Jak investovat do Lega? Nejvíc se daří zhodnotit sety se Star Wars a s Harrym Potterem

Právě investování do Lega se týká nový díl speciálního seriálu Alternativní investice, který připravují kolegové z našeho sesterského webu Finance.cz. Po investicích do hokejových karet se nyní zaměřili na rady, do jakých Lego setů se vyplatí vložit peníze, kdy je nejvhodnější doba a jak posléze stavebnici prodat.

Nejen v Česku se například daří investicím do setů s tematikou Star Wars, Harryho Pottera nebo série Architecture či Technic. Sběratel Michael Saviory ale v podcastu, který vyšel v rámci speciálu také, upozorňuje, že ne každý set je výhodný.

„Lego Architecture je dost zajímavé, ale investičně vyrostly ty sety, které byly na začátku té série. V dnešní době jsou tam sety, které zatím ještě neukázaly větší zhodnocení a jsou již v oběhu docela dlouho,“ poznamenává Saviory.

Co všechno v podcastu také uslyšíte? Jak prodávat Lego?

Co když nemám návod, krabici?

Jak nejlépe zhodnotit staré Lego po dětech?

Jak pečovat o Lego, investiční i rozbalené?

Případní investoři by se naopak podle něj měli vyhnout figurkám a sestavám ze série Lego City. Tam jsou zajímavější jen některé specifické modely jako popelářský vůz. Ti, kdo chtějí na Legu vydělat, by se také měli vyhnout dětským sériím DUPLO a Lego Friends.

Saviory navíc upozorňuje, že o nakoupené sety je nutné pečovat. Nemít je třeba vystavené na slunci, protože obaly časem blednou. Stejně tak je dobré krabice jakkoliv nepoškozovat.

„Když krabici s nějakým setem rozbalíte, tak v součtu klesne cena vždycky tak o 15 až 20 %. Nutně to neznamená, že byste se nedokázali dostat pak zpátky na svou nákupní cenu, ale bude to trvat mnohem déle. Zatímco investiční set po ukončení výroby roste a třeba po čtyřech letech už jsou to stovky procent, tak tady se můžeme bavit, že se zpátky na nákupní cenu toho setu dostanete třeba po pěti letech,“ dodává Saviory.