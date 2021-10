Nechali jste si opravit řetízek a při vyzvednutí po vás chtějí vyšší cenu? Nemusíte ji platit

Služeb různých opraven využíváme čas od času všichni. Ať už jde o autoservis kvůli opravě vozidla, nebo o opravnu obuvi při výměně ošlapaného podpatku, či o návštěvu hodináře či zlatníka kvůli vybité baterce v hodinkách a přetrženému náramku.

Někdy se může stát, že ačkoli se s obsluhou dopředu domluvíte, kolik by daná oprava mohla stát, při vyzvedávání opraveného zboží zjistíte, že je vše jinak a cena je vyšší, než jste se domluvili. Někdy si to prodejce dovolit může, ale nesmí cenu navýšit moc. Podrobně se tomuto rozlišení věnuje na svých stránkách Česká obchodní inspekce.

Úprava, oprava i udržovací práce jsou na smlouvu o dílo

Pokaždé, když nesete do opravy věc, uzavíráte tím tzv. smlouvu o dílo. Její podstatou je, že vy svěříte svou věc do opravy podnikateli, zaplatíte mu za zadanou službu a následně si svou věc vyzvednete. A podnikatel je naproti tomu zase povinen tu objednanou službu provést. Tedy opravit auto, mobilní telefon, vyčistit kabát, podrazit ošlapané boty, vyměnit baterku v hodinkách atd.

Typ služby se mírně liší. Například při žádosti o zkrácení nohavic u dlouhých kalhot jde o úpravu věci. Při výměně podpatků zase o opravu. A v případě kabátu v čistírně jde o udržovací práce. Pravidla ale zůstávají stejná a platí pro všechny případy.

Je částka pevná, nebo jde o odhad či o opravu rozpočtem?

Dalším důležitým faktorem je způsob, jakým je cena za opravu, úpravu či udržovací práce určena.

Zdaleka nejjednodušší je, když podnikatel stanoví pevnou částku, kterou bude požadovat. Například v čistírně bývají ceny fixní a je možné si je i předem dohledat v cenících na webech jednotlivých čistíren. Pokud čistírna inzeruje, že za vyčištění péřového kabátu si účtuje 500 Kč, a sepíše s vámi objednávku na vyčištění péřového kabátu za 500 Kč, nejste povinni hradit ani korunu navíc. V tomto případě platí domluvená cena, a to přesně na korunu.

Například u obuvníka nebo u zlatníka se ale ceny za opravu určují spíše odhadem. V opravně vám sdělí, že výměna podpatku bude stát přibližně 150 Kč, za opravu zlatého řetízku si ve zlatnictví mohou říct například přibližně 200 Kč. Právě cenu stanovenou odhadem je možné za určitých okolností překročit.

Poslední variantou je určení ceny odkazem na rozpočet. U tohoto způsobu se stanovují konkrétní práce, které budou provedeny, a konkrétní náklady, které zaplatíte. V tomto případě je možné cenu překročit jen výjimečně. Pokud podnikatel nedokáže předvídat, co vše může oprava vyžadovat, může si s vámi sjednat cenu podle neúplného nebo nezávazného rozpočtu.

Neúplný rozpočet se sjednává případě, že existuje riziko, že vyjdou najevo i další práce, které ale do původního rozpočtu nebyly zahrnuty. U nezávazného rozpočtu se počítá s tím, že podnikatel může vynaložit vyšší náklady na opravu, než jaké jste si domluvili.

Pokud k nějaké takové situaci dojde, můžete buď souhlasit, nebo o navýšení ceny rozhodne na návrh podnikatele soud. Platí však, že podnikatel vám musí oznámit, že cena bude vyšší, a to jakmile to zjistí, jinak nemá právo na to, abyste zaplatili více, než bylo domluveno. Pokud je cena vyšší o více než 10 %, máte právo od smlouvy odstoupit a uhradit jen dosud poskytnuté služby.

Pokud jste si ale nesjednali neúplný nebo nezávazný rozpočet, pak nemáte povinnost platit nic navíc. Podnikatel se tím totiž zavázal rozpočet dodržet.

Ideální je nechat si cenu napsat

Každý poskytovatel služeb s vámi při přebírání sepíše objednávku. V ní specifikuje, jakou věc mu v provozovně necháváte a co si přejete s danou věcí provést. Někdy může být připsáno i orientační datum, kdy bude věc připravena k vyzvednutí.

Na objednávce pak může a nemusí figurovat i cena za danou službu. Zákon nevyžaduje, aby cena byla uvedena, ale důrazně se doporučuje, abyste na tom trvali. A stejně tak na tom, aby bylo připsáno, zda jde o cenu fixní, o cenu odhadovanou, nebo o rozpočet. Absence ceny sice není porušením zákona, ale může vám zkomplikovat následné dohadování s podnikatelem, že jste se domluvili na jiné ceně. Pokud navíc není na objednávce uvedena cena, tak platí, že bude účtována cena obvyklá a na tu mají lidé zpravidla různé pohledy.

Za opravu řetízku si v jednom zlatnictví mohou říci 200 Kč a ve vedlejším 500 Kč.

Na písemném potvrzení trvejte. Pokud vám podnikatel nevystavil potvrzení, že od vás zboží převzal, tak tím jednak porušil zákon a jednak nemáte žádný důkaz o tom, že jste mu své věci svěřili.

Co když je oprava dražší?

Pokud s vámi podnikatel sepsal objednávku na opravu věci s fixní cenou, pak nezáleží na tom, zda byla oprava ve finále dražší, nebo levnější, vy platíte přesně domluvenou cenu.

Pokud šlo o cenu odhadem, je situace jiná. Výsledná cena za opravu může být i nižší. Například jste se domluvili, že oprava zlatého náramku bude kolem 200 Kč, a nakonec zaplatíte jen 150 Kč. Podnikatel ale může cenu i navýšit. Pokud jde o navýšení do 10 %, nemusí vás o tom dopředu informovat. Počítá se s tím, že odhad ceny se mohl mírně lišit a do 10 % jde o nepodstatný rozdíl.

Pokud by ale bylo potřeba odhadovanou cenu překročit podstatně, a to o 10–20 %, pak vás podnikatel obeznámit musí. Zákon mu ukládá, že bez zbytečného odkladu vás musí kontaktovat, oznámit vám, že cenu musí překročit a o kolik, a zdůvodnit, proč se tak děje.

Taková situace může nastat například při opravě hodinek. Necháte si v hodinářství vyměnit poškrábané sklo i baterku v hodinkách. Taková oprava byla domluvena na odhadovaných 850 Kč s dobou dodání do 3 týdnů. Po týdnu vám ale hodinář volá, že bude potřeba cenu navýšit. Po výměně baterky totiž zjistil, že hodinky se zasekávají a ani s novou baterkou nefungují. Po prověření zjistil, že stroječek v hodinkách už nefunguje, jak má, a bude potřeba vyměnit i ten. Což je za dalších 1000 Kč.

Jde o dotaz, ne o oznámení

Neznamená to však, že vám hodinář jen volá s oznámením, že si naúčtuje dalších 1000 Kč, tak abyste s tím počítali. Hodinář vám v této chvíli volá, aby vám sdělil, že odhadovaná cena bude výrazně vyšší, o kolik a proč. A pak nechává prostor vám, abyste se rozhodli, jestli má pro vás oprava hodinek ještě smysl. Zaplatit 1850 Kč za opravu hodinek může pro někoho být příliš drahé či neekonomické, a tak celou objednávku zruší. Nebo mohou mít hodinky citovou hodnotu, předávají se v rodině jako cenná věc a připlacení za výměnu strojku není problém.

Nic z toho ale hodinář neví, a proto vám musí zavolat, oznámit, co se děje, a počkat, jak se rozmyslíte. Na rozmyšlenou si můžete vzít čas, klidně i týden, když se na tom s podnikatelem domluvíte. Během něj oprava nijak nepokročí a můžete si rozmyslet, jestli v ní chcete pokračovat, nebo ne.

Co hradíte, když odstupujete?

Pokud vám podnikatel oznámí včas, že bude potřeba cenu navýšit, a vy s tím nesouhlasíte, odstupte od smlouvy, a to co nejdříve. Neznamená to ale, že byste neplatili vůbec nic. Může se stát, že než hodinář zjistil, že je stroječek rozbitý a bude potřeba ho vyměnit, už provedl nějakou službu, ze které máte užitek, například opravil i rozbité zapínání, na čemž jste se domluvili.

Pokud provedl službu, ze které máte nějaký užitek, musíte zaplatit poměrnou část z domluvené ceny.

Co vám neoznámí a neodsouhlasíte, to neplatíte

Pokud by vám podnikatel neoznámil, že cena za opravu se zvýší o více než 10 %, a to bez zbytečného odkladu, tedy ideálně ve chvíli, kdy potřebu navýšení ceny zjistil, nebo měl či mohl zjistit, nemusíte platit nic navíc. Na zaplacení rozdílu v ceně nemá podnikatel v tuto chvíli právo.

Není tedy možné, že si například necháte opravit zlatý řetízek s odhadovanou cenou 200 Kč a při vyzvednutí vám podnikatel předloží účet na 400 Kč s tím, že bylo potřeba použít více zlata, musel na tom pracovat ještě jiný kolega a zabralo to o dvě hodiny více času, než kolik předpokládal.

To všechno může být pravda, ale aby měl podnikatel na zaplacení navýšené částky nárok, musel by vás informovat a získat váš souhlas. Při podstatném navýšení ceny o více než 10 % máte totiž právo od smlouvy odstoupit, protože už vám služba například přijde moc drahá a dáte si řetízek opravit jinam. A protože vám podnikatel nedal šanci si věc promyslet, nemá právo na zaplacení práce navíc a vy máte povinnost zaplatit jen to, co bylo domluveno na původní objednávce.

A když se nedomluvíte?

Ne všichni podnikatelé hrají férově. Někteří vám nezavolají, aby získali váš souhlas s dražší opravou, a zkusí na vás spíše hru na city, že to jinak nešlo, stálo to mnohem více a on chce jen o pár set korun více. A vlastně na tom ve finále tratí a dělá vám službu.

Ačkoli nemáte povinnost v takové chvíli nic platit, někteří lidé to buď neví, nebo se nechtějí dohadovat a je jim celá situace nepříjemná. Navíc mají třeba obavu, že jim podnikatel jejich věc nevydá.

Pokud se s podnikatelem nedomluvíte, nebojte se, že byste o své věci přišli. Máte možnost se obrátit na Českou obchodní inspekci, aby se celá záležitost mimosoudně vyřešila. Pokud bude podnikatel odmítat spolupracovat i s Českou obchodní inspekcí, může mu ta udělit pokutu za přestupek.