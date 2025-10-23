Levné zimní gumy mohou být past, některé v testu nezískaly ani bod za ovladatelnost. Srovnávací tabulka

Rozdíl v ceně mezi nejlepší a nejhorší zimní pneumatikou je víc než 1600 korun. Je to hodně. Přesto experti říkají, že by se lidé měli vyhnout levným pneumatikám, které většinou pocházejí z východní Asie. Takové gumy jsou totiž velmi rizikové.
Jasně to ukázal test, který nedávno provedl německý ADAC a český dTest. Pneumatiky z kategorie „budget“ často selhaly zejména při jízdě na mokré vozovce, kde některé modely – jako například Evergreen EW66, Goodride SW608, Tomket Snowroad Pro 3 a Star Performer Stratos UHP – nezískaly ani jeden procentní bod za ovladatelnost. Nejhorší exempláře měly při rychlosti 80 km/h o deset metrů delší brzdnou dráhu než nejlepší pneumatiky, což může být rozhodující rozdíl mezi bezpečným zastavením a nehodou.
„Jízda na mokru byla tradičně největším sítem. Některé levné modely měly tak špatné výsledky, že vůz vybavený těmito pneumatikami na kluzkém povrchu prakticky neposlouchal volant,“ uvedl k hodnocení dTest.
Na prvních místech celkového žebříčku obou organizací se umístily Goodyear UltraGrip Performance, Michelin Pilot Alpin 5 a Bridgestone Blizzak 6. Detailní rozbor testů najdete na webu Autobible.cz.
Tabulka: Žebříček zimních pneumatik rozměru 225/40 R18 podle ADAC
|Výrobce / model
|Cena v eurech
|Hodnocení ADAC
|Bezpečnost jízdy
|Ekologická bilance
|Goodyear
UltraGrip Performance 3
|171,00
|2,0
|2,1
|1,7
|Michelin
Pilot Alpin 5
|177,00
|2,1
|2,1
|2,0
|Bridgestone
Blizzak 6
|167,00
|2,2
|2,2
|2,3
|Dunlop
Winter Sport 5
|169,00
|2,4
|2,4
|2,3
|Hankook
Winter i*cept evo3 W330
|140,00
|2,4
|2,6
|1,9
|Continental
WinterContact TS 870 P
|177,00
|2,5
|2,6
|2,2
|Kleber
Krisalp HP3
|143,00
|2,6
|2,7
|2,5
|Nokian Tyres
Snowproof P
|148,00
|2,7
|2,8
|2,5
|Momo
W-20 North Pole
|115,00
|2,7
|2,7
|2,8
|Ceat
WinterDrive
|136,00
|2,8
|3,0
|2,2
|Matador
MP93 Nordicca
|110,00
|3,0
|3,2
|2,6
|Uniroyal
WinterExpert
|143,00
|3,0
|3,3
|2,4
|Fulda
Kristall Control HP2
|143,00
|3,1
|3,4
|2,4
|Semperit
Speed-Grip 5
|142,00
|3,2
|3,3
|2,8
|GT Radial
WinterPro 2 Sport
|130,00
|3,2
|3,3
|3,0
|Giti
GitiWinter W2
|136,00
|3,4
|3,5
|3,1
|Point S
Winter S
|121,00
|3,6
|3,6
|2,4
|Firestone
Winterhawk 4
|135,00
|3,6
|3,6
|2,7
|Maxxis
Premitra Snow WP6
|112,00
|3,7
|3,7
|2,3
|Apollo
Aspire XP Winter
|133,00
|4,1
|4,1
|2,7
|Radar
Dimax Winter
|99,00
|4,6
|4,6
|2,9
|Nankang
Winter Activa 4
|112,00
|5,2
|5,2
|3,7
|Landsail
Winter Lander
|k.A.
|5,3
|5,3
|2,8
|Petlas
SnowMaster 2 Sport
|128,00
|5,3
|5,3
|2,9
|Imperial
Snowdragon UHP
|97,00
|5,4
|5,4
|2,4
|Tomket
Snowroad Pro 3
|107,00
|5,5
|5,5
|2,0
|Star
Performer Stratos UHP
|95,00
|5,5
|5,5
|2,3
|Goodride
SW608
|96,00
|5,5
|5,5
|2,8
|Evergreen
EW66
|133,00
|5,5
|5,5
|2,9
|CST
Medallion Winter WCP1
|93,00
|5,5
|5,5
|3,0
|Syron
Everest 2
|126,00
|5,5
|5,5
|3,2
Zdroj: ADAC