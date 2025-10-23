Měšec.cz  »  Levné zimní gumy mohou být past, některé v testu nezískaly ani bod za ovladatelnost. Srovnávací tabulka

Levné zimní gumy mohou být past, některé v testu nezískaly ani bod za ovladatelnost. Srovnávací tabulka

Rozdíl v ceně mezi nejlepší a nejhorší zimní pneumatikou je víc než 1600 korun. Je to hodně. Přesto experti říkají, že by se lidé měli vyhnout levným pneumatikám, které většinou pocházejí z východní Asie. Takové gumy jsou totiž velmi rizikové.

Jasně to ukázal test, který nedávno provedl německý ADAC a český dTestPneumatiky z kategorie „budget“ často selhaly zejména při jízdě na mokré vozovce, kde některé modely – jako například Evergreen EW66, Goodride SW608, Tomket Snowroad Pro 3 a Star Performer Stratos UHP – nezískaly ani jeden procentní bod za ovladatelnost. Nejhorší exempláře měly při rychlosti 80 km/h o deset metrů delší brzdnou dráhu než nejlepší pneumatiky, což může být rozhodující rozdíl mezi bezpečným zastavením a nehodou.

„Jízda na mokru byla tradičně největším sítem. Některé levné modely měly tak špatné výsledky, že vůz vybavený těmito pneumatikami na kluzkém povrchu prakticky neposlouchal volant,“ uvedl k hodnocení dTest.

Na prvních místech celkového žebříčku obou organizací se umístily Goodyear UltraGrip Performance, Michelin Pilot Alpin 5 a Bridgestone Blizzak 6. Detailní rozbor testů najdete na webu Autobible.cz.

Tabulka: Žebříček zimních pneumatik rozměru 225/40 R18 podle ADAC

Výrobce / model  Cena v eurech Hodnocení ADAC Bezpečnost jízdy Ekologická bilance
Goodyear
UltraGrip Performance 3		 171,00 2,0 2,1 1,7
Michelin
Pilot Alpin 5		 177,00 2,1 2,1 2,0
Bridgestone
Blizzak 6		 167,00 2,2 2,2 2,3
Dunlop
Winter Sport 5		 169,00 2,4 2,4 2,3
Hankook
Winter i*cept evo3 W330		 140,00 2,4 2,6 1,9
Continental
WinterContact TS 870 P		 177,00 2,5 2,6 2,2
Kleber
Krisalp HP3		 143,00 2,6 2,7 2,5
Nokian Tyres
Snowproof P		 148,00 2,7 2,8 2,5
Momo
W-20 North Pole		 115,00 2,7 2,7 2,8
Ceat
WinterDrive		 136,00 2,8 3,0 2,2
Matador
MP93 Nordicca		 110,00 3,0 3,2 2,6
Uniroyal
WinterExpert		 143,00 3,0 3,3 2,4
Fulda
Kristall Control HP2		 143,00 3,1 3,4 2,4
Semperit
Speed-Grip 5		 142,00 3,2 3,3 2,8
GT Radial
WinterPro 2 Sport		 130,00 3,2 3,3 3,0
Giti
GitiWinter W2		 136,00 3,4 3,5 3,1
Point S
Winter S		 121,00 3,6 3,6 2,4
Firestone
Winterhawk 4		 135,00 3,6 3,6 2,7
Maxxis
Premitra Snow WP6		 112,00 3,7 3,7 2,3
Apollo
Aspire XP Winter		 133,00 4,1 4,1 2,7
Radar
Dimax Winter		 99,00 4,6 4,6 2,9
Nankang
Winter Activa 4		 112,00 5,2 5,2 3,7
Landsail
Winter Lander		 k.A. 5,3 5,3 2,8
Petlas
SnowMaster 2 Sport		 128,00 5,3 5,3 2,9
Imperial
Snowdragon UHP		 97,00 5,4 5,4 2,4
Tomket
Snowroad Pro 3		 107,00 5,5 5,5 2,0
Star
Performer Stratos UHP		 95,00 5,5 5,5 2,3
Goodride
SW608		 96,00 5,5 5,5 2,8
Evergreen
EW66		 133,00 5,5 5,5 2,9
CST
Medallion Winter WCP1		 93,00 5,5 5,5 3,0
Syron
Everest 2		 126,00 5,5 5,5 3,2

Zdroj: ADAC

