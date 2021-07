Objednali si víno bez znalosti jazyka. Překvapení je stálo 90 tisíc korun

Na dovolenou člověk nejezdí každý den, bývá to spíše sváteční událost a příležitost k odpočinku. Pro někoho také dovolená symbolizuje možnost se trochu odvázat, vyhodit si z kopýtka a dopřát si, co si celý rok nedopřeje.

V jedné diskuzi účastníci takové dovolené řešili, že ne vždy to dopadne dobře. Paní Anna (jméno bylo redakčně změněno) vyrazila s přítelem na dovolenou u moře. Po večeři si ještě chtěli vychutnat dobré víno u západu slunce, a tak zavítali do místního vyhlášeného plážového baru. Přítel paní Anny jí chtěl udělat radost a zašel k baru vybrat lahev vína. Protože měl zkušenost, že během příjemného večera doma vypijí i dvě a více lahví vína, zvolil tzv. jeroboam lahev (3litrová lahev).

Podle označení lahve poznáte její objem

Běžně se můžete setkat s tím, že lahev vína je v nápojovém lístku označena názvem, který odkazuje na její objem:

Název Počet lahví vína o objemu 0,75l, kterému daný typ odpovídá Objem lahve Piccolo / Split - 187,5 l Chopine 1/3 250 ml Demi / Half 1/2 375 ml Jennie 2/3 500 ml Clavelin - 620 ml Standard / Bouteil 1 750 ml Magnum 2 1,5 l Jeroboam / Double Magnum 4 3 l Jeroboam / Rehoboam 6 4,5 l Methuselah / Mathusalem / Methusalem / Imperial 8 6 l Salmanazar 12 9 l Balthazar 16 12 l Nebuchadnezzar 20 15 l Melchior 24 18 l Solomon 26,7 20 l Primat / Goliath 36 27 l Melchizedek 40 30 l Maximus 173,3 130 l

Pro některé typy se vžilo vícero označení, se kterým se můžete setkat. Například Jeroboam je standardní název pro třílitrovou lahev vína. U tichých vín a šampaňského ale jeroboam označuje lahev o velikosti 4,5 litru.

Jen na vlastní předpoklad se nespoléhejte

Číšníci tedy danému páru vybranou lahev donesli ke stolu a zapálili prskavky, které otevírání lahve dodalo slavnostní efekt. Víno bylo dobré a celá atmosféra velmi příjemná. Až do chvíle, než došlo na placení. Paní Anna počítala s tím, že lahev takové velikosti, v zahraničí a v plážovém baru, bude stát nemalý peníz. Určitě několik tisíc. Cena 3500 euro (cca 90 300 Kč) ale oběma vyrazila dech.

Při řešení celé situace vyšlo najevo hned několik skutečností, které manželé bohužel nevzali v potaz. Zaprvé fakt, že by lahev dobrého vína mohla v plážovém baru stát takové peníze. Oba počítali s tím, že lahev může stát několik tisíc, což je pro ně akceptovatelná cena vzhledem k příležitosti. To je ale čistá teorie, kterou by si jednoduchým nahlédnutím do nápojového lístku vyvrátili.

Při rychlém googlení zjistili, že cena totožné lahve je sice obecně v obchodech vysoká, ale zdaleka ne takto. Ale dokonce i v případě, že lahev by v obchodě standardně stála výrazně méně, může se cena v baru lišit i násobně. A má to svůj důvod.

Ani když danou značku dobře znáte

Ukázalo se, že onou lahví bylo víno Armand de Brignac Gold. Standardní lahev o objemu 0,7 l stojí i v kamenných obchodech kolem 7000 Kč. Lahev o velikosti magnum, tedy 1,5 l, by vyšla kolem 14 000 Kč a 3l lahev, tedy jeroboam, se pohybuje okolo 40 000 Kč.

Což ale vůbec nic neříká o ceně, kterou zaplatíte v jakémkoli baru kdekoli na světě. Každý bar si k alkoholu připočítá vlastní marži, protože tato marže pro něj znamená živobytí. Jinak nemá pro majitele baru smysl podnikat. Cena za totožnou lahev v baru tak může být i dvojnásobná, trojnásobná atd.

Vysoká cena lahve ale může mít i jiné důvody. Často se setkáte s argumenty, že plážové bary platí vysoké nájmy, mají vysoké provozní náklady, dávají turistické přirážky a vysoké marže atd. Tyhle obecné důvody ale pomineme. Nejsou totiž jediné.

Neobjednali jste si náhodou bottle servise?

Objednání takto drahé lahve totiž nemusí být jen o tom, že vypijete její obsah. Velmi často bývá součástí i tzv. bottle service. V rámci něj máte například k dané drahé a velké lahvi vína další nealkoholické nápoje bezplatně a vlastního číšníka, který se vám bude starat o dolévání alkoholu i nealko nápojů. A samozřejmě onu krásnou show s prskavkami, abyste mohli dát okolí na odiv, co se u vás děje. Kromě toho může bottle service zahrnovat i upgrade do VIP salonku, možnost využívat soukromou toaletu určenou jen pro tento salonek atd.

