitality výzvy každý kalendářní týden obdržíte individuální fitness cíl. Tohoto cíle lze dosáhnout sbíráním bodů Vitality v kategorii „Cvičení a sport“ (tzv. fitness body), tj. předáním údajů o sportovní aktivitě.

Stanovené cíle jsou dynamické a závisejí na fitness bodech, které jste získali v minulosti. Po dosažení týdenního cíle máte možnost otočit kolem štěstí v aplikaci Generali Vitality. Kolo štěstí obsahuje body i kupóny od partnerů programu. Body vám budou připsány na členský účet.

Počet bodů Generali Vitality, který potřebujete, abyste dosáhli určitého statusu:

Plnění výzev Status Generali Vitality Body Vitality Úroveň 1 0 Úroveň 2 10 000 Úroveň 3 20 000 Úroveň 4 30 000

Stejná cesta, jiný způsob

Hlavní rozdíl mezi jinak podobným motivačním programem pro zdravý životní styl od Mutumutu a od Generali Vitality je ve způsobu výpočtu ceny. Mutumutu má vše započteno v ceně pojištění. Jednoduché a účinné. Česká společnost, český projekt.

Program Generali Vitality je naproti tomu robustní, globální nástroj v rámci pojišťoven skupiny Generali za měsíční poplatek 199 Kč. Kromě samotné výše slevy na pojistném nabízí i další slevy a bonusy, které vám reálně při aktivním pohybu mohou ušetřit další tisícovky korun. A to už za zamyšlení stojí. Jen je potřeba si propočítat nejen slevy, ale i vaše reálné možnosti plnění výzev a úkolů, což je ostatně otázka pro jakýkoliv takto nastavený motivační program.

Pojišťovny mají velmi dobře spočítané, že určitá skupina pojištěnců tyto bonusové programy nedodrží, podobně jako u kreditních karet ne všichni klienti splácejí v bezúročném období. Na tom ten byznys stojí. Pokud se však do nastavených mantinelů vlezete, odměna za zdravý životní styl je cesta, jak si významně zlevnit vaše vlastní životní pojištění.