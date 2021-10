V obchodech už zaplatíte kryptoměnou. V Česku je jich zatím necelých 4 tisíce

Čechům se značně přiblížila možnost placení v kryptoměnách. Od 22. října 2021 společnost Global Payments společně se slovinskou firmou GoCrypto spustila službu, která placení bitcoinem a podobnými měnami umožňuje. Je to přitom podobně jednoduché jako placení platebními kartami. Stačí k tomu pouze mobilní telefon.

Možnost platit v kryptoměnách je u obchodníků, kteří využívají mobilní terminály (GP tom) právě společnosti Global Pyament. „Ve střední Evropě máme osm tisíc terminálů a samotné České republice 3800. Podle statistik VISA jsme v našem regionu číslo jedna,“ uvedl provozní ředitel Global Payment & Country manažer pro Českou republiku Robert Mazouch.



Autor: Global Payments Europe, s.r.o. Platba pomocí aplikace GoCrypto

Počet dalších terminálů má v příštím roce ještě růst a firma očekává, že v brzké době by jich měla mít asi 40 tisíc.

Peněženka v mobilu

Zástupce generálního ředitele společnosti GoCrypto Žiga Toni uvedl, že o kryptoměny je v poslední době obrovský zájem. V jeho domovském Slovinsku je vlastní asi 20 procent obyvatel, v Česku je to osm procent, přičemž lze očekávat, že tento podíl ještě poroste. „Už si nemusí peníze jen ukládat do svých krypto fondů, ale mohou je začít používat k platbám. To znamená, že vstoupí do obchodu, vyberou si zboží a jednoduše zaplatí kryptoměnou,“ doplnil.

Společnost GoCrypto založil tým odborníků na kryptoměny. Umožňuje obchodníkům přijímat okamžité platby kryptoměnami. GoCrypto funguje jako globální platební společnost a v současné době je k dispozici v 64 zemích. Přes ní se v současné době uskuteční 68 procent všech transakcí v kryptoměnách na světě. Je zároveň nejrychleji rostoucí krypto platení sítí na světě a neustále přidává nové měny a peněženky. Podporuje peněženky Bitcoin.com, Elly a Binance, v nichž je možné platit 7 různými kryptoměnami: BTC (bitcoin), ETH (ether), BCH (bitcoin cash), LTC (litecoin), XTZ (Tezos), VIB (Token Viberate) a GOC (Token GoCrypto).

Princip je poměrně jednoduchý. Zákazník si do svého mobilního telefonu stáhne některou z podporovaných mobilních peněženek – Elly, Bitcoin.com nebo Binance. Při platbě pak pouze naskenuje QR kód, který se objeví na teminálu obchodníka, a ve své peněžence platbu potvrdí. Obchodník si přitom může vybrat, zda platbu přijme v kryptoměně nebo i lokální měně, v případě České republiky v korunách, nebo v eurech v eurozóně.

Zákazník pozná poměrně jednoduše, že je v obchodě, kde kryptoměny přijímají. Je označen žlutou samolepkou s logem slona a nápisem GoCrypto.

Auto za bitcoin

O platby v kryptoměnách přitom začíná být mezi zájem i mezi obchodníky, což potvrdil vývojář aplikace GP tom Radovan Bryx: „Teď nás kontaktoval jeden prodejce aut, že k němu chodí zákazníci a rádi by platili auto kryptoměnou. Možná to jsou ti zákazníci, kteří si na začátku koupili bitcoin za tisíc dolarů a dnes má hodnotu kolem 65 tisíc dolarů. Nyní si řekli, že jeden zobchodují, protože jich mají dalších deset. Za jeden si koupí to auto.“



Autor: Global Payments Europe, s.r.o. Platba pomocí aplikace GoCrypto

V přijímání kryptoměn Bryx vidí i konkurenční výhodu samotných obchodníků. Připomněl dobu, kdy přemlouvali obchodníky, aby přijímali platební karty. „O to příjemnější bylo, když vám některý z nich pak řekl, že mu vzrostly tržby o dvacet procent,“ doplnil s tím, že podíl transakcí v kryptoměnách bude určitě stoupat a zákazníci si takové obchodníky najdou. Navíc majitelé kryptoměn jsou zpravidla solventnější zákazníci, kteří v obchodech nechávají větší útraty.

Divoká jízda

Mohutný rozvoj kryptoměn v poslední době zaskočil i samotné odborníky. „Mysleli jsme si, že to jednou bude nějaká budoucnost, ale za hranicemi našich životů. Představa, že v taxíku zaplatím kryptem, byla téměř nemožná. Bitcoin vždycky byl plán B, třeba kdyby se stalo něco s naší měnou. Myslím, že systém je velmi křehký a jsem rád, že máme alternativy. Co je na kryptu krásný, že to máte u sebe a nemusíte peníze svěřovat třetí osobě,“ řekl ekonom a vysokoškolský pedagog Dominik Stroukal.

Global Payments je největší poskytovatel platebních služeb a technologií na světě. Působí ve sto zemích světa. Ročně zpracuje přes 50 miliard transakcí. Zamřuje se především na drobnější obchodníky a podnikatele. Zajišťuje, aby u nich zákazníci mohli platit kartou. Jako první firma ve střední Evropě spustila terminál v mobilu – aplikaci GP tom.

I tak mají kryptměny stále svoje úskalí, třeba značné kolísání hodnoty. Stroukal ani příliš nedoporučuje investice do kryptoměn. „Kryptoměny jsou stále divoká jízda. Je to jako Divoký západ a někteří lidé mají tendenci hrát uvnitř tohoto Divokého západu ještě ruskou ruletu. Ale ve srovnání s minulými roky je to úplně něco jiného," dodal ekonom, který v roce 2013 rozhodně nevěřil, že by se o kryptoměnách bavil vážným tónem s obchodníky.