Zní to možná jako zoufale málo, vzhledem k tomu, o kolik dražší může lahev vína být. Ale i takové služby mají své klienty.

Někdy jde totiž bottle service ještě dál. Pokud zavoláte do baru či klubu dopředu s tím, že si chcete objednat danou lahev alkoholu a bottle service s tím spojený, můžete získat i další výhody. Tito lidé bývají v zahraničí často napsaní na zvláštní list a u vstupu nemusí stát fronty. V lepších podnicích bývají tyto fronty často i na několik desítek minut. Při objednání této služby s předstihem pak frontu nestojíte, stejně jako neplatíte ani za šatnu či za použití WC, což je v některých zahraničních klubech účtováno. Součástí je vždy i místo k sezení, nejčastěji právě ve VIP salonku. Nehrozí tak, že budete o místo na sezení bojovat v přeplněném klubu.

V klubech a barech vyšší kategorie či na vybraných akcích dokonce někdy platí pravidlo, že místo na sezení získáte pouze v případě, že využijete bottle service.

K čemu to všechno je?

Někomu může připadat, že takové služby za tu cenu nestojí. Místo k sezení, soukromá toaleta, VIP salonek atd. Někdo si takové služby možná zaplatí, aby se cítil o něco lépe než ostatní návštěvníci klubu. Ale za astronomicky vysokou cenu.

Tato služba ale má svou klientelu. Využívají ji například ti, kteří se chtějí dostat ke kontaktům lidí z jiných vrstev. Upgrade do VIP salonku vám zajistí, že se v něm potkáte jen s osobami, které si takovou službu v daný večer zaplatili také. Pravděpodobně budou z trochu vyšší sociální vrstvy a mohou pro vás představovat zajímavý potenciální kontakt do budoucna, pokud se vám podaří ho navázat. Jsou tedy i lidé, kteří takovou službu využívají, aby si pomohli ke kariérnímu postupu a bottle service berou jako formu networkingu.

Někdy se tím dá i ušetřit

A jsou i situace, kdy vás bottle service může vyjít levněji, než když konzumujete v baru drink po drinku. Většinou v případě, že vás na takovou akci jde více, například parta 8 přátel.

V zahraničí je zcela běžné, že za vstup do lepšího podniku zaplatíte i 400 Kč za osobu. A že drink, typicky například vodka a Red Bull, vás vyjde na dalších třeba 300–400 Kč. Za možnost uložení kabátů do šatny můžete zaplatit třeba 60 Kč na osobu. A pokud někde platíte za návštěvu WC, tak plus další peníze pokaždé, když si odskočíte.

Kdyby si každý z vaší 8členné party dal 5 drinků, jste na 12 000 – 16 000 Kč jen za pití. Za všechny vstupy zaplatíte dohromady 3200 Kč. Pokud zaplatíte i za šatnu, je to plus dalších 480 Kč za všech 8 osob. Celkem se vaše skupinová útrata i se vstupy a dodatečnými poplatky může vyšplhat přes 19 000 Kč.

Pokud si ale objednáte bottle service, máte už téměř vše v ceně. Dejme tomu, že si objednáte jeroboam (tedy třílitrovou lahev) vodky Grey Goose, která vás v rámci bottle service může vyjít kolem 18 000 Kč. Z té si můžete sami rozlít 60 panáků, pokud uvažujeme, že 0,5 dcl je 1 panák. Nebo ji můžete využít k namíchání drinků samostatně. Veškerý nealkoholický sortiment už máte v ceně a neplatíte ho. Stejně tak nestojíte frontu na vstup, neplatíte za vstup ani za šatnu, kterou máte bezplatně a bez čekání. To samé s návštěvou toalety. Díky bottle service získáváte přístup do VIP salonku, kde se o vaši skupinku bude starat jeden konkrétní číšník, takže si nemusíte odbíhat objednávat pití. Pouze poprosíte vašeho číšníka a ten vám všechno donese. Máte zajištěno místo k sezení, takže odpadá starost s tím, jestli na vás místo zbude a kde.

Plus máte šanci získat zajímavé kontakty, a pokud jich budete umět využít, může vám to kariérně pomoci.

Nebojte se na cenu zeptat

Nepozorným turistům se snadno může stát, když vybírají pouze očima, že si nevědomky zaplatí celou službu bottle service schovanou za jednou lahví dobrého alkoholu. A ačkoli jako nepozorní turisté nic z toho neplánujete využít, protože o tom ani nevíte, neznamená to, že službu nemusíte zaplatit. Bottle service totiž vždy můžete i odmítnout. Můžete odmítnout krásné prskavky a show, nealkoholické drinky i služby osobního číšníka. Cena služby ale zůstává stejná.

Pokud tedy zvažujete na dovolené návštěvu lepšího podniku a chcete se trochu rozšoupnout, nebojte se podívat se na ceny do nápojového lístku, nebo se u obsluhy informovat, co je v ceně oné lahve, jestli jsou zahrnuty i nějaké další služby.

A zároveň může být taková služba zajímavou zkušeností, která se zvlášť v partě přátel může i finančně vyplatit více než platit za služby v baru jednotlivě.