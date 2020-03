 »   »  Sněmovna posvětila nové ošetřovné pro zaměstnance. Rodiče se budou moci v péči střídat

Ošetřovné se bude vyplácet, i pokud o uzavření příslušného zařízení z důvodu epidemie nerozhodne stát, ale sám zřizovatel. Tak, jako to už v současnosti platí u mateřských školek. Nově se také stanoví, že nárok na ošetřovné bude vznikat i při uzavření zařízení určeného pro péči o zdravotně hendikepované děti (například denní stacionáře) alespoň v I. stupni závislosti.

Žadatel vyplní část B tiskopisu a předá ho co nejdřív svému zaměstnavateli, který pak podklady pro výplatu dávky předá dále Okresní správě sociálního zabezpečení, která dávku vyplácí. Kdo už si o ošetřovné požádal, nebude muset zasílat novou žádost , čerpání dávky by se mělo automaticky prodloužit.

Pokud jste o ošetřovné ještě nežádali, žádost by vám měla potvrdit škola či školka ve dvou vyhotoveních. Druhé vyhotovení tiskopisu je právě pro případ, že se rodiče při péči střídají, jinak stačí jedno.

Podmínky nároku na ošetřovné a rozhodné období se u každého z rodičů budou posuzovat ke dni prvního převzetí péče. Jediné omezení je, že vystřídání nebude možné v rámci jednoho kalendářního dne. Ošetřovné se bude vyplácet každému rodiči za jednotlivé kalendářní měsíce, a to za dny jeho péče vykázané na předepsaném tiskopisu. Na něm jsou uvedeny také dny, v nichž o dítě pečoval druhý rodič.

Sněmovna kývla na pozměňovací návrh poslankyně ANO Jany Pastuchové, díky kterému se rodiče budou moci v ošetřovném neomezeně střídat. To by mohlo rodinám hodně pomoci. Dosud totiž bylo vystřídání možné pouze jednou.

Ošetřovné bude ve výši 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu. Po dobu mimořádných opatření na něj budou mít nárok také rodiče dětí do dovršených 13 let – dosud jej mohli čerpat pouze rodiče dětí do 10 let.

Opozice chtěla vyšší věk dětí

Někteří opoziční poslanci chtěli prosadit rozšíření ošetřovného nad rámec vládního návrhu. ODS navrhovala, aby na ošetřovné měli nárok rodiče dětí do 15 let. Lidovci zase žádali výši dávky až do výše 100 % platu. Koalice však návrhy odmítla, stejně jako možnost, aby na ošetřovné dosáhli také rodiče pracující na dohodu.

Ministerstvo průmyslu nyní připravuje speciální dávku, která má suplovat funkci ošetřovného, také pro OSVČ a ostatní podnikatele. O té budou poslanci teprve jednat.

Vnitro navrhuje, aby podnikatelé, kteří kvůli péči o dítě nemohou dál vykonávat svoji hlavní činnost, dostávali po dobu zavřených škol 424 Kč za kalendářní den, tedy kolem 13 000 Kč měsíčně. Pokud návrh poslanci schválí, podnikatelé budou moci čerpat dávku na děti od 6 do 13 let. Za standardních podmínek podnikatelé nemají nárok na ošetřovné, a to ani v případě, že si dobrovolně platí nemocenské pojištění